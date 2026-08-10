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Cablebús CDMX: ¿Hasta cuándo se reanuda la línea 1 y qué opciones hay para movilizarse?

La suspensión temporal responde a la necesidad de realizar tareas técnicas y de seguridad que garantizan el funcionamiento confiable del servicio durante el resto del año

Una de las nuevas rutas del Cablebús legarán a Metro Mixcoac. Foto: X/@MICablebusCDMX.
El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto. Foto: X/@MICablebusCDMX.
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El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto. Durante este periodo, los recorridos habituales se verán modificados, lo cual afectará la movilidad de miles de usuarios en la capital del país.

Para mitigar el impacto, el gobierno pondrá a disposición la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) que cubrirá el trayecto habitual de la línea. Se busca así que los usuarios puedan continuar sus desplazamientos cotidianos, aunque deberán considerar tiempos de traslado más largos y posibles cambios en los puntos de ascenso y descenso.

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El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto (X@MICablebusCDMX)
El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto (X@MICablebusCDMX)

La suspensión temporal responde a la necesidad de realizar tareas técnicas y de seguridad que garantizan el funcionamiento confiable del servicio durante el resto del año. El objetivo principal del mantenimiento es asegurar la integridad de las instalaciones y la seguridad de los usuarios.

Durante este lapso, los viajeros que utilizan la Línea 1 tendrán que adaptar sus rutas y horarios, ya que el acceso normal estará restringido hasta la fecha de reapertura. La autoridad recomienda planear con antelación los desplazamientos y consultar los canales oficiales para información actualizada sobre los servicios alternativos disponibles.

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El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto (X@MICablebusCDMX)
El mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús de la CDMX inició hoy y se extenderá hasta el 23 de agosto (X@MICablebusCDMX)

Línea 2 del Cablebús reanuda servicio

Por su parte, el servicio en la Línea 2 del Cablebús, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta, se reanudó tras finalizar la revisión anual el domingo pasado. Las operaciones estuvieron suspendidas para realizar labores técnicas que buscan asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema.

La jefa de Gobierno CDMX, Clara Brugada, compartió detalles sobre la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en diferentes puntos de la periferia y brindar opciones de transporte

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 9 de agosto, personal especializado llevó a cabo mantenimiento preventivo y predictivo en distintos componentes clave. Entre los trabajos realizados destacan la sustitución de rodamientos en cuatro poleas motrices y de retorno, así como el mantenimiento mayor en todos los sistemas de frenado.

Además, se efectuó una inspección especial y control en dos balancines de poste. También se intervino en los sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y demás elementos de seguridad que forman parte de la infraestructura operativa del Cablebús.

Impacto del Cablebús en la CDMX

El Cablebús se ha convertido en un elemento central para la movilidad urbana en la Ciudad de México, generando cambios palpables en la rutina de miles de habitantes. La reducción en los tiempos de traslado ha sido uno de los efectos más notorios, sobre todo para quienes residen en zonas altas y tradicionalmente marginadas.

Dos cabinas de teleférico turquesa y negro con logotipos de "CABLEBÚS" y pasajeros, suspendidas por cables metálicos sobre un fondo de mapa colorido con bordes fluorescentes.
El cierre temporal forma parte del programa de mantenimiento preventivo anual del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), una práctica que se lleva a cabo en todos los sistemas de transporte por cable para garantizar una operación segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En trayectos como Cuautepec o Iztapalapa, el tiempo de viaje se ha reducido de más de una hora a 30 o 40 minutos. Este descenso en la duración de los recorridos representa una mejora significativa para quienes dependen del transporte público a diario. El sistema ofrece una conexión directa entre los puntos más alejados y las estaciones principales de la red, facilitando la integración de comunidades antes aisladas.

Además de agilizar los trayectos, el Cablebús contribuye a disminuir la contaminación, al incentivar el uso de un transporte sustentable y reducir la cantidad de automóviles particulares en circulación. La tarifa se mantiene baja y accesible, lo que permite a las familias de la zona aprovechar el servicio sin afectar su economía.

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