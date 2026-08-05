México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Eduardo Herrera brilla en los 5000 m de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El fondista nacional figura como uno de los mejores atletas de la especialidad en el mundo y este martes se proclamó como campeón centroamericano

Eduardo Herrera, fondista mexicano, corre en una pista de atletismo con uniforme verde, blanco y rojo; público en gradas al fondo.
El fondista nacional figura como uno de los mejores atletas de la especialidad en el mundo y este martes se proclamó como campeón centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mexicano Eduardo Herrera se consagró este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al ganar la medalla de oro en la prueba de 5,000 metros, reafirmando su posición como uno de los mejores fondistas del mundo en esta distancia y confirma el crecimiento de su carrera deportiva.

Desarrollo de la competencia

Eduardo Herrera refleja su poderío con un campeonato centroamericano.
Eduardo Herrera refleja su poderío con un campeonato centroamericano.

Eduardo Herrera se llevó la medalla de oro en los 5,000 metros planos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 13:50.86 minutos, resultado que le otorga a México su sexta presea dorada en el atletismo dentro de esta edición.

PUBLICIDAD

Herrera, originario de Michoacán y activo en la Diamond League, marcó diferencia desde el inicio de la prueba. Mantuvo la cabeza de la competencia con un ritmo constante y aprovechó su experiencia en pruebas internacionales para soportar las condiciones de humedad:

“He aprendido que tomar agua cada dos vueltas ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y fue clave para controlar la carrera”, señaló tras su triunfo para el Comité Olímpico Mexicano.

PUBLICIDAD

La plata fue para el puertorriqueño Víctor Ortiz, quien registró 14:02.74 minutos, mientras que el colombiano Pedro Marín obtuvo el bronce con un tiempo de 14:02.80 minutos.

En otra prueba, Guillermo Campos sumó una medalla de bronce para México en los 400 metros con vallas varonil. Campos subió al podio tras la descalificación del costarricense Gerald Drummond, quien no superó correctamente una de las vallas y perdió el tercer puesto.

Además, el equipo mixto de 4x 100 m vallas subió en la tercera posición.

Uno de los mejores fondistas del mundo

Eduardo Herrera batió su propio récord en la Diamond League
Eduardo Herrera batió su propio récord en la Diamond League

Actualmente, según el ranking de World Athletics, Eduardo Herrera ocupa la posición 13 a nivel mundial en los 5,000 metros, codeándose con los mejores fondistas africanos de la especialidad.

En mayo, consiguió el cuarto lugar en la reunión de Xiamen de la Diamond League, registrando un tiempo de 13:00.69 en los 5,000 metros, el mejor de su temporada hasta ese momento. Apenas una semana antes, impuso un nuevo récord mexicano en los 3,000 metros con 7:27.63 minutos, confirmando el gran momento que atraviesa.

El ascenso de Herrera comenzó a llamar la atención en 2025, cuando sorprendió con un tercer lugar en la etapa de Lausana de la Liga Diamante. Este año, dio un salto histórico al detener el reloj en 12:58.57 minutos durante el Track Fest de Los Ángeles, convirtiéndose en el primer mexicano en bajar de los 13 minutos en los 5,000 metros y rompiendo un récord nacional que Arturo Barrios había establecido en 1989.

Nacido en Michoacán, criado en California y formado deportivamente en Colorado, Herrera compite con el equipo Under Armour Dark Sky y representa a México en las principales competencias internacionales.

Su desempeño lo mantiene entre los mejores fondistas del mundo en el ranking global de los 5,000 metros y lo consolida como uno de los atletas más destacados del ciclo olímpico.

Con su victoria en Santo Domingo, Herrera no solo sumó una medalla más para México, sino que confirmó su estatus como referente del atletismo nacional y protagonista del panorama internacional.

Temas Relacionados

Eduardo HerreraJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Santo Domingo 2026AtletismoAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brianda Deyanara cumple años en medio del llanto por su cambio de cuarto: enfrentamiento con Karina Torres opaca los festejos

La influencer nacida en Tijuana festeja este 5 de agosto dentro del reality de Televisa, donde compartió un video y recibió felicitaciones de sus compañeros en una jornada marcada por tensiones dentro de la casa

Brianda Deyanara cumple años en medio del llanto por su cambio de cuarto: enfrentamiento con Karina Torres opaca los festejos

Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de agosto

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán

Precio de la gasolina en Nuevo León este 5 de agosto

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León este 5 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán

¿Qué dice La Cita Fresita 2.0? El narcocorrido que César Gastélum publicó antes de su asesinato

¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

¿César Gastélum era de La Mayiza? Un sombrero y una canción, las pistas que deja su último video en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica frase con la que Rivers habría confirmado su noviazgo con Ari Gameplays en medio de señalamientos queerbaiting

Esta es la polémica frase con la que Rivers habría confirmado su noviazgo con Ari Gameplays en medio de señalamientos queerbaiting

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

Brianda Deyanara cumple años en medio del llanto por su cambio de cuarto: enfrentamiento con Karina Torres opaca los festejos

¿Qué dice La Cita Fresita 2.0? El narcocorrido que César Gastélum publicó antes de su asesinato

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres encuentra la moneda del destino y modifica las habitaciones

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

Osmar Olvera hace una promesa tras ganar tres oros en Santo Domingo 2028 y revela el sueño que persigue desde niño

Miguel Herrera destaca la entrega del Atlante tras superar a Vancouver en la Leagues Cup 2026: “Nos alcanzó para ganar”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Definidos los países que disputarán la primera semifinal del Campeonato CONCACAF Sub 20 en el Estadio Banorte