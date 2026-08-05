Cómo quitar el olor a humedad de paredes: el paso a paso desde identificar la causa hasta la pintura antihongos

El olor a humedad en paredes es la señal de que hay hongos activos liberando compuestos al aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olor a humedad en las paredes de una casa mexicana es la señal de que hay hongos activos liberando al aire compuestos orgánicos volátiles.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) lo advierte en su portal oficial: ese olor indica que el moho crece en el inmueble y debe investigarse de inmediato.

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Eliminarlo de raíz requiere identificar la causa, limpiar la superficie y, solo al final, aplicar pintura antihongos. Antes de comprar cualquier producto, hay que saber qué origina el problema.

Identificar el origen de la humedad es el primer paso antes de aplicar cualquier producto, advierte la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA identifica tres fuentes en viviendas: filtración de agua por grietas o tuberías rotas, condensación por vapor atrapado en espacios sin ventilación, y capilaridad, que es la humedad que sube desde los cimientos a través del muro. Cada una deja huellas distintas y se resuelve de forma diferente.

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Paso 1: identificar la causa y el tipo de humedad

La filtración se detecta porque la mancha aumenta después de que llueve o cuando se usa la regadera.

La condensación genera manchas oscuras en esquinas y superficies frías, frecuente en baños y cocinas de departamentos con poca ventilación.

La capilaridad aparece como salitre o manchas blanquecinas en la parte baja de los muros, a ras del piso.

Las manchas en paredes pueden tener orígenes distintos y cada uno requiere una solución diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un diagnóstico casero sencillo: pegar un trozo de plástico sobre la pared con cinta adhesiva y esperar 24 horas. Si la humedad aparece entre el plástico y la pared, viene del interior del muro. Si aparece sobre el plástico, es condensación ambiental.

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Este método lo documentan investigadores del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara en su Análisis sobre hongos en paredes y enfermedades respiratorias.

La humedad en interiores favorece el crecimiento de hongos que pueden provocar enfermedades respiratorias, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: reparar la fuente de humedad y limpiar con protección

La EPA indica: “Si limpias el moho pero no solucionas el problema del agua, lo más probable es que el problema vuelva a aparecer”. La secuencia correcta es primero reparar la fuga o la grieta, después limpiar y, al final, proteger la superficie.

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Para limpiar el moho de superficies duras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan una solución de no más de una taza de cloro doméstico por cada cuatro litros de agua.

Limpiar el moho sin resolver el problema del agua garantiza que el olor regrese, advierte la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay que abrir ventanas, usar guantes de hule, cubrebocas y lentes de protección, y no mezclar el cloro con ningún otro limpiador porque produce gases tóxicos. Después, secar completamente.

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Paso 3: determinar si es necesario aplicar pintura antihongos o llamar a un especialista

Aplicar pintura antihongos sobre una pared que sigue recibiendo agua no detiene el moho: lo oculta. La EPA advierte que la pintura aplicada sobre superficies con moho activo termina por desprenderse.

Solo funciona sobre una superficie sana, seca y sin causa activa de humedad.

La pintura antihongos aplicada sobre moho activo termina por desprenderse, advierte la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección actúa desde que la pintura seca, pero alcanza su máxima resistencia entre siete y 14 días después de la aplicación. Si el área afectada supera un metro cuadrado, la EPA recomienda contratar a un especialista en saneamiento.

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Recomendaciones para prevenir el moho y el olor a humedad, según autoridades sanitarias

Los CDC recomiendan, tras lluvias o inundaciones, abrir puertas y ventanas para airear la vivienda y usar ventiladores y deshumidificadores para eliminar el exceso de humedad.

Las zonas mojadas deben limpiarse y secarse en un plazo máximo de 24 a 48 horas para evitar que el moho germine. Pasado ese tiempo, las esporas encuentran las condiciones para crecer, según la EPA.

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El hongo Aspergillus spp., identificado en paredes húmedas de viviendas mexicanas, se asocia con enfermedades respiratorias en sus habitantes, según investigadores de la Universidad de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir las ventanas del baño cuando se usa la regadera, tapar las ollas al cocinar para evitar que el vapor se impregne en paredes, y no tender ropa mojada en cuartos cerrados son recomendaciones de la misma institución.