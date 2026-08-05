Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco (RS)

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El asesinato de los influencers César Gastélum y Valeria Márquez durante transmisiones en vivo expone patrones de violencia en México ligados a la exposición en redes sociales y posibles nexos con el narcotráfico.

El cantante y famosos de redes sociales fue ejecutado el pasado martes 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, por dos sicarios en motocicleta mientras grababa contenido para su canal; la creadora de contenido de belleza murió el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, también durante una transmisión directa. Ambos casos han sido vinculados por las autoridades y la opinión pública a investigaciones sobre actividades de la delincuencia organizada.

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César Gastélum: asesinato en Culiacán durante transmisión en vivo

César Gastélum, creador de contenido con más de 577,000 seguidores en TikTok y 116,000 en Instagram, fue asesinado a balazos la noche del 4 de agosto de 2026 en el estacionamiento de un restaurante de comida frita en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas; dos sujetos en una motocicleta se aproximaron y uno disparó a la cabeza del influencer. Sus acompañantes resultaron ilesos pero sufrieron crisis nerviosa.

El hecho quedó grabado en la transmisión en vivo y en las cámaras de seguridad del establecimiento. Minutos antes, uno de los presentes advirtió: “No, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”. El material circuló rápidamente en redes sociales.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa y elementos del Ejército acordonaron la escena. Se abrió una investigación sin detenidos ni línea oficial divulgada. Gastélum, con presencia también en YouTube y Kick, realizaba sketches, covers musicales y blogs de actividades cotidianas. Su cercanía con otros influencers asesinados en Sinaloa, como Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, lo colocó en el foco de la violencia reciente hacia creadores de contenido.

César Gastélum: asesinato en Culiacán durante transmisión en vivo (Captura de pantalla)

Valeria Márquez: feminicidio en Zapopan durante emisión en redes

El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Iván Martín “N” fue detenido el 1 de agosto de ese año como presunto coautor material, hasta agosto del 2026 fue imputado por su feminicidio. Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco señalan que los autores del ataque usaron una motocicleta y un automóvil blanco para facilitar la agresión y huida.

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Las autoridades reconstruyeron el recorrido de los agresores mediante cámaras del sistema C5 y videograbaciones privadas. Un cateo permitió asegurar dos armas cortas, celulares y documentos. La investigación se mantiene bajo el protocolo de feminicidio, con un detenido y diligencias abiertas para localizar a otros implicados y establecer el grado de responsabilidad de cada uno.

El crimen de Márquez, también creadora de contenido con miles de seguidores, detonó una amplia reacción pública y la exigencia de esclarecer posibles vínculos con grupos criminales.

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Influencers, transmisiones en vivo y ejecuciones: puntos clave de similitud

Ambos casos presentan coincidencias estructurales: César Gastélum y Valeria Márquez eran figuras públicas con audiencias significativas en redes sociales. Los dos fueron asesinados mientras transmitían en vivo, lo que permitió que los homicidios quedaran registrados en tiempo real y se difundieran masivamente.

Valeria Márquez: feminicidio en Zapopan durante emisión en redes (Foto: TikTok)

Las ejecuciones ocurrieron en espacios públicos: Gastélum en un estacionamiento comercial y Márquez en un salón de belleza. En ambos, los agresores utilizaron motocicletas para acercarse y escapar rápidamente, un modus operandi frecuente en crímenes ligados al narco. Además, las autoridades emplearon análisis de videovigilancia y seguimiento de vehículos para reconstruir los hechos.

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Hipótesis oficiales y presuntos vínculos con el narco

En los dos homicidios, las investigaciones abiertas por las fiscalías estatales manejan como hipótesis la posible relación con actividades de la delincuencia organizada. En el caso de César Gastélum, aunque su nombre no apareció en los narco volantes lanzados en Culiacán en enero de 2025, sí mantenía relación con otros influencers mencionados, como Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, quien sí figuraba en la lista junto a otros creadores de contenido asesinados.

Los narco volantes señalaban a 25 figuras públicas por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Entre los alias y nombres enlistados estaban Marco Eduardo Castro “Markitos Toys”, Kevin Castro “El KC”, y Hassan Emilio Kabande “Peso Pluma”. Cuatro de los 25 ya estaban marcados como “eliminados” cuando se distribuyeron los panfletos. El mensaje pedía a la población alejarse de los señalados y dejar de consumir su contenido, acusándolos de financiar a la organización.

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En el caso de Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco no ha descartado el móvil de la delincuencia organizada. El uso de armas de alto calibre, la coordinación de varios agresores y la planeación del ataque han sido considerados por la autoridad como indicios de un crimen con posible trasfondo en el narco.

Contexto: violencia contra creadores de contenido en México

Las ejecuciones ocurrieron en espacios públicos: Gastélum en un estacionamiento comercial y Márquez en un salón de belleza (Infobae)

La ejecución de Gastélum se suma a una lista de al menos diez influencers asesinados en Sinaloa en el contexto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024. Entre las víctimas figuran Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa y Gail Castro, hermano de Markitos Toys. Algunos, como “El Pinky”, fueron mostrados en videos bajo custodia de presuntos sicarios antes de ser ejecutados.

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Otros casos, como el de Nicole Pardo Molina “La Nicholette”, quien fue privada de la libertad y obligada a grabar videos confesando vínculos con líderes criminales, muestran que la violencia no siempre culmina en asesinato, pero sí involucra exposición pública y presión de grupos delictivos.

La lucha entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, facciones del Cártel de Sinaloa, ha dejado más de 3,000 homicidios desde 2024, según información difundida por Infobae. La muerte de creadores de contenido se ha convertido en un indicador del poder creciente del narco para controlar narrativas y castigar a figuras públicas percibidas como aliadas o enemigas.

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Reacciones, rumores y ambiente digital tras los crímenes de inlfuencers en México

Después de la muerte de César Gastélum, circularon versiones en redes sociales sobre su presunto parentesco con Ana Gastélum, esposa del hermano de Markitos Toys, ambos relacionados públicamente con otros influencers asesinados. Sin embargo, no existe prueba documental ni declaración oficial que confirme vínculo sanguíneo. La propia Ana Gastélum desmintió la relación al publicar en Instagram que solo tiene dos hermanas y que convivía con ellas la noche del crimen.

En el caso de Valeria Márquez, la reacción digital fue inmediata, exigiendo justicia y pidiendo protección para otras figuras públicas. Las investigaciones continúan; las autoridades mantienen abiertas todas las líneas, incluidas las de posible narco-relación.

Datos y patrones: ejecuciones con transmisión directa y contexto criminal

La ejecución de ambos influencers durante transmisiones en vivo refuerza el patrón de violencia contra figuras públicas asociadas, de manera real o percibida, con la delincuencia organizada en México. La exposición digital, el uso de motocicletas y armas cortas, la presencia de cámaras de seguridad, la reacción de las fiscalías y la presión social en redes son elementos que se repiten en ambos casos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Fiscalía de Jalisco mantienen abiertas las investigaciones. Hasta el momento, solo hay un detenido por el caso Márquez y ningún arresto por el homicidio de Gastélum. El clima de violencia y la propagación de rumores en redes sociales mantienen la atención pública sobre la seguridad de los creadores de contenido y los posibles nexos con el crimen organizado.