Eduardo Herrera brilla en los 5000 m de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El fondista nacional figura como uno de los mejores atletas de la especialidad en el mundo y este martes se proclamó como campeón centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mexicano Eduardo Herrera se consagró este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al ganar la medalla de oro en la prueba de 5,000 metros, reafirmando su posición como uno de los mejores fondistas del mundo en esta distancia y confirma el crecimiento de su carrera deportiva.

Desarrollo de la competencia

Eduardo Herrera refleja su poderío con un campeonato centroamericano.

Eduardo Herrera se llevó la medalla de oro en los 5,000 metros planos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 13:50.86 minutos, resultado que le otorga a México su sexta presea dorada en el atletismo dentro de esta edición.

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Herrera, originario de Michoacán y activo en la Diamond League, marcó diferencia desde el inicio de la prueba. Mantuvo la cabeza de la competencia con un ritmo constante y aprovechó su experiencia en pruebas internacionales para soportar las condiciones de humedad:

“He aprendido que tomar agua cada dos vueltas ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y fue clave para controlar la carrera”, señaló tras su triunfo para el Comité Olímpico Mexicano.

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La plata fue para el puertorriqueño Víctor Ortiz, quien registró 14:02.74 minutos, mientras que el colombiano Pedro Marín obtuvo el bronce con un tiempo de 14:02.80 minutos.

En otra prueba, Guillermo Campos sumó una medalla de bronce para México en los 400 metros con vallas varonil. Campos subió al podio tras la descalificación del costarricense Gerald Drummond, quien no superó correctamente una de las vallas y perdió el tercer puesto.

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Además, el equipo mixto de 4x 100 m vallas subió en la tercera posición.

Uno de los mejores fondistas del mundo

Eduardo Herrera batió su propio récord en la Diamond League

Actualmente, según el ranking de World Athletics, Eduardo Herrera ocupa la posición 13 a nivel mundial en los 5,000 metros, codeándose con los mejores fondistas africanos de la especialidad.

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En mayo, consiguió el cuarto lugar en la reunión de Xiamen de la Diamond League, registrando un tiempo de 13:00.69 en los 5,000 metros, el mejor de su temporada hasta ese momento. Apenas una semana antes, impuso un nuevo récord mexicano en los 3,000 metros con 7:27.63 minutos, confirmando el gran momento que atraviesa.

El ascenso de Herrera comenzó a llamar la atención en 2025, cuando sorprendió con un tercer lugar en la etapa de Lausana de la Liga Diamante. Este año, dio un salto histórico al detener el reloj en 12:58.57 minutos durante el Track Fest de Los Ángeles, convirtiéndose en el primer mexicano en bajar de los 13 minutos en los 5,000 metros y rompiendo un récord nacional que Arturo Barrios había establecido en 1989.

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Nacido en Michoacán, criado en California y formado deportivamente en Colorado, Herrera compite con el equipo Under Armour Dark Sky y representa a México en las principales competencias internacionales.

Su desempeño lo mantiene entre los mejores fondistas del mundo en el ranking global de los 5,000 metros y lo consolida como uno de los atletas más destacados del ciclo olímpico.

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Con su victoria en Santo Domingo, Herrera no solo sumó una medalla más para México, sino que confirmó su estatus como referente del atletismo nacional y protagonista del panorama internacional.