Andrade El Ídolo regresa a la Arena México con una misión clara y asegura vivir el mejor momento de su carrera

El luchador mexicano habló de su felicidad al regresar a luchar a la Arena México en donde comenzó su historia como luchador profesional.

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Después de construir una trayectoria llena de campeonatos en distintas partes del mundo, Andrade El Ídolo volverá a pisar la Arena México, el escenario donde comenzó su historia como profesional cuando aún era conocido como La Sombra. El gladiador lagunero será una de las principales figuras del evento AEW Grand Slam México 2026, donde buscará un boleto para All In London 2026 en la lucha Casino Gauntlet Match, enfrentando a rivales de alto nivel como Komander y Tommaso Ciampa.

Previo a su esperado regreso al recinto de la colonia Doctores, Andrade expresó la emoción que siente por reencontrarse con el público que lo vio dar sus primeros pasos en la lucha libre profesional. Además, reconoció que siente curiosidad por descubrir cómo reaccionará la afición cuando vuelva a aparecer sobre el ring de la llamada Catedral de la lucha libre.

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(Ilustración: Jovani Pérez)

“Así es, muy contento de regresar, a la Arena México, vengo con AEW, que es este evento, el Grand Slam. Estoy muy contento y más que nada regresar como campeón, como lo dices. Este, y esperemos que, esperemos que ya sea el día, el día de mañana para ver el recibimiento de la gente más que nada, ¿no? Ver si, cómo me grita, si Sombra o me grita Andrade o el Ídolo o Latino, El Rey Latino, men, o... Esperemos a ver la reacción de la gente y me siento muy contento de regresar a casa. Pues siempre he tratado de representar a México, a todos los latinos, a todos los mexicanos a nivel mundial. He obtenido muchos campeonatos de muchas empresas. Este, se han dado cuenta, no puedo, no puedo decir muchas empresas, no quiero decir muchas empresas, nombrarlas, pero se dieron cuenta todo, toda mi trayectoria. Obtuve muchos campeonatos aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en NJPW acabo de obtener un campeonato hace meses. Ahora este campeonato nacional de AEW, me siento supercontento. Me hubiera, me hubiera encantado defenderlo aquí en la Arena México el día de mañana, pero, pero también en el, en la lucha que estoy me siento muy contento porque es, es un, el que gane la lucha tiene la, tiene un pase para All In en London”, destacó.

El actual Campeón Nacional de AEW considera que atraviesa el punto más alto de su carrera. Con experiencia acumulada en empresas de México, Japón, Estados Unidos y Europa, aseguró que su regreso también representa una oportunidad para demostrar a las nuevas generaciones que los sueños pueden cumplirse con disciplina y perseverancia.

El luchador mexicano recordó sus inicios en el CMLL y aseguró que es el mejor luchador de la actualidad.

Durante la conferencia, el luchador dedicó un amplio mensaje a quienes apenas comienzan su camino dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordó que él llegó siendo apenas un adolescente y tuvo que enfrentarse rápidamente a varias de las máximas figuras de aquella época.

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(Foto: Diego Cedrix)

“Más que nada mucha satisfacción, y felicidad de regresar a la Arena México, más que nada demostrar a la gente que estoy de vuelta. Que soy un mexicano que salió de aquí, que salió de la casa del Consejo Mundial de Lucha Libre y estar, estarlo representando, los he ido, los he representado tanto. Siento que he representado a la empresa y lo quiero decir, no sé cómo lo tome la empresa. Quiero que vean que seguí, eh, los estoy representando a nivel mundial, porque yo inicié aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Más que nada, quiero seguir representando en todas las empresas y salir a la Arena México y sentir el recibimiento de la gente más que nadie. Espero, tanto todos los mexicanos, como todos los latinos, como de todo la gente de la Arena México que me vio que inicié aquí, vean todos mis logros.”

Asimismo, Andrade recordó a los grandes luchadores que se midió en el ring de la Arena México cuando era un joven luchador.

(Especial)

“A me tocó enfrentar, en ese tiempo estaban las máximas figuras de la, de México. Se recuerdan, pues era Místico, era Averno, estaban los Perros del Mal, ya los que aquí iniciaron los Perros del Mal, estaban los Guerreros, estaban los Infernales. O sea, había muchos luchadores estrella. Estaba El Apache, Doctor Wagner Jr., todos esos luchadores, y me tocó enfrentarlos muy jóvenes, a los diecinueve años. Y después de que gané la Gran Alternativa y perdí mi máscara, me fui a Estados Unidos, pero es, es difícil, pero puedes lograr, puedes lograr tus sueños si tú lo, si te lo propones. Muchas cosas, me seguía preparando, me gustaba vestir bien, me gustaba representar bien al consejo, este, obtenía campeonatos, me entregaba arriba del ring, muchas cosas que no nomás es lucha libre, no tienes que enfocarte en todo tu entorno porque vivimos de esto”, detalló.

Andrade asegura que es el mejor luchador mexicano de la actualidad

El luchador mexicano da algunos consejos para los luchadores jovenes.

Para cerrar, el lagunero afirmó que los logros obtenidos en distintos países respaldan su confianza y aseguró que se considera uno de los máximos representantes mexicanos en la lucha libre profesional. No obstante, confesó que todavía tiene una asignatura pendiente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre: conquistar el Campeonato Mundial Histórico de Peso Completo.

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(Foto: Diego Cedrix)

“Sí me considero uno de los, de los, de los mejores mexicanos que ha representado México en muchas empresas. He tenido, te digo, he tenido campeonatos este año he obtenido campeonatos en Alemania, en Chile, este, en Japón, ahora en AEW. Me falta aquí en el Consejo, que esperemos pronto tener la oportunidad por, cuando regrese, ¿no? Porque ahorita la agenda está un poco complicada, cuando regrese tener la oportunidad por el campeonato mundial pesado del Consejo, porque nunca obtuve ese campeonato. Me dieron la oportunidad, pero nunca salí triunfador. Sí obtuve muchos campeonatos, pero ese campeonato le tengo, todavía le tengo los ojos en la mira. Si lo nota la gente de que soy una inspiración, así que estoy representando a México, pues me siento contento que así lo vean. Yo lo represento lo mejor que puedo. Trato de representar a todos los latinos, a todos los hispanos, o a la gente que habla español, ¿no? representarlos en AEW. Si consideran que soy un estandarte, pues estoy muy agradecido. Yo hago lo mejor de mí y me entrego arriba del ring. Siendo estrella a nivel local, vienes aquí al Consejo y empiezas desde cero. No llegué como estrella”, finalizó.