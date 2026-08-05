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Sheinbaum se pronuncia sobre burlas de diputadas de Morena a adultos mayores: “Estamos en contra de la discriminación”

La presidenta fue cuestionada sobre las burlas de diputadas de Morena a adultos mayores y respondió en conferencia matutina

En una conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se dirige a una audiencia con la presencia de un intérprete de lenguaje de señas. La mandataria, de pie ante un podio oficial, aborda la importancia del respeto hacia los adultos mayores. Una mujer entre los asistentes interviene con un micrófono. Sheinbaum remite la discusión sobre el tema a su partido, Morena. El evento presenta un telón de fondo con el texto 'Conferencia del Pueblo'.
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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la polémica generada por las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, luego de que ambas hicieran comentarios calificados como burlas hacia hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”.

La pregunta: ¿hay contradicción?

Un reportero le planteó a la mandataria si no resultaba contradictorio que su Gobierno haya defendido y respaldado a las personas adultas mayores —a través de políticas como la Pensión para el Bienestar— mientras dos diputadas de su partido se burlaban de este sector mediante un podcast, y le pidió su opinión al respecto.

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La presidenta Sheinbaum rechaza los comentarios discriminatorios tras la polémica por un podcast de diputadas de Morena en Puebla
La presidenta Sheinbaum rechaza los comentarios discriminatorios tras la polémica por un podcast de diputadas de Morena en Puebla

La respuesta de la presidenta

Sheinbaum respondió que cree que ya se hizo una declaración sobre el tema, en referencia a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien un día antes había anunciado la apertura de un procedimiento en contra de ambas legisladoras.

La mandataria añadió que, sean de Morena o de cualquier otro partido político, o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona de forma discriminatoria, y reiteró que su Gobierno está “en contra de cualquier forma de discriminación”.

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Sobre las posibles consecuencias para las diputadas, Sheinbaum señaló que será Morena quien defina si los hechos representan una sanción para las legisladoras, remitiendo la decisión al procedimiento interno ya anunciado por Montiel ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

¿Qué dijo ayer Ariadna Montiel?

Un día antes de la conferencia presidencial, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que, “desde el día de ayer”, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abriera un procedimiento para que dicho órgano estudie el caso y proceda conforme a lo que determine. “Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”, expresó Montiel, dejando ver su postura personal frente al caso, aunque remarcó que la decisión final corresponde al organismo interno del partido.

La dirigente aprovechó también para hacer un llamado a la militancia de Morena a dirigirse siempre con respeto hacia las personas, y afirmó que “esto debe ser sancionado”, pues de no hacerlo, dijo, se corre el riesgo de que este tipo de conductas se repitan en otros espacios. Montiel puntualizó, además, que respeta las decisiones de las legisladoras respecto a lo que publican en sus redes sociales, aunque “evidentemente no lo comparto”.

Ariadna Montiel informa que la solicitud se presenta tras la polémica por comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, y aclara que la resolución y las sanciones quedan en ese órgano interno

Contexto

La controversia se originó tras la viralización de un fragmento del podcast “Descasadas”, publicado el 21 de julio, en el que Salvatori afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que Palomares agregó que “ya se están pudriendo”. Tras negarse inicialmente a disculparse, argumentando libertad de expresión, ambas diputadas ofrecieron disculpas públicas luego de que el consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero, se deslindara de sus comentarios. La polémica derivó en el cierre del podcast y la salida temporal de Salvatori de un programa de televisión, así como en críticas de figuras públicas como Sergio Mayer.

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