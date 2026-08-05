Estadounidense asesina a tres personas para llevarse a su hijo de 3 años en Saltillo: contaba con restricción

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un ciudadano estadounidense, identificado como Chad, asesinó a dos mujeres y un hombre la noche de ayer en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo, Coahuila, donde además sustrajo a su hijo de 3 años tras una disputa familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre irrumpió en la vivienda de la calle José Espinoza a pesar de contar con una orden de restricción que le prohibía acercarse al menor, y en el que abrió fuego contra quienes intentaron impedirle llevarse al niño y huyó en una camioneta Chevrolet Silverado de color gris con placas de procedencia estadounidense.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Coahuila confirmó que los hechos se originaron en un conflicto de índole familiar y que el menor sustraído es hijo del probable agresor. Las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda en todas las regiones del estado, con la prioridad de rescatar al niño y capturar al responsable.

Según las investigaciones, el agresor residía en el estado de Texas y llegó a Coahuila al menos cinco días antes del ataque. Durante ese periodo, vigiló los movimientos de la familia antes de irrumpir en el domicilio la noche del martes.

PUBLICIDAD

La vivienda de la calle José Espinoza era el lugar donde el menor vivía con su madre, Litzy, de 25 años, y otros familiares. Chad se presentó con la intención declarada de ver a su hijo, pero la orden de restricción vigente en su contra desencadenó una confrontación inmediata.

Efectivos policiales resguardan una vivienda en la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo donde ocurrió un ataque con tres víctimas y la sustracción de un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el interior de la casa se encontraban la madre del niño, Litzy; su hermana, Laura, de 22 años; una mujer identificada como Ana, de 45 años; y un hombre llamado Emmanuel, de 40 años. Los cuatro intentaron impedir que Chad se llevara al pequeño.

PUBLICIDAD

El atacante disparó contra todos ellos. Laura, Ana y Emmanuel murieron en el lugar de forma inmediata; Litzy recibió dos disparos y fue la única que sobrevivió al ataque.

Los servicios de emergencia trasladaron a Litzy primero a la Clínica número 2 del IMSS y posteriormente al Hospital General de Saltillo, donde permanece en estado grave. Las lesiones que presenta son en la cabeza, según confirmó la Fiscalía General del Estado en su comunicado oficial.

PUBLICIDAD

La boutique Lions, ubicada en el cruce de las calles José Espinoza y Carlos Rubirosa dentro de la misma colonia, fue el punto donde las primeras corporaciones acordonaron la zona para el levantamiento de indicios. El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, se presentó en el sitio para dar seguimiento personal a la situación.

La búsqueda de Chad involucró a todas las corporaciones de seguridad del estado. En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

Elementos de seguridad resguardan la vivienda en la colonia Antonio Cárdenas, Saltillo, donde ocurrió un ataque y el asesinato de tres personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades siguieron la ruta del sospechoso a través de las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la carretera 57. El rastreo permitió anticipar el trayecto del agresor y desplegar unidades para interceptarlo antes de que alcanzara la frontera.

La alerta binacional y la coordinación con autoridades de Estados Unidos

Desde el inicio del operativo, la Fiscalía de Coahuila notificó a las autoridades estadounidenses sobre la identidad del agresor y el riesgo de que intentara cruzar la frontera con el niño. La coordinación con la CBP fue un elemento central de la estrategia de contención.

PUBLICIDAD

La condición de extranjero del agresor elevó el nivel de urgencia del operativo, ya que las autoridades previeron que su objetivo inmediato era abandonar el país con el menor. El niño de 3 años fue recuperado con la captura de Chad en Piedras Negras.

“La prioridad es el rescate del menor de edad, así como la detención y puesta a disposición del probable responsable de los hechos”, señaló la Fiscalía General de Coahuila en su comunicado oficial. La dependencia subrayó que el operativo abarcó las distintas regiones del estado desde el primer momento.

PUBLICIDAD

El caso quedó registrado como un conflicto de índole familiar con consecuencias de triple homicidio y sustracción de menor. Las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y el proceso legal contra Chad continuaban en curso al cierre de esta edición.