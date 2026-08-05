Toluca vs Seattle Sounders: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Este será el primer partido en la historia del torneo que se dispute en suelo mexicano.(Infobae México: Jovani Pérez)

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Toluca y Seattle Sounders se enfrentarán este miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Nemesio Diez, en lo que será un juego inédito al tratarse del primero en la historia de la Leagues Cup 2026 que se dispute en territorio mexicano.

Toluca va por otro trofeo internacional

Toluca busca el primer trofeo del semestre. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de dominar la Liga Mx con un bicampeonato y proclamarse como campeón en la pasada edición de la CONCACAF Champions Cup, el Toluca se alista para obtener el trofeo que hace falta de sus vitrinas.

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En esta ocasión, contarán con la ventaja de jugar dos de su tres partidos en casa, pues tendrán el honor de recibir tanto el Seattle Sounders como al FC Dallas, mientras que tendrán que visitar al LAFC.

Desde la llegada de Antonio “El Turco” Mohamed, el cuadro mexiquense ha estado constantemente peleando campeonatos en cada uno de los torneos que disputa, por lo que ahora se alistan para participar en tres competencias diferentes, ya que además de la Leagues Cup y la Liga Mx, tendrán que competir en diciembre por la Copa Intercontinental.

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Además, para esta temporada, el equipo reforzó todavía más el plantel como las llegadas de jugadores como Erick Gutiérrez y el Pocho Guzmán, lo cual los convierte en un equipo todavía más competitivo.

El comienzo del torneo en la Liga Mx ha sido positivo y es que pese a caer en casa frente a Pumas, vencieron tanto a Chivas como a los Bravos de Juárez, con lo cual suman seis puntos de nueve posibles.

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Seattle busca el bicampeonato

Seattle llega como el actual campeón de la Leagues Cup. (Steven Bisig-Imagn Images)

Desde que conquistó la Concachampions en 2022 tras vencer a Pumas, Seattle Sounders se consolidó como uno de los equipos más competitivos de la MLS.

La escuadra estadounidense suele ser protagonista en los torneos que disputa y, recientemente, sumó otro título internacional al consagrarse campeona de la Leagues Cup.

No obstante, en su siguiente compromiso internacional, los Sounders no contarán con la ventaja de jugar en casa. Esta circunstancia podría representar una oportunidad para Toluca, que buscará aprovechar la neutralidad del terreno para imponerse y avanzar en el torneo.

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En la final de ese certamen, Seattle superó con claridad al Inter de Miami con marcador de 3-0, reafirmando su capacidad para responder en partidos decisivos.

Sin embargo, el panorama actual no es el mejor, ya que marchan en la novena posición de la Conferencia Oeste, lo cual contrasta con el rendimiento habitual del club, que suele pelear los primeros lugares y garantizar su presencia en la fase final del campeonato.

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Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro podrá verse en México desde las 20:00 horas a través de la señal de Imagen Televisión y la plataforma de Apple TV.