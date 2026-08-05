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El tierno video de León, el primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dando sus primeros pasos

El 3 de agosto, ambos artistas compartieron publicaciones para conmemorar el cumpleaños de su hijo: él subió un video pintando huellas y ella una foto juntos en la playa, además de una reunión con dos pasteles

Carlos Rivera dedica hermosa canción a su hijo León en su cumpleaños (Instagram)

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el tercer cumpleaños de su hijo León con emotivos mensajes en redes sociales, en medio de la espera de su segunda hija, una niña que llevará por nombre María. La pareja, una de las más queridas del espectáculo mexicano, atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida familiar y profesional.

El 3 de agosto, ambos artistas publicaron contenido en sus cuentas de Instagram para conmemorar la fecha. Carlos compartió un video del pequeño jugando con pinturas, plasmando sus huellas sobre un lienzo blanco. Cynthia publicó una fotografía junto a León durante un viaje familiar en la playa.

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La celebración fue íntima, con dos pasteles de chocolate en compañía del entorno más cercano de la familia.

Collage con una mujer, un hombre y un niño en un jardín con pantallas; al lado, un hombre y un niño con ropa salpicada de pintura.
La celebración fue íntima, con dos pasteles de chocolate en compañía del entorno más cercano de la familia. (Redes Sociales/Cynthia Rodríguez/ Carlos Rivera)

Los mensajes a León

Un hombre, una mujer y un niño de pie sobre césped. Al fondo, pared de piedra, dos televisores con imágenes animadas, un altavoz y un trípode
Rodríguez también le dedicó palabras al niño desde su perfil. “3 años del amor más bonito. Gracias a Dios por tu vida y por la bendición de ser mamá de un niño tan mágico y maravilloso. (Captura de pantalla/ Instagram Cynthia Rodríguez)

El cantante tlaxcalteca describió el nacimiento de León como el momento más trascendente de su vida. “Hoy se cumplen 3 añitos del día más espectacular que he vivido en mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor canción… La alegría de mi vida, mi pedacito de amor, mi León”, escribió en Instagram.

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Rodríguez también le dedicó palabras al niño desde su perfil. “3 años del amor más bonito. Gracias a Dios por tu vida y por la bendición de ser mamá de un niño tan mágico y maravilloso. Siempre juntos, amorcito mío”, publicó la conductora.

Pastel de chocolate con glaseado decorado, vela dorada en forma de número tres y otras velas encendidas. Un segundo pastel claro en segundo plano
La cantante Cynthia Rodríguez conmemora su tercer aniversario con un pastel de chocolate que presenta una vela dorada con el número tres encendida, acompañado de otro pastel en el fondo. (Captura de pantalla/ Instagram Cynthia Rodríguez)

La llegada de María, segunda hija de la pareja

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera - (Instagram)
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera - (Instagram)

El cumpleaños de León llega días después de que la pareja anunciara un nuevo embarazo. El 22 de julio, Rivera y Rodríguez revelaron en Instagram que esperan una niña: publicaron una fotografía con las manos de los tres integrantes de la familia sobre ropa de bebé en color rosa y pétalos formando el nombre María.

“Dios nos ha vuelto a bendecir”, escribieron en esa publicación, que confirmó tanto el género como el nombre de la futura integrante de la familia.

León, nacido en agosto de 2023, se convertirá en hermano mayor de María.

Una historia que comenzó en La Academia

Rivera y Rodríguez se conocieron en el entorno del reality musical La Academia, de TV Azteca, aunque no coincidieron en la misma generación. Carlos ganó la tercera edición del programa en 2004; Cynthia participó en la cuarta, en 2005, y quedó en cuarto lugar.

El primer acercamiento real ocurrió en 2006, durante la segunda temporada de Desafío de Estrellas, donde interpretaron juntos el tema “Duele”. De esa convivencia nació una amistad que tardó casi una década en convertirse en amor.

La relación comenzó en noviembre de 2015, según distintos medios, aunque la pareja la mantuvo en reserva durante años. “Nosotros nunca damos réplica porque no lo vemos necesario y lo único que hacemos es amarnos profundamente”, declaró Rivera en una entrevista con el programa Ventaneando.

La boda en España y la vida en privado

El 5 de junio de 2022, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en la región de Ribera del Duero, en Castilla y León, España. La boda, a la que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos, recibió la bendición del papa Francisco.

Rivera describió a Rodríguez como el amor de su vida desde el primer instante. “Yo me enamoré de ella de toda la vida, desde que la vi. Con ella fue amor a primera vista”, confesó el cantante. “Le dije a su mamá: ‘señora, yo me voy a casar con su hija’”.

La discreción ha sido una constante en su relación. “Entre más nos guardamos y protegemos, más felices somos”, afirmó Rivera.

(Captura YouTube: Carlos Rivera)
En 2005 firmó contrato con Sony Music y lanzó su álbum debut homónimo, que obtuvo Disco de Oro. Su carrera dio un giro hacia el teatro musical en 2008, cuando se convirtió en el actor más joven del mundo en protagonizar La Bella y la Bestia en México (Captura YouTube: Carlos Rivera)

Carlos Rivera: del reality al teatro de Broadway

Carlos Augusto Rivera Guerra nació el 15 de marzo de 1986 en Huamantla, Tlaxcala. Desde niño participó en concursos de canto locales y condujo un programa en Radio Huamantla antes de audicionar para La Academia, donde ganó con más del 80% de los votos.

En 2005 firmó contrato con Sony Music y lanzó su álbum debut homónimo, que obtuvo Disco de Oro. Su carrera dio un giro hacia el teatro musical en 2008, cuando se convirtió en el actor más joven del mundo en protagonizar La Bella y la Bestia en México, a los 22 años.

Su proyección internacional llegó en 2011, cuando fue elegido para interpretar a Simba en el musical El Rey León en Madrid, luego de más de 700 funciones ante al menos un millón de espectadores. Ese trabajo le valió el Premio al Mejor Actor Revelación en los Broadway World Spain Awards 2012, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener un papel protagónico en una producción internacional de Disney.

En música cuenta con siete álbumes de estudio, entre ellos Guerra (2018), Sincerándome (2023) y ¿Qué Significa El Amor? (2025). Entre sus reconocimientos figuran dos Premios Dial de España y un Premio Lo Nuestro por canción mariachi del año con “100 años” en 2022.

Cynthia Rodríguez: de La Academia a la conducción

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz nació el 8 de mayo de 1984 en Monclova, Coahuila. Su ingreso al mundo del espectáculo se dio en 2005 con su participación en La Academia, donde interpretó junto a su entonces compañero José Luis el tema “Si no estás conmigo”, que se convirtió en la canción central de la telenovela Amor en Custodia y permanece entre las más recordadas del programa.

Tras el reality, incursionó en la música con tres álbumes de estudio: Soy (2006), Provócame (2008) y Tú como yo (2011), este último bajo el sello Sony Music y en el género grupero, que la posicionó en el Top 10 de las emisoras nacionales y le valió el apodo de “La princesa grupera”.

Su carrera en la actuación incluyó participaciones en telenovelas de TV Azteca como Corazón en condominio, Las malcriadas y Educando a Nina, así como su debut en cine en 2019 con la película El hubiera sí existe. La conducción fue, con el tiempo, el terreno más fructífero de su trayectoria: condujo varios programas en TV Azteca, entre ellos el matutino Venga la Alegría, que abandonó en agosto de 2022 para dedicarse a su vida familiar junto a Rivera.

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