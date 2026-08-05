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Esta es la polémica frase con la que Rivers habría confirmado su noviazgo con Ari Gameplays en medio de señalamientos queerbaiting

Las declaraciones durante un directo desataron una nueva ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes volvieron a poner bajo la lupa la cercanía entre ambas creadoras

Rivers y Ari Gameplays - (X)
Rivers y Ari Gameplays - (X)
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Durante una transmisión en vivo en la que hablaron sobre el documental de su preparación para La Velada del Año VI, Rivers protagonizó uno de los momentos más comentados junto a Ari Gameplays. Ninguna de las dos confirmó tener una relación sentimental, pero una frase dicha durante la charla bastó para que las especulaciones se disparen entre sus comunidades.

Mientras explicaba que esta vez decidió mostrar sin filtros el proceso de entrenamiento, Rivers recordó que quería que las cámaras captaran cada momento de su rutina. Fue entonces cuando reveló una conversación con Ari: “Quiero que sí graben todo tal cual como es. O sea, tal cual todo, entrenamiento, vida, todo. Y le dije: ‘No te quiero esconder porque pues eres parte de. Entonces, pues, ¿qué hacemos?’”.

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La respuesta de Ari también formó parte del intercambio que se volvió viral. Entre risas, contó que Rivers le advertía sobre la presencia del equipo de grabación desde muy temprano: “Nada más que sepas que cuando bajes ahí va a estar el Tex a las siete de la mañana”, mientras después recordó: “No les quiero spoilear tanto, pero hubo una vez que me sacó un pedote el Tex”.

Los antecedentes que alimentan las teorías de sus seguidores

La posible relación sentimental entre Ari Gameplays y Rivers GG genera especulaciones entre millones de seguidores en redes sociales. (X/@riversggsam)
La posible relación sentimental entre Ari Gameplays y Rivers GG genera especulaciones entre millones de seguidores en redes sociales. (X/@riversggsam)

Los rumores sobre un posible romance entre Rivers y Ari no surgieron únicamente por esta conversación. Desde hace meses, seguidores de ambas creadoras han señalado que la cercanía entre ellas se refleja en colaboraciones, apariciones conjuntas y la naturalidad con la que interactúan durante sus transmisiones.

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Sin embargo, hasta el momento ninguna ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental. Las interpretaciones provienen de sus comunidades, que consideran que ciertos gestos y acciones podrían ir más allá de una amistad, aunque esa percepción no ha sido respaldada por declaraciones oficiales de las involucradas.

Precisamente por eso, la frase “No te quiero esconder” cobró tanta fuerza en redes sociales. Para muchos usuarios fue un comentario que reforzó sus teorías, mientras que otros sostienen que únicamente refleja la intención de Rivers de documentar su vida sin ocultar a las personas que forman parte de ella.

Dos de las streamers más influyentes del habla hispana

Regalos, gestos y viajes compartidos son algunos de los momentos destacados que alimentan las teorías sobre una relación sentimental. (X/@arigameplays)
Regalos, gestos y viajes compartidos son algunos de los momentos destacados que alimentan las teorías sobre una relación sentimental. (X/@arigameplays)

Más allá de los rumores, la transmisión también dejó claro el peso que ambas tienen dentro de la industria del streaming en español. Durante la conversación bromearon sobre las cifras que registran en Twitch y la competencia amistosa que mantienen.

Entre risas, Ari comentó: “Es que no me puedes alcanzar en Twitch, no lo permito”, a lo que Rivers respondió recordando la posición que ocupa su compañera: “Tú eres la morra de habla hispana... del que habla español más seguido, ¿no?, del mundo. Y ahí voy por ti”.

La charla continuó con el mismo tono cuando preguntó a su comunidad: “¿A cuánto estamos, gente?”. Tras escuchar que la diferencia rondaba los 200 mil, respondió entre bromas: “¿Doscientos K?”, dejando ver la complicidad que existe entre ambas y el ambiente relajado que caracteriza sus transmisiones.

El documental volvió a poner a Rivers bajo los reflectores

(Instagram)
(Instagram)

La transmisión también sirvió para que Rivers hablara del documental que grabó durante su preparación para La Velada del Año VI, evento en el que enfrentó a la streamer española Roro. La creadora explicó que su intención fue mostrar el proceso con total transparencia, incluso en los momentos más complicados.

Durante la charla recordó que, a diferencia de ocasiones anteriores, quiso dejar atrás cualquier elemento que alterara la realidad de lo que vivía. “Esta vez dije: ‘Quiero que sí graben todo tal cual como es’”, explicó al hablar de la decisión de documentar tanto los entrenamientos como aspectos de su vida cotidiana.

Las declaraciones no solo reavivaron el interés por el documental, sino que también colocaron nuevamente a Rivers y Ari entre las principales tendencias. Aunque las especulaciones continúan creciendo, ambas mantienen sin confirmar los rumores, por lo que cualquier interpretación sobre su vínculo sigue siendo parte de las conclusiones de sus seguidores y no de una declaración oficial.

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