Taylor Farms retira salsas y guacamole en EEUU tras vincular brote de salmonela con agricultor de Sinaloa

La compañía estadounidense saca de manera voluntaria salsas y guacamole de cadenas como Walmart y Target en unos 20 estados, tras un aviso ligado al retiro de pimientos frescos por Coast Citrus Distributors. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa estadounidense Taylor Farms anunció el domingo el retiro voluntario de productos alimenticios preparados con jalapeños —incluidas salsas y guacamole— de cadenas como Walmart, Kroger, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Hannaford, distribuidos en aproximadamente 20 estados de Estados Unidos, ante la sospecha de contaminación por salmonela.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, la medida se tomó después de ser notificada de que Coast Citrus Distributors estaba retirando pimientos frescos del mercado. En ese contexto, Taylor Farms informó que ya no se abastece de un agricultor de Sinaloa, México, identificado como la posible fuente del brote.

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El origen de la investigación

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunciaron esta semana que investigan el brote, que hasta el momento ha enfermado a 345 personas en 27 estados y provocado 36 hospitalizaciones.

La investigación estadounidense identificó a los restaurantes Chipotle Mexican Grill y Qdoba como receptores de jalapeños importados por Coast Citrus Distributors. Ambas cadenas dejaron de utilizar el producto, mientras que el distribuidor retiró el remanente y notificó a sus clientes.

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Taylor Farms señaló que desconoce hasta el momento algún caso de enfermedad vinculado directamente con los productos retirados de forma preventiva.

Postura del gobierno mexicano

En paralelo, el brote de ciclosporiasis —padecimiento que provoca diarrea severa— también ha puesto en el centro del escrutinio a productos de Taylor Farms procedentes de una planta en el centro de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está realizando un estudio de salud en torno a este brote.

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Según la FDA, existe un vínculo entre la ciclosporiasis y productos de Taylor Farms originarios de esa región del país; sin embargo, la propia empresa precisó que, hasta el 5 de agosto, el organismo regulador no había confirmado pruebas positivas de ciclospora en sus lechugas.

Medidas preventivas de la empresa

Ante ambos brotes, Taylor Farms informó que:

Suspendió voluntariamente toda adquisición y producción de lechuga iceberg procedente del centro de México.

Encargó una revisión de seguridad interna.

Dejó de comprar a su proveedor en Sinaloa señalado en el caso de salmonela.

Walmart confirmó el retiro de los productos afectados en sus tiendas, además de un bloqueo de ventas en cajas y en línea. Kroger, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Ahold Delhaize (matriz de Hannaford) no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario de Reuters.

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El escrutinio por salmonela y por ciclosporiasis coloca a una marca en el centro de la atención pública y acelera medidas de contención, mientras las compras se resienten y crece la cautela frente al origen mexicano. (REUTERS/Magnific)

Impacto en el sector

El brote de ciclosporiasis es considerado uno de los mayores causados por enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente de Estados Unidos. De acuerdo con datos de NielsenIQ, las ventas de lechuga iceberg fresca en EU cayeron 15.3% en las cuatro semanas que terminaron el 25 de julio, tras una baja de 11.1% en el periodo previo.

Cadenas como Chipotle y Sweetgreen han reportado además una disminución en el tráfico de clientes, en un contexto donde los consumidores se han mostrado más cautelosos frente a productos frescos de origen mexicano vinculados a ambas investigaciones.

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¿Qué productos están incluidos en el retiro?

El retiro voluntario anunciado por Taylor Farms abarca alimentos preparados que contienen jalapeños, entre ellos salsas y guacamole. Los productos fueron distribuidos en tiendas como Walmart, Kroger, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Hannaford, en aproximadamente 20 estados de Estados Unidos. La medida se originó después de que la compañía fuera notificada de que Coast Citrus Distributors estaba retirando pimientos frescos del mercado por la misma sospecha de contaminación.

¿Qué es la salmonela y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la información difundida por Reuters, las infecciones por salmonela pueden causar diarrea, fiebre y calambres estomacales, y su gravedad puede aumentar en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Hasta el momento, el brote bajo investigación de los CDC y la FDA ha dejado 345 personas enfermas en 27 estados y 36 hospitalizaciones.

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¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se relaciona con Taylor Farms?

La ciclosporiasis es un padecimiento que provoca diarrea grave, según explica la nota. La FDA señaló que existe un vínculo entre este brote y productos de Taylor Farms procedentes de una planta en el centro de México, aunque la propia empresa aclaró que, hasta el 5 de agosto, el organismo regulador no había confirmado pruebas positivas de ciclospora en sus lechugas. Como medida preventiva, Taylor Farms suspendió voluntariamente toda adquisición y producción de lechuga iceberg proveniente de esa región y ordenó una revisión interna de seguridad.

Cronología del brote: de la lechuga a los jalapeños

El escrutinio sobre Taylor Farms comenzó con el brote de ciclosporiasis, vinculado en primera instancia a la lechuga iceberg, lo que ya había generado retiros de producto en Taco Bell y afectado el tráfico en restaurantes como Chipotle y Sweetgreen. Días después, la investigación se amplió a un brote distinto de salmonela, esta vez asociado a jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors y presuntamente originados en un agricultor de Sinaloa, lo que llevó a Taylor Farms a suspender esa relación comercial y ampliar el retiro de producto a las cadenas mencionadas.

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