Miguel Herrera destaca la entrega del Atlante tras superar a Vancouver en la Leagues Cup 2026: “Nos alcanzó para ganar”

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El Atlante arrancó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 al imponerse por la mínima diferencia a Vancouver Whitecaps, un resultado que, para su director técnico, Miguel Herrera, representa mucho más que tres puntos en el torneo binacional.

El estratega azulgrana valoró el desempeño de su equipo ante uno de los clubes más fuertes de la Conferencia Oeste de la MLS y aseguró que el triunfo fortalece la confianza de un plantel que busca consolidarse tanto en la Liga MX como en la competencia internacional.

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Miguel Herrera reconoce el esfuerzo del Atlante ante Vancouver

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Tras el encuentro, el técnico destacó la dificultad del rival y reconoció que el compromiso exigió al máximo a sus jugadores.

“El trabajar contra un equipo que viene siendo líder en su conferencia, lo habíamos hablado, un equipo fuerte, difícil, con llegadas en los dos arcos”, señaló.

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Herrera explicó que, aunque Vancouver generó opciones para igualar el marcador, Atlante también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja antes del silbatazo final.

El entrenador resaltó la capacidad del equipo para mantener el orden defensivo después del tanto de Jhojan Julio.

“Hicimos nuestro gol y nos vimos sólidos para defenderlo. De repente sufrimos de más, pero el equipo se ve bien. Me da gusto cómo los muchachos están entregando”.

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Asimismo, aseguró que busca transmitir desde el banquillo la intensidad con la que desea que juegue su equipo.

“Yo creo que se ve. Los muchachos se matan en la cancha y yo grito y brinco, y ellos también en la cancha no paran de luchar, no paran de hacer esfuerzo, de trabajar. La verdad es que el equipo hace muy bien las cosas y trato de transmitirles esa pasión, esa entrega. Me parece que están asimilándolo muy bien”.

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El “Piojo” elogia a Jhojan Julio y Óscar Jiménez

(Simon Fearn-Imagn Images)

Herrera también tuvo palabras para Jhojan Julio, autor del gol del triunfo, a quien consideró una pieza fundamental en el funcionamiento ofensivo del equipo.

“Julio es un jugador muy importante, ha venido haciendo los goles que el equipo necesita, nos da la confianza. Es un tipo que aguanta muy bien la pelota, tiene experiencia y le da soporte a este equipo”.

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El técnico explicó que decidió sustituirlo debido al desgaste acumulado tras los últimos encuentros.

“Hoy lo sacamos porque el sábado hizo un gran partido, hoy vuelve a correr, ha venido haciendo un desgaste enorme. Llegó un momento en que también había que darle descanso, ya empezaba a pararse y el partido no estaba para regalar nada”.

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Sobre el arquero Óscar Jiménez, Herrera recordó que impulsó su llegada desde el primer momento.

“Desde que nos pusieron en la mesa poder traer a Óscar no lo dudé. Lo conozco bien, trabajó mucho tiempo conmigo en América y está respondiendo como lo esperábamos. Óscar sigue demostrando un gran nivel. Es un arquero solvente, sólido, sobrio, trabaja muy bien, es un buen tipo y con la experiencia que tiene me ayuda”.

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El entrenador también evitó comparar el nivel de la Liga MX con el de la MLS, al considerar que ambos campeonatos siguen procesos distintos.

“No creo eso. La MLS es muy fuerte. La gente que dice que no está equivocada. Es una liga fuerte, es una liga sólida”.

Finalmente, Herrera dejó claro que, pese al triunfo, todavía existen aspectos por mejorar dentro del funcionamiento del equipo.

“Los triunfos a veces esconden muchas cosas, pero nosotros somos muy críticos de lo que hacemos. Trabajamos mucho en la parte del video con los muchachos y tratamos de corregir muchas cosas”.

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Y concluyó:

“Nos vamos con el esfuerzo, la entrega y la determinación. Con esa felicidad sí me voy. Sacamos tres puntos, nos alcanzó para ganar, pero terminamos sufriendo mucho”.