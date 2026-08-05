EEUU va por “El 03”: eleva a 25 millones de dólares la recompensa por el nuevo líder del CJNG

El "03” es señalado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03”, identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro y fundador de la organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del CJNG, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

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El monto destinado para Valencia González representa un incremento de cinco millones de dólares respecto a la recompensa anterior. El gobierno estadounidense señaló que la nueva oferta busca obtener información que permita “desarticular el liderazgo” del grupo criminal, al que Washington mantiene catalogado como una de las organizaciones narcoterroristas más peligrosas del hemisferio.

Aumentan las recompensas por otros 7 líderes y asociados del CJNG

Además de “El 03”, Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del CJNG. También estableció recompensas de hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, este último señalado como yerno de “El Mencho”.

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El Departamento de Estado fijó recompensas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón ofreció hasta dos millones de dólares.

La ofensiva estadounidense contra la estructura del CJNG se produce después de que el gobierno de Donald Trump designara al grupo criminal como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), debido a sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

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EU también impone restricciones de visa a familiares y operadores del CJNG

Como parte de las nuevas medidas, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 65 personas identificadas como familiares, socios personales o comerciales cercanos de integrantes del CJNG sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, 26 de esas personas contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas. Desde junio de 2025, cuando Washington anunció esta política, suman 93 visas canceladas a familiares y allegados de narcotraficantes vinculados con organizaciones designadas como terroristas.

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Las nuevas recompensas complementan la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra varios integrantes del CJNG, entre ellos Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela.

Según el Departamento de Estado, los programas NRP y TOCRP han permitido la captura de más de 90 delincuentes transnacionales y grandes narcotraficantes, además del pago de más de 200 millones de dólares por información que ha derivado en detenciones u otros resultados judiciales.

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El gobierno estadounidense pidió a quienes tengan información sobre los integrantes del CJNG incluidos en las recompensas comunicarse con agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI). Las autoridades aseguraron que los datos proporcionados serán tratados de manera confidencial.