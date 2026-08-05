Programas del Bienestar 2026: qué beneficiarios reciben su pago de más de 6 mil pesos el viernes 7 de agosto

La apertura de inscripciones para estos programas continuará realizándose de manera periódica en 2026 (Foto: Banco del Bienestar)

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Los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México son políticas que buscan garantizar el acceso a derechos sociales y mejorar la calidad de vida en comunidades rurales y urbanas. Estas iniciativas entregan apoyos económicos directos a sectores como adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores del campo, con el objetivo de reducir la pobreza y el rezago social en el país.

Una de las estrategias centrales es la entrega mensual de recursos económicos, insumos o servicios a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Los programas operan bajo principios de universalidad y entrega directa, sin intermediarios, para asegurar que el apoyo llegue de manera puntual y transparente a la población objetivo.

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Sembrando Vida depositará en Tabasco el pago de más de 6 mil pesos

En este contexto, Sembrando Vida realizará este viernes 7 de agosto el depósito correspondiente al apoyo mensual en el estado de Tabasco. Las personas beneficiarias recibirán 6,450 pesos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión de recursos abarca al menos 1 millón 139 mil hectáreas en 24 entidades del país, entre ellas Tabasco. El pago permite a las y los campesinos cubrir necesidades básicas y continuar con las actividades productivas en sus parcelas. El monto se entrega de forma directa, sin intermediarios, para fortalecer la autonomía financiera de las comunidades rurales.

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El programa también considera la entrega de insumos en especie como semillas, plantas y herramientas, además de asesoría técnica y capacitación. El objetivo es que los beneficiarios desarrollen proyectos agroforestales sostenibles y fortalezcan la seguridad alimentaria en sus localidades. Autoridades señalan que estas acciones han impulsado la recuperación de zonas agrícolas y la permanencia de familias en el campo.

De acuerdo con los lineamientos, el pago de agosto se encuentra programado para todas las personas inscritas en el padrón activo de Tabasco. El depósito se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y garantizar que cada beneficiario reciba su apoyo de forma segura.

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Detalles del programa Sembrando Vida

Sembrando Vida está dirigido a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales con rezago social y son propietarias o poseedoras de al menos 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. El proceso de ingreso inicia con una convocatoria local, prerregistro y validación física de los predios, para luego notificar la admisión al programa.

Las y los beneficiarios se integran a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), en la que colaboran en proyectos colectivos y cumplen un plan de trabajo técnico. El programa fomenta la organización democrática, estrategias de ahorro, capacitación y el intercambio de conocimientos. Además, otorga recursos para la instalación de viveros comunitarios, biofábricas y centros de formación agrícola.

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Una ilustración del programa Sembrando Vida destacando el apoyo económico, herramientas, asistencia técnica y la participación de productores en comunidades rurales de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo agroforestal promueve la siembra de cultivos tradicionales combinados con árboles frutales y maderables, o la milpa intercalada entre frutales, para mejorar la producción y diversificar los ingresos familiares. La estrategia busca regenerar el tejido social, fortalecer la identidad comunitaria y contribuir a la recuperación de suelos y al cuidado del medio ambiente.

Esta será la fecha del pago de marzo de 'Sembrando Vida'. Crédito: X/@apoyosbienestar.

El programa también busca incentivar la creación de empleo en el medio rural y reducir la migración forzada por motivos económicos. Según la información oficial, la capacitación y la organización en las CAC han permitido compartir experiencias y desarrollar técnicas de agricultura sostenible que impactan de manera positiva en la economía local. Las autoridades invitan a la población interesada a mantenerse informada a través de los canales oficiales para participar en próximas convocatorias y acceder a los beneficios del programa.

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