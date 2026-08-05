México
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno veta temporalmente a dos empresas para contratos oficiales: estas son las compañías prohíbidas

El gobierno prohibió a todos los niveles de gobierno tener contratos con las empresas por al menos tres meses

Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.
Una persona con bata blanca busca medicinas en una estantería de farmacia con algunos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prohibió temporalmente todas las dependencias y entidades de todos los niveles de gobierno acepten propuestas o celebrar contratos con dos empresas proveedoras de fármacos, insumos médicos y otros productos.

En dos circulares publicadas por separado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia instruyó a las entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República, los gobiernos estatales y municipales, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a no aceptar propuestas ni celebrar contratos con Buffington’s de México, S.A. de C.V. por un periodo de seis meses.

PUBLICIDAD

La segunda circular establece la misma restricción, pero para Grupo Comercial Ogamak, S.A. de C.V., con una inhabilitación de tres meses.

¿Por qué fueron sancionadas?

Las sanciones contra Buffington’s de México, S.A. de C.V. derivan de la resolución dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente PISI-A-NC-DS-0008/2025.

PUBLICIDAD

El gobierno impuso una inhabilitación de seis meses y una multa, con el argumento de que la empresa incumplió con disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, así como en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La autoridad administrativa sostiene que la compañía queda impedida para participar, de manera directa o por interpósita persona, en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.

En el caso de Grupo Comercial Ogamak, S.A. de C.V., la sanción fue resultado del procedimiento administrativo SP-002/2026-INCAR, resuelto el 17 de julio de 2026.

La resolución ordenó la imposición de una multa y la inhabilitación por tres meses para participar en contratos regulados por la Ley de Adquisiciones.

El gobierno argumentó que la empresa incurrió en faltas administrativas graves previstas en la misma legislación, lo que motivó la restricción temporal.

En ambos casos, si las empresas no pagan las multas impuestas al término de los plazos, la sanción permanecerá vigente hasta que se acredite el pago ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se elimine su registro en el portal Compras MX.

Contratos vigentes quedan excluidos

Ambas circulares aclaran que los contratos adjudicados o formalizados antes de la publicación de las sanciones no quedan sujetos a estas restricciones.

Esta disposición aplica a las dependencias y entidades que hayan celebrado convenios con fondos federales, en términos de las leyes y reglamentos aplicables.

La medida, firmada por Alberto Mociñoz Gutiérrez y Manuel Martínez Montañez, titulares de los órganos internos de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, entra en vigor a partir del 6 de agosto del presente año.

Temas Relacionados

Secretaría de Anticorrupción y Buen GobiernofarmacéuticaDiario Oficial de la FederaciónSecretaría de Saludmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

El cantante se encontraba con el creador de contenido cuando este fue asesinado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

¿Tienes tarjeta de crédito? Estos conceptos pueden salvarte de una deuda difícil de pagar

Es fundamental que las personas se familiarizaren con estos términos para la toma decisiones informadas, así como para comparar alternativas financieras

¿Tienes tarjeta de crédito? Estos conceptos pueden salvarte de una deuda difícil de pagar

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

Terry Cole, titular de la agencia antidrogas de EEUU, afirmó que la organización mantiene su poder mediante la violencia y la corrupción

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

DEA sostiene que funcionarios mexicanos protegen al CJNG facilitando tráfico de drogas y lavado de dinero

“El Sapo”, “El Chorro” y hasta una media hermana de “El Tarjetas”: los ocho líderes por los que EEUU aumentó recompensas millonarias

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

Así reaccionó en vivo La Beba, influencer trans que aparece en última publicación de César Gastélum previo a su muerte

Pati Chapoy arremete contra Melanie Pavola por su presunta relación extramarital con J Balvin: “qué desagradable”

DEPORTES

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

México vs Panamá: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

WWE sorprende a México: Roman Reigns defenderá su campeonato en la Arena CDMX

América vs San Diego FC, EN VIVO: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas en la Leagues Cup 2026