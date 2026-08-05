México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Checo Pérez analiza su rendimiento con Cadillac y revela qué calificación se pone hasta ahora

El piloto tapatío explicó que uno de sus principales objetivos al regresar a la Fórmula 1 es demostrar que aún tiene la capacidad de competir al más alto nivel

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)
Guardar

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 ha representado uno de los capítulos más importantes de su carrera. Después de un año alejado de la máxima categoría, el piloto mexicano volvió en 2026 como parte del nuevo proyecto de Cadillac, donde, aunque todavía no ha conseguido sumar puntos, considera que su desempeño ha sido positivo.

En un balance de la primera mitad de la temporada, Pérez aseguró sentirse satisfecho con el nivel mostrado desde su retorno y afirmó que, si tuviera que evaluarse, estaría muy cerca de otorgarse la máxima calificación.

PUBLICIDAD

“Es difícil ponerle una nota. Por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, por lo que desde luego no le daría un 10, pero creo que se acerca bastante. Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que he vuelto”, declaró el mexicano en entrevista con Motorsport.

Checo Pérez asegura haber demostrado que sigue entre los mejores

Checo Pérez desde los pits de Cadillac
(X / Sergio Pérez )

El piloto tapatío explicó que uno de sus principales objetivos al regresar era comprobar que todavía podía competir al más alto nivel dentro de la F1, algo que considera haber conseguido durante estos primeros meses con Cadillac.

PUBLICIDAD

“Al principio tenía algunas dudas sobre mi regreso al deporte, pero cuando volví me sentí realmente feliz, porque logré demostrarme a mí mismo que sigo estando entre los mejores”, señaló.

Checo añadió que el entorno que encontró en Cadillac le ha permitido recuperar sensaciones positivas tanto en clasificación como en carrera.

“En el entorno adecuado, puedo rendir a un nivel muy alto, y creo que me lo he demostrado a mí mismo. Mi ritmo en carrera fue realmente bueno, al igual que mi ritmo en la clasificación. Fue mejorando cada vez más y estoy muy satisfecho”.

Durante la temporada, el mexicano ha mantenido un rendimiento competitivo frente a su compañero Valtteri Bottas. Aunque el finlandés enlazó recientemente tres clasificaciones consecutivas por delante de Pérez, el balance de los sábados continúa favoreciendo al mexicano por 6-5, mientras que en las carreras donde ambos han visto la bandera a cuadros, el tapatio ha terminado por delante en la mayoría de las ocasiones.

El mayor desafío fue adaptarse nuevamente al ritmo de la Fórmula 1

Sergio Pérez arrancará 17mo en la Carrera Sprint
(X / Sergio Pérez))

Más allá de la competencia en pista, Pérez reconoció que el aspecto más complicado de su regreso fue volver a acostumbrarse al intenso calendario que caracteriza a la Fórmula 1.

“Al principio hice una prueba y luego me comunicaron que tenía que estar en otro país dos días después, y dos días más tarde, en otro”.

El mexicano explicó que el constante cambio de sedes y la exigencia logística terminaron siendo uno de los retos más importantes tras un año fuera del campeonato.

“Cuando te vuelves a acostumbrar a ello, tiendes a olvidar cómo es la vida de un piloto de Fórmula 1: lo estresante que es todo, lo planificado que está todo y que vives completamente al ritmo del calendario”.

Aunque Cadillac aún busca sus primeros puntos en la categoría, Checo considera que la primera mitad del campeonato ha servido para confirmar que todavía puede competir al máximo nivel y aportar su experiencia en el desarrollo de la nueva escudería.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacFórmula 1Automovilismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alessandra Rojo de la Vega propone intercambio de estatuas a Clara Brugada

En un video difundido en redes sociales, la titular de Cuauhtémoc ofrece entregar las piezas a cambio de asfalto y camiones recolectores

Alessandra Rojo de la Vega propone intercambio de estatuas a Clara Brugada

Colima es “punta de lanza” en seguridad alimentaria: nueva ley entró en vigor, garantizará una nutrición con menor impacto ambiental

Colima se convirtió en el primer estado del país en poner en marcha una norma que busca beneficios para la salud, el medio ambiente y la producción local

Colima es “punta de lanza” en seguridad alimentaria: nueva ley entró en vigor, garantizará una nutrición con menor impacto ambiental

EEUU deja de importar aguacate mexicano por alerta de seguridad en Michoacán

La embajada de ese país emitió un comunicado sobre la suspensión de actividades en toda la entidad

EEUU deja de importar aguacate mexicano por alerta de seguridad en Michoacán

Ricardo Anaya acusa a Morena de proteger a Rocha Moya pese a acusación formal en EEUU y exige aplicar tratado de extradición

El legislador del PAN reabre el debate sobre cómo se aplica el acuerdo bilateral cuando hay una orden judicial y una solicitud de entrega

Ricardo Anaya acusa a Morena de proteger a Rocha Moya pese a acusación formal en EEUU y exige aplicar tratado de extradición

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Propuesta Cívica presentó una investigación en la que se plantea una macrocriminalidad que facilitó la violencia en contra de comunicadores; su administración registró 18 asesinados

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

“El Sapo”, “El Chorro” y hasta una media hermana de “El Tarjetas”: los ocho líderes por los que EEUU aumentó recompensas millonarias

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

Así reaccionó en vivo La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

Pati Chapoy arremete contra Melanie Pavola por su presunta relación extramarital con J Balvin: “qué desagradable”

DEPORTES

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

México vs Panamá: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

WWE sorprende a México: Roman Reigns defenderá su campeonato en la Arena CDMX

América vs San Diego FC, EN VIVO: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas en la Leagues Cup 2026