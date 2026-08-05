Cruz Azul pone fecha al nuevo estadio: Víctor Velázquez revela cuándo estaría listo

La directiva cementera mantiene varias opciones sobre la mesa para edificar el inmueble que terminaría con años de mudanzas. (Imagen con IA)

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Cruz Azul atraviesa uno de los periodos más exitosos de los últimos años tanto dentro como fuera de la cancha. La obtención del campeonato de la Liga MX, el dominio mostrado durante la temporada y la estabilidad institucional han fortalecido el proyecto encabezado por Víctor Velázquez, quien ahora apunta a concretar una de las promesas más esperadas por la afición: la construcción de un estadio propio.

El presidente de La Máquina fue reelegido recientemente como director del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, por lo que permanecerá al frente de la institución hasta 2031. Con ese nuevo periodo de gestión, el dirigente busca consolidar un legado que vaya más allá de los resultados deportivos y que permita al club contar, por fin, con una casa definitiva.

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Víctor Velázquez continuará como presidente de Cruz Azul durante 5 años más (X@CruzAzulSCL)

Desde la llegada de Velázquez, el conjunto celeste ha recuperado protagonismo en el futbol mexicano. Bajo su administración, Cruz Azul volvió a levantar el título de Liga MX en dos ocasiones, además de conquistar campeonatos nacionales e internacionales que terminaron con años de incertidumbre para la institución.

Sin embargo, el dirigente considera que todavía existe una asignatura pendiente. En entrevista con El Economista, explicó que el siguiente gran objetivo consiste en entregar un estadio propio antes de concluir su actual mandato.

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Al hablar sobre la transformación que ha vivido la institución durante los últimos años, Velázquez recordó que el club logró superar una de las etapas más complicadas de su historia y hoy presume una estructura deportiva sólida.

Tras la salida de Billy Álvarez, Víctor Velázquez asumió la presidencia de la Cooperativa de Cruz Azul. (Mexsport)

“Es más que eso. Ahí también le dimos la vuelta a una situación difícil, tenemos el campeonato y un proyecto sólido”, indicó al referirse al proceso de recuperación del club tras los problemas que marcaron la administración encabezada por Guillermo Álvarez.

No obstante, el proyecto que mayor ilusión genera entre los seguidores cementeros continúa siendo la construcción de un inmueble exclusivo para Cruz Azul, una meta que, según el propio presidente, espera concretar antes de finalizar la década.

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“La construcción de un estadio propio es parte de nuestros planes y espero tenerlo antes de que termine mi gestión, al final de esta década”, aseguró.

Aunque la institución mantiene reserva sobre la ubicación definitiva del proyecto, desde hace varios meses se analizan distintos terrenos dentro de la Ciudad de México. Hasta ahora, las alternativas que han trascendido contemplan cuatro zonas con posibilidades de albergar el futuro inmueble.

Entre las opciones figura un predio ubicado en la zona de la Refinería, en la alcaldía Azcapotzalco. También se ha mencionado el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero; el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa; y un espacio cercano a las instalaciones de La Noria, en Xochimilco, donde actualmente entrena el primer equipo.

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(Foto: Facebook/Plaza Oriente)

La intención de la directiva es poner fin a los constantes cambios de sede que ha experimentado Cruz Azul durante los últimos años y ofrecer a la afición un recinto que fortalezca la identidad del club.

Los resultados deportivos respaldan la gestión de Víctor Velázquez. Desde que asumió la presidencia, La Máquina conquistó los títulos de Liga MX en el Guard1anes 2021 y el Clausura 2026, logros que rompieron una larga espera y devolvieron al equipo a la conversación entre los protagonistas del futbol mexicano.

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Guillermo "Pol" Fernández fue campeón con Cruz Azul en 2021 y ahora se quedó sin equipo (EFE)

A esos campeonatos se suman el Campeón de Campeones 2020-21, la Supercopa de la Liga MX 2021-22 y el Campeón de Campeones 2025-26, además de la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, que consolidó el crecimiento deportivo del proyecto.

Con un plantel competitivo, estabilidad administrativa y un plan de infraestructura que continúa avanzando, Cruz Azul busca escribir un nuevo capítulo en su historia. La meta ya no es únicamente seguir acumulando trofeos, sino dejar un legado permanente para la institución y sus aficionados. Si los planes se cumplen, antes de que termine la década el club podría inaugurar el estadio que durante años ha sido uno de los mayores anhelos del cementero.

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