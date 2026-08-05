Osmar Olvera hace una promesa tras ganar tres oros en Santo Domingo 2028 y revela el sueño que persigue desde niño

El mexicano confesó que mantiene la misma disciplina que lo llevó al éxito y confía en cumplir el sueño que tiene desde los ocho años.

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Las tres medallas de oro obtenidas por Osmar Olvera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 confirmaron el extraordinario momento que vive el clavadista mexicano, pero también dejaron en evidencia que sus aspiraciones están lejos de detenerse. El capitalino disfruta del éxito conseguido en Santo Domingo, aunque reconoce que el objetivo más importante de su trayectoria deportiva todavía está pendiente.

Su actuación en la justa regional marcó un debut inmejorable dentro de la competencia. Además de dominar las pruebas en las que participó, añadió un nuevo logro a un historial que ya incluye actuaciones destacadas en los escenarios más importantes de la disciplina, consolidándose como uno de los máximos referentes del deporte mexicano.

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El mexicano Osmar Olvera muerde su medalla de oro durante la premiación del trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 1 de agosto de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

Sin embargo, el joven clavadista tiene claro que las preseas conquistadas representan únicamente una etapa más dentro del camino que se ha trazado desde la infancia. Con el respaldo de su entrenadora Ma Jin, Olvera ya enfoca todos sus esfuerzos en el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará alcanzar la cima más alta de su carrera.

A pesar de la euforia que provocó su brillante desempeño en Santo Domingo, el mexicano aseguró que no pierde de vista el sueño que lo ha acompañado desde que comenzó a practicar clavados cuando apenas era un niño.

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Los mexicanos lograron subir al pódium en el trampolín de tres metros (X / Saúl Trujano )

“Estoy muy contento. No lo pude imaginar mejor y disfruté al máximo todo lo vivido en Santo Domingo, ya que fueron mis primeros Juegos Centroamericanos. Pero mi más grande sueño es ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos; es algo que tengo en la mente desde los ocho años. Estoy trabajando día y noche para lograrlo. Confío en que va a suceder y que todo lo que hago me lleva por ese camino. Tendré la misma hambre y disciplina que me han acompañado”, mencionó.

Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

Las palabras del multimedallista reflejan la ambición que lo caracteriza. Aunque ya presume importantes resultados internacionales y continúa acumulando títulos, considera que el verdadero reto consiste en conquistar la presea dorada en unos Juegos Olímpicos, un objetivo que mantiene como la principal motivación de su preparación diaria.

Con disciplina, constancia y una planificación enfocada en el siguiente ciclo olímpico, Olvera pretende llegar en el mejor nivel posible a la cita de Los Ángeles 2028. La experiencia obtenida en competencias internacionales y el trabajo que realiza junto a Ma Jin forman parte de la estrategia para seguir creciendo como uno de los mejores clavadistas del planeta.

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Osmar Olvera regresó a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en medio de la expectativa por la Selección Mexicana y la frase viral “¿Y si sí?” (AP)

Además de compartir sus metas deportivas, el atleta mexicano aprovechó el momento para reconocer la importancia del respaldo que recibe el deporte nacional. Consideró que el apoyo del público resulta fundamental para que los atletas mantengan la motivación durante los cuatro años que comprende un ciclo olímpico.

En ese sentido, hizo un llamado para que la afición acompañe no solamente a quienes obtienen medallas, sino también a todos los representantes mexicanos que trabajan diariamente para competir al máximo nivel en distintas disciplinas.

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El mexicano Osmar Olvera compite en la final del trampolín de 1 metros de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 30 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

“No sólo me apoyen, sino a todos los atletas mexicanos. Sígannos durante todo el ciclo olímpico, porque son cuatro años de esfuerzo y no únicamente unos días de competencia. Les diría que se inspiren”, finalizó el multimedallista en entrevista al medio El Universal.

Con apenas unos años consolidado entre la élite mundial de los clavados, Osmar Olvera continúa fortaleciendo su legado como uno de los atletas más importantes de México. Las tres medallas de oro obtenidas en Santo Domingo representan un nuevo impulso en una carrera llena de éxitos, pero también alimentan la ilusión de alcanzar el logro que considera definitivo. Mientras el camino hacia Los Ángeles 2028 avanza, el clavadista mantiene intacta la determinación de trabajar todos los días para convertir en realidad el sueño que persigue desde los ocho años: convertirse en campeón olímpico.

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