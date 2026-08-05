Brianda Deyanara cumple años en medio del llanto por su cambio de cuarto: enfrentamiento con Karina Torres opaca los festejos

Brianda comparte su pastel/ Instagram

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Brianda Deyanara celebra sus 30 años dentro de La Casa de los Famosos México con pastel en sus redes sociales y el primer abrazo de su compañero Aldo Rendón, sumado a un abrazo grupal y unas mañanitas, en una jornada que combinó festejo y tensión para la creadora de contenido con mayor base de fans del elenco.

La influencer tijuanense cumplió años este 5 de agosto en pleno encierro del reality de Televisa. Según se informó, compartió un video de su pastel en sus historias y recibió las primeras felicitaciones dentro de la casa. El primer abrazo llegó de parte de Aldo Rendón, fashion stylist sinaloense de 47 años y uno de sus compañeros en la competencia.

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El primer abrazo llegó de parte de Aldo Rendón, fashion stylist sinaloense de 47 años y uno de sus compañeros en la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cumpleaños entre lágrimas y conflicto

La jornada de festejo no estuvo exenta de tensión. Sentada en el patio junto a Yanet García, Brianda no pudo contener el llanto tras los señalamientos de la actriz Cynthia Klitbo sobre quién limpia y quién no dentro de la casa.

“Siempre estamos limpiando, no sé”, dijo Brianda entre lágrimas. Yanet respaldó el reclamo: “Todos los días Bri y yo estamos tratando de lavar baños, barrer todos los cuartos”.

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Fue el cantante Yahir quien puso en perspectiva el momento al recordarle a Brianda dónde estaba: “Tranquila. No pasa nada, es un juego y estamos tratando de organizarnos, nada más”. (VIX)

El creador de contenido Ese Pérez pidió a ambas no personalizar la situación: “No lo agarren con nadie, relájense, se lo están tomando bien a pecho”. Brianda reconoció que la emoción la rebasaba: “Es que estoy sensible, son muchas cosas, no me gusta el estrés”.

Fue el cantante Yahir quien puso en perspectiva el momento al recordarle a Brianda dónde estaba: “Tranquila. No pasa nada, es un juego y estamos tratando de organizarnos, nada más”.

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Klitbo aclaró después que su molestia no apuntaba a ninguna persona en particular, sino a una falta de conciencia colectiva: “Lo que estamos diciendo es que cuando ya alguien limpió, hay que respetar el trabajo del otro”.

Otro Roce: Karina Torres

Durante la jornada Brianda y Karina tuvieron un encontronazo por comentarios de la influencer.

“Ni me siento mal, no te agüites” dijo Karina en un tono que denotaba cierta molestia, mientras que Brianda le respondía “no fue por tu comentario”.

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Lo peculiar es que ese día se celebró el cumpleaños de Karina, muy cerca del festejo de Brianda.

Quién es Brianda Deyanara

Su popularidad arrancó alrededor de 2017 con videos en Facebook e Instagram. Con la llegada de TikTok en 2020, su carrera dio un salto definitivo gracias a contenidos de baile, comedia, moda y estilo de vida. (Captura de pantalla Instagram)

Brianda Deyanara Moreno Guerrero nació el 5 de agosto de 1995 en Tijuana, Baja California. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación antes de volcarse de lleno a la creación de contenido digital.

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Su popularidad arrancó alrededor de 2017 con videos en Facebook e Instagram. Con la llegada de TikTok en 2020, su carrera dio un salto definitivo gracias a contenidos de baile, comedia, moda y estilo de vida.

Hoy acumula 35.7 millones de seguidores en TikTok, más de 12.5 millones en Instagram y 1.73 millones de suscriptores en YouTube, cifras que la posicionan entre las creadoras de contenido mexicanas con mayor alcance en América Latina. Sus seguidores la identifican como la “Pink Girl” por su imagen asociada al color rosa.

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Es la participante con mayor base en TikTok de todo el elenco de La Casa de los Famosos México 2026, que arrancó el 26 de julio con 18 habitantes y premia con 4 millones de pesos al ganador. (Captura de pantalla Instagram)

Formó parte del colectivo 404 Girls, uno de los grupos de influencers más populares durante el auge de TikTok en México. En 2018 amplió su presencia en medios tradicionales como conductora de Telehit en el programa Los Trasnochados.

Es la participante con mayor base en TikTok de todo el elenco de La Casa de los Famosos México 2026, que arrancó el 26 de julio con 18 habitantes y premia con 4 millones de pesos al ganador.

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En 2018 amplió su presencia en medios tradicionales como conductora de Telehit en el programa Los Trasnochados. (Captura de pantalla Instagram)

Sus polémicas en el reality

Un llanto de Brianda en el patio abrió el debate sobre quién trabaja y quién no dentro de la casa, luego de que Klitbo hiciera señalamientos sobre la limpieza que sus compañeras consideraron injustos. (Captura de pantalla TikTok)

Antes del episodio del cumpleaños, Brianda ya había protagonizado un roce en el primer posicionamiento formal de la temporada. Mariana Ochoa, cantante y exintegrante de OV7, la señaló al indicar que entre ambas no hubo conexión real: “Honestamente, simplemente siento que eres la persona con la que menos conexión he hecho y que no hemos tenido una plática realmente profunda como lo he tenido con muchos de mis compañeros”.

Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la temporada el 2 de agosto, tras quedar en la silla giratoria frente a Luis Chaparro y no recibir el voto del público a su favor.

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En paralelo, Brianda consolidó la primera alianza estratégica de la temporada junto a Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro. El grupo acordó protegerse mutuamente en las nominaciones, con la vista puesta en sumar a Fede Vigevani y Memo Schutz como refuerzos.

La propia Brianda trazó los términos del pacto: “Si jugamos bien y llegamos lejos, en algún momento entre nosotros nos tenemos que dar y se va a entender”.