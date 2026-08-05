Checo Pérez analiza su rendimiento con Cadillac y revela qué calificación se pone hasta ahora

(REUTERS/Lisa Leutner)

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El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 ha representado uno de los capítulos más importantes de su carrera. Después de un año alejado de la máxima categoría, el piloto mexicano volvió en 2026 como parte del nuevo proyecto de Cadillac, donde, aunque todavía no ha conseguido sumar puntos, considera que su desempeño ha sido positivo.

En un balance de la primera mitad de la temporada, Pérez aseguró sentirse satisfecho con el nivel mostrado desde su retorno y afirmó que, si tuviera que evaluarse, estaría muy cerca de otorgarse la máxima calificación.

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“Es difícil ponerle una nota. Por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, por lo que desde luego no le daría un 10, pero creo que se acerca bastante. Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que he vuelto”, declaró el mexicano en entrevista con Motorsport.

Checo Pérez asegura haber demostrado que sigue entre los mejores

(X / Sergio Pérez )

El piloto tapatío explicó que uno de sus principales objetivos al regresar era comprobar que todavía podía competir al más alto nivel dentro de la F1, algo que considera haber conseguido durante estos primeros meses con Cadillac.

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“Al principio tenía algunas dudas sobre mi regreso al deporte, pero cuando volví me sentí realmente feliz, porque logré demostrarme a mí mismo que sigo estando entre los mejores”, señaló.

Checo añadió que el entorno que encontró en Cadillac le ha permitido recuperar sensaciones positivas tanto en clasificación como en carrera.

“En el entorno adecuado, puedo rendir a un nivel muy alto, y creo que me lo he demostrado a mí mismo. Mi ritmo en carrera fue realmente bueno, al igual que mi ritmo en la clasificación. Fue mejorando cada vez más y estoy muy satisfecho”.

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Durante la temporada, el mexicano ha mantenido un rendimiento competitivo frente a su compañero Valtteri Bottas. Aunque el finlandés enlazó recientemente tres clasificaciones consecutivas por delante de Pérez, el balance de los sábados continúa favoreciendo al mexicano por 6-5, mientras que en las carreras donde ambos han visto la bandera a cuadros, el tapatio ha terminado por delante en la mayoría de las ocasiones.

El mayor desafío fue adaptarse nuevamente al ritmo de la Fórmula 1

(X / Sergio Pérez))

Más allá de la competencia en pista, Pérez reconoció que el aspecto más complicado de su regreso fue volver a acostumbrarse al intenso calendario que caracteriza a la Fórmula 1.

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“Al principio hice una prueba y luego me comunicaron que tenía que estar en otro país dos días después, y dos días más tarde, en otro”.

El mexicano explicó que el constante cambio de sedes y la exigencia logística terminaron siendo uno de los retos más importantes tras un año fuera del campeonato.

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“Cuando te vuelves a acostumbrar a ello, tiendes a olvidar cómo es la vida de un piloto de Fórmula 1: lo estresante que es todo, lo planificado que está todo y que vives completamente al ritmo del calendario”.

Aunque Cadillac aún busca sus primeros puntos en la categoría, Checo considera que la primera mitad del campeonato ha servido para confirmar que todavía puede competir al máximo nivel y aportar su experiencia en el desarrollo de la nueva escudería.

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