México
Agregar Infobae enGoogle

Hallan cadáver atado a triciclo en canalización del Cañón del Padre, Tijuana

El cuerpo estaba envuelto en una cobija gris, sujetado con cable negro y presentaba heridas punzocortantes en la cabeza

Un hombre de entre 45 y 50 años apareció sin vida sobre un triciclo amarillo de carga en el interior de la canalización de la colonia Cañón del Padre, en Tijuana. Crédito: Redes sociales
Un hombre de entre 45 y 50 años apareció sin vida sobre un triciclo amarillo de carga en el interior de la canalización de la colonia Cañón del Padre, en Tijuana. Crédito: Redes sociales
Guardar

Un cadáver atado a un triciclo amarillo dentro de la canalización en la colonia Cañón del Padre, en Tijuana, fue el primer hallazgo de una jornada que terminó marcada por la violencia en dos estados de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo, envuelto en una cobija gris y sujetado con cable negro de recubrimiento plástico, fue localizado por la Policía Municipal y la Guardia Nacional la tarde de ayer, tras una llamada al 911 que alertó sobre un bulto sospechoso en las inmediaciones de la calle Aceituna.

PUBLICIDAD

Las investigaciones detallan que el hombre tenía entre 45 y 50 años y presentaba heridas en la cabeza producidas, al parecer, por un objeto punzocortante. Sin embargo, en el sitio no había cámaras de vigilancia y las autoridades no lograron establecer su identidad al cierre del reporte.

Las autoridades no han emitido información adicional sobre el caso hasta el momento. La Fiscalía General del Estado de Baja California no ha difundido avances sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles líneas de investigación.

PUBLICIDAD

Un hombre de entre 45 y 50 años apareció sin vida sobre un triciclo amarillo de carga en el interior de la canalización de la colonia Cañón del Padre, en Tijuana. Crédito: Redes sociales
Un hombre de entre 45 y 50 años apareció sin vida sobre un triciclo amarillo de carga en el interior de la canalización de la colonia Cañón del Padre, en Tijuana. Crédito: Redes sociales

Segundo cuerpo abandonado en la carretera Escénica Rosarito-Tijuana

Menos de 15 horas antes de ese hallazgo, a las 23:33 del lunes 3 de agosto, un reporte anónimo alertó sobre un bulto en el camino de acceso a la privada Punta Bandera, sobre la carretera Escénica Rosarito-Tijuana, frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Testigos indicaron que los ocupantes de una camioneta tipo pickup dejaron el bulto sobre la superficie de concreto y huyeron con rumbo a Rosarito.

La Guardia Nacional confirmó en el sitio que el bulto contenía un cuerpo humano envuelto en una cobija de colores verde, azul y café, asegurado con cinta adhesiva gris, del cual sobresalían unas piernas. La identidad de esa víctima también permaneció desconocida.

Contexto de violencia en Tijuana reportado por Infobae en julio de 2026

Los hallazgos de Tijuana del 3 y 4 de agosto no son hechos aislados. Infobae documentó a lo largo de julio una serie de crímenes que ilustran la persistencia de la violencia en esa ciudad fronteriza.

El 3 de julio, una mujer de entre 55 y 60 años fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda en el fraccionamiento Los Lobos, en Cerro Colorado, ante la presencia de sus dos nietos. La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación sin que, hasta el cierre de esa cobertura, se hubiera detenido a ningún sospechoso.

Una cinta amarilla con el texto "Escena del crimen" en letras negras mayúsculas atraviesa la parte inferior de la imagen sobre asfalto gris texturizado.
Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro muertos en una noche en julio y el asesinato de un agente estatal

El 12 de julio, cuatro hombres murieron en Tijuana en dos ataques independientes durante la madrugada. En la colonia Maclovio Rojas, Rubén Bobadilla Cruz disparó contra dos jóvenes de entre 18 y 20 años tras una riña por celos en una reunión, y huyó en una camioneta negra; en un camino de terracería junto a la carretera antigua a Tecate, aparecieron otros dos hombres atados, amordazados y con quemaduras en el cuerpo.

El 25 de julio, según reportó Infobae, el agente Óscar Arellano, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), fue asesinado en Tijuana. El crimen sumó a un servidor público a la lista de víctimas en una ciudad que, al 3 de agosto, acumulaba 544 homicidios dolosos en 2026, de acuerdo con los registros oficiales citados por Infobae.

Ese mismo 3 de agosto, restos humanos distribuidos en una maleta, bolsas de plástico y mochilas fueron hallados en la cajuela de un Honda Civic verde con placas de California, abandonado en el estacionamiento del supermercado Calimax Hipódromo sobre el bulevar Agua Caliente. La Fiscalía estatal no descartó que los restos pertenecieran a más de una víctima.

Temas Relacionados

TijuanaasesinatocadáverNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

La oferta incluye más de doce empresas en la jornada de empleo del 13 de agosto en Venustiano Carranza

¿Buscas trabajo? Estas son las Ferias de Empleo que hay esta semana en la CDMX

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Del 12 al 16 de agosto, la celebración por el aniversario 202 del municipio reúne cumbia, norteño, rap y rock en la parte trasera del Estadio Municipal Los Pinos

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

En enero de 2025 fueron lanzados panfletos desde avionetas en Culiacán con los nombres de 25 creadores de contenido, músicos y figuras públicas, señalados —sin pruebas— de ser ‘financieros’, ‘colaboradores cercanos’ y ‘lavadores de dinero’ de Los Chapitos

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 5 de agosto: la mandataria insiste en que Papa León XIV visite a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Estos son los influencers asesinados que aparecieron en volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

Investigan publicaciones de César Gastélum sobre un grupo delictivo tras ser asesinado en Sinaloa

Familiares de Zulema de la Luz exigen capturar al presunto feminicida en Veracruz: “Está identificado”

Estadounidense asesina a tres personas para llevarse a su hijo de 3 años en Saltillo: contaba con restricción

Asesinatos en vivo de César Gastélum y Valeria Márquez: las similitudes y presuntos nexos con el mundo del narco

ENTRETENIMIENTO

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

¿Por qué eliminaron a Mariana Ochoa? Esto reveló tras salir de La Casa de los Famosos México: “Quería negociar cuatro semanas”

El tierno video de León, el primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, dando sus primeros pasos

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: llega la segunda medalla para México en el día

Confirmado: Yair Rodríguez encabezará Noche UFC 2026 frente a Jean Silva

Leones Negros acusa engaño de la FMF y arremete contra Mikel Arriola por mantener congelado el ascenso

Gabriel Milito frena los rumores sobre salida a River Plate y ratifica su compromiso total con Chivas

Colombia será el rival de México en la final del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026