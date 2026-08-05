Ahorra miles de pesos: todos los servicios médicos gratis que puedes pedir con tu tarjeta INAPAM

La credencial INAPAM abre la puerta a servicios médicos gratuitos para personas de 60 años o más en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cualquier persona de 60 años o más con credencial INAPAM puede acceder de forma gratuita a 15 especialidades médicas en el Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, en la Ciudad de México.

El servicio opera de lunes a viernes en turno matutino y vespertino, sin necesidad de seguridad social ni pago alguno, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México.

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El CAI funciona con enfoque gerontológico: atiende, da seguimiento y canaliza a las personas adultas mayores según cada caso.

Adultos mayores con identificación oficial pueden acceder a consultas gratuitas en el CAI. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Desde ginecología hasta acupuntura, todos los servicios que ofrece el CAI

En el turno matutino están disponibles las especialidades de acupuntura, audiología, dermatología, geriatría, ginecología, nutrición y optometría.

En el turno vespertino se suman medicina general, homeopatía, odontología, ortopedia, psicología, psiquiatría, rehabilitación, tanatología y estudios de gabinete —electrocardiograma y ultrasonido—.

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En el 2024 el INAPAM cumplió 45 años de servicio. (YouTube/@INAPAMoficial)

El portal oficial del Gobierno de México indica que las consultas de primera vez en el turno matutino se reciben de 08:00 a 13:00 horas; las subsecuentes, hasta las 13:30.

En el turno vespertino, la primera vez se entra de 14:00 a 19:00 horas y las subsecuentes hasta las 20:00.

Para información específica y adicional, el centro atiende en Avenida Universidad número 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, al teléfono 55-2795-1276 o al correo buzon.gerontologia@inapam.gob.mx.

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Odontología, audiología, geriatría y optometría son algunas de las especialidades disponibles de forma gratuita en el CAI. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Documentos necesarios para ser atendido

Para ser atendido por primera vez, el adulto mayor debe presentar una identificación oficial con fotografía: credencial INAPAM, INE o pasaporte.

A partir de la segunda cita se requiere el carnet de consultas. El aviso de privacidad integral y la carta de consentimiento se entregan directamente en el CAI y deben firmarse antes de recibir la atención.

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Quienes no tengan la credencial INAPAM pueden tramitarla en módulos de Bienestar en las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tengan dudas, quejas o sugerencias sobre el servicio pueden contactar a la Dirección de Gerontología a través del número telefónico 55 5687-9182.

Cómo obtener la credencial INAPAM si aún no se cuenta con ella

Quien aún no tenga la credencial puede tramitarla de forma gratuita en los módulos de Bienestar distribuidos en las 32 entidades del país, durante todo el año y sin fechas límite.

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La ubicación del módulo más cercano puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

El INAPAM también ofrece descuentos en siete categorías de servicios a través de su Directorio de Beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es presencial y puede realizarlo el propio adulto mayor o un tercero con carta poder.

Los documentos requeridos son: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente (INE, pasaporte o carta de identidad), CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y una fotografía reciente tamaño infantil en papel fotográfico, fondo blanco, de frente y sin lentes.

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También se pide el CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias.

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito, está abierto todo el año y no tiene fechas límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si la tarjeta INAPAM se encuentra vigente

Todas las versiones emitidas hasta la fecha están vigentes, sin importar su diseño o año de expedición, de acuerdo con el Instituto.

No es necesario renovarla ni reemplazarla por una versión más reciente, a menos de que se encuentre ilegible, en mal estado, o contenga datos incorrectos.

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En caso de robo o extravío de la credencial INAPAM, el titular puede solicitar una reposición en cualquier módulo de atención del país. Créditos: (X/INAPAM)

En caso de robo, extravío o deterioro, el titular puede solicitar una reposición en cualquier módulo de atención del país.

La credencial funciona además como identificación oficial en cualquier estado de la República, sin importar dónde se haya tramitado.

Tener la tarjeta ofrece descuentos en empresas públicas y privadas

Además de la atención médica gratuita en el CAI, la credencial INAPAM abre la puerta a obtener beneficios, donde miles de empresas y prestadores de servicios públicos y privados ofrecen descuentos exclusivos para adultos mayores en todo el país.

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El Directorio de Beneficios INAPAM incluye descuentos en alimentación, transporte, salud, cultura, predial y agua, vestido y hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios se agrupan en siete categorías: alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, y vestido y hogar.

El directorio completo puede consultarse en gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.