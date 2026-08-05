Dos jóvenes colombianas fueron liberadas de una red de trata en CDMX

Las dos colombianas fueron rescatadas en un operativo conjunto entre autoridades de México y Colombia tras denunciar que eran víctimas de explotación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos mujeres colombianas que eran víctimas de una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual fueron rescatadas en la Ciudad de México gracias a un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y México, luego de que una de ellas lograra enviar un mensaje de auxilio a una fundación en Bogotá.

El caso fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, cuyos funcionarios detallaron que las víctimas habían sido engañadas con una falsa oferta de empleo y posteriormente trasladadas a territorio mexicano, donde permanecían bajo vigilancia permanente mientras eran explotadas sexualmente.

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De acuerdo con la dependencia colombiana, el rescate fue posible gracias a la rápida coordinación entre distintas instituciones de ambos países, así como al apoyo de organismos internacionales y de las autoridades capitalinas mexicanas.

Una llamada de auxilio activó el operativo internacional

Durante el programa “Voces de la Ciudad”, Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, explicó que se trató de un caso de trata transnacional, en el que las víctimas fueron captadas fuera de Colombia mediante engaños.

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Según relató el funcionario, una de las jóvenes logró establecer contacto con una fundación para denunciar que se encontraba retenida en la Ciudad de México y que estaba siendo explotada sexualmente.

Una joven de 19 años logró enviar un mensaje de auxilio antes de ser trasladada a otro estado, lo que permitió el rescate de ambas mujeres. - crédito Visuales IA

“Las víctimas se encontraban en la Ciudad de México y una de ellas logra comunicarse con una fundación y esta fundación se comunica inmediatamente con nosotros”, explicó Gutiérrez.

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Tras recibir la denuncia, las autoridades colombianas iniciaron un trabajo conjunto entre diferentes dependencias y, a través de la Cancillería, solicitaron formalmente la colaboración de las autoridades mexicanas para localizar a las mujeres y ejecutar un operativo de rescate.

La comunicación constante con una de las víctimas fue clave para ubicar el inmueble donde permanecían retenidas. Durante la intervención, la joven proporcionó información en tiempo real sobre el sitio en el que se encontraba.

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Eran vigiladas las 24 horas y no tenían sus pasaportes

Con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México y de autoridades de la Ciudad de México, se desplegó un operativo en una torre de departamentos donde presuntamente operaba la red de explotación.

Al ingresar al inmueble, descrito como un departamento de pequeñas dimensiones, los agentes localizaron a varias mujeres, entre ellas las dos colombianas.

Las víctimas permanecían vigiladas las 24 horas y no contaban con sus pasaportes cuando fueron localizadas en Ciudad de México. - crédito Colprensa/La Patria

Las víctimas no tenían en su poder sus pasaportes y permanecían bajo vigilancia las 24 horas del día, una práctica frecuente utilizada por organizaciones dedicadas a la trata de personas para impedir que las mujeres escapen o pidan ayuda.

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Las investigaciones revelaron que una de las rescatadas, de apenas 19 años, había aceptado viajar a México después de que una amiga le ofreciera un supuesto empleo en un bar. Sin embargo, nunca fue informada de que sería obligada a realizar actos sexuales.

La joven también alertó a las autoridades de que sería trasladada a otro estado del país, situación que aceleró la intervención para evitar que fuera movida por la organización criminal.

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Juan Carlos Gutiérrez explicó que, en este tipo de redes, las víctimas suelen conservar sus teléfonos celulares, pero bajo estricta supervisión. Los dispositivos son utilizados para generar fotografías y videos destinados a convencer a sus familiares de que se encuentran bien y, al mismo tiempo, para atraer a otras mujeres mediante falsas ofertas de trabajo.

El funcionario advirtió que esta modalidad de captación se ha convertido en una estrategia recurrente de las redes de trata internacionales, las cuales aprovechan la confianza entre amistades o conocidos para reclutar a nuevas víctimas.

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Tras el rescate, las autoridades de ambos países mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener a los integrantes de la organización responsable, además de brindar protección y asistencia a las dos colombianas liberadas. El caso también puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de las ofertas laborales fraudulentas difundidas a través de redes sociales o contactos personales, utilizadas por grupos criminales para captar mujeres con fines de explotación sexual.