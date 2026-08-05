Estas son las especies que plantará el Gobierno durante la Primera Jornada Nacional de Reforestación: 12% de la biodiversidad está en México

Claudia Sheinbaum Pardo asiste a una conferencia en Palacio Nacional, donde una mujer habla desde un podio adornado con el escudo nacional de México, rodeadas de plantas. (Presidencia )

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El Gobierno de México inicia la Primera Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de especies nativas y endémicas en todo el país, en un esfuerzo que busca restaurar los ecosistemas y proteger parte del 12% de la biodiversidad mundial que se encuentra en territorio nacional. El evento contempla la participación de más de 235,000 personas y la intervención de 32 estados y 621 municipios, según datos oficiales del Gobierno.

El plan de reforestación abarca la siembra de 6,686,390 plantas entre arbóreas, arbustivas y herbáceas, así como la dispersión de 1,723,895 semillas mediante siembra directa y 450,000 semillas por drones. Las especies seleccionadas son, en su mayoría, cultivadas en viveros del programa Sembrando Vida, priorizando la recuperación de bosques templados, bosques nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales y manglares.

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De acuerdo con el documento oficial, la jornada incluye la plantación de 302 especies, de las cuales 261 son nativas y 41 endémicas. Además, 19 de estas especies están incluidas en la NOM 059-SEMARNAT-2010, que protege a especies en riesgo. La estrategia busca restaurar suelos, garantizar el ciclo del agua y fortalecer la economía forestal, que representa el 0.24% del PIB nacional.

La cobertura forestal nacional abarca el 70% del territorio, mientras que los ejidos y comunidades poseen el 60% de los ecosistemas forestales. Esta acción responde a problemas como la deforestación anual de 203,552 hectáreas, los incendios forestales que afectan 846,357 hectáreas cada año y las 62,038 hectáreas perjudicadas por plagas y enfermedades.

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La Jornada Nacional de Reforestación cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales y dependencias como SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y el programa Bienestar. Organizaciones sociales, universidades y centros de investigación también colaboran en la restauración de 37 Áreas Naturales Protegidas y 17 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, en busca de garantizar la viabilidad de la biodiversidad mexicana para las siguientes generaciones.