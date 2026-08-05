Falsa afiliación, aumento de pensiones y otros fraudes que han puesto en alerta al IMSS este 2026

Zoé Robledo, director general del IMSS, advirtió que las empresas detrás de estos anuncios no existen: simulan relaciones laborales para incorporar de manera irregular a quienes buscan cobertura médica. Cuando el Instituto detecta estos registros ficticios, los cancela de inmediato. (Composición fotográfica/ Mañanera del Pueblo/ Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en alerta a trabajadores y pensionados tras detectar una red de fraudes que suplanta su identidad para cobrar dinero a cambio de afiliaciones, semanas cotizadas y aumentos de pensión que nunca se materializan.

Zoé Robledo, director general del IMSS, advirtió que las empresas detrás de estos anuncios no existen: simulan relaciones laborales para incorporar de manera irregular a quienes buscan cobertura médica. Cuando el Instituto detecta estos registros ficticios, los cancela de inmediato.

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“No desaparecen empleos, desaparecen fraudes”, afirmó Robledo.

Zoe Robledo (Mañanera del Pueblo/Facebook)

Pirámides y empleos fantasma: así opera el engaño principal

Los estafadores publican anuncios en redes sociales que ofrecen incorporaciones al Seguro Social por pagos de entre $200 y $650 pesos. Cobran el dinero y nunca cubren las cuotas obligatorias ante el Instituto.

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El esquema no se limita a cobrar y desaparecer. Operan con modelos piramidales que prometen reducir el costo de afiliación si la víctima convence a otras personas de unirse.

Para darle apariencia de legalidad, utilizan empresas ficticias que simulan contratos laborales. De esa forma, los afectados quedan involucrados en actividades irregulares sin saberlo.

Zoé Robledo, director del IMSS, advierte sobre la circulación de inscripciones fraudulentas mientras se proyectan anuncios falsos. (Claudia Sheinbaum | Youtube)

Falsos intermediarios que prometen aumentar la pensión

Una tercera modalidad apunta directamente a jubilados. Los estafadores contactan a pensionados por teléfono, WhatsApp o correo electrónico y aseguran que pueden tramitar un incremento en su pago mensual mediante “procedimientos especiales” que requieren un pago previo.

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Para generar confianza, envían documentos falsificados con logotipos del Instituto y, en algunos casos, con la supuesta firma del propio Robledo. Una vez que la víctima deposita en una cuenta bancaria personal o en una tienda de conveniencia, los coyotes desaparecen.

El IMSS precisó que ningún trámite pensionario tiene costo: ni la solicitud de pensión, ni la actualización de datos, ni las aclaraciones de pago, ni los cambios de beneficiario. Cualquier cobro por esos conceptos es una señal de fraude.

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Recálculos de pensión que no tienen respaldo legal

Especialistas en seguridad social advierten que esa versión no tiene respaldo legal general. Aunque sí existen casos donde un pensionado puede solicitar una revisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Circulan también en redes sociales publicaciones que aseguran que cualquier jubilado puede exigir un aumento automático en su pensión con solo solicitar el cambio de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salarios mínimos.

Especialistas en seguridad social advierten que esa versión no tiene respaldo legal general. Aunque sí existen casos donde un pensionado puede solicitar una revisión —cuando hay errores concretos en semanas cotizadas, salarios registrados incorrectamente o aportaciones de Modalidad 40 no reconocidas—, cada expediente debe analizarse de forma individual.

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Las promesas de incrementos garantizados antes de revisar el expediente completo son, según los especialistas, una señal de alerta.

Llamadas falsas y sitios web que imitan al IMSS

La modalidad más tecnológica usa spoofing: una técnica que falsifica el número de origen de una llamada para hacer creer a la víctima que habla directamente con el IMSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modalidad más tecnológica usa spoofing: una técnica que falsifica el número de origen de una llamada para hacer creer a la víctima que habla directamente con el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Guardia Nacional. Durante la llamada, advierten sobre supuestos problemas con la pensión y solicitan datos personales o pagos urgentes.

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En paralelo, circulan sitios web que imitan la apariencia del portal oficial del Instituto. La Ciudad de México tipificó esta práctica —conocida como phishing— como delito autónomo en julio de 2026, con penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta $70 mil pesos para quienes engañen digitalmente a una persona para obtener datos personales o financieros.

Ninguna autoridad legítima solicita pagos por teléfono, WhatsApp o mediante transferencias inmediatas, según advirtieron especialistas en ciberseguridad.

Lo que se pierde al caer en la trampa

Quienes caen en cualquiera de estos engaños enfrentan consecuencias que van más allá de la pérdida económica. El dinero pagado a terceros nunca llega al IMSS, la cobertura médica desaparece y las semanas cotizadas dejan de acumularse.

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A eso se suma el riesgo legal: al participar en esquemas con empresas ficticias o relaciones laborales simuladas, las víctimas pueden quedar expuestas a señalamientos por actividades fraudulentas sin haber actuado con dolo.

Si caíste en una de estas estafas, sigue estos pasos

Ingresa al portal oficial del Instituto —imss.gob.mx— o acude a la subdelegación más cercana para confirmar si tu registro fue cancelado. Así sabrás con exactitud el daño real a tu historial de cotización. (Infobae/Jesús Aviles)

El primer paso es no intentar recuperar el dinero por cuenta propia. Conserva todo: capturas de pantalla de los anuncios, comprobantes de pago, conversaciones por WhatsApp o mensajes de texto, y cualquier dato de contacto del supuesto tramitador.

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Esa evidencia es la base de cualquier denuncia formal y puede marcar la diferencia en el seguimiento del caso.

Paso 1: Verifica tu situación ante el IMSS

Ingresa al portal oficial del Instituto —imss.gob.mx— o acude a la subdelegación más cercana para confirmar si tu registro fue cancelado. Así sabrás con exactitud el daño real a tu historial de cotización.

Paso 2: Denuncia ante la FGR

Las falsas afiliaciones con empresas inexistentes y simulación de relaciones laborales constituyen un delito federal. Puedes presentar tu denuncia de forma presencial en las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) o por sus líneas de atención ciudadana.

Paso 3: Acude a la PROFEDET

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría jurídica y representación completamente gratuitas para trabajadores con conflictos de seguridad social, incluyendo afectaciones al IMSS y a la Afore. Puedes contactarla al 800 911 7877, al 800 717 2942 o escribir a orientacionprofedet@stps.gob.mx. El servicio no tiene costo en ninguna de sus etapas.

Paso 4: Reporta cargos no reconocidos ante la CONDUSEF

Si realizaste el pago con tarjeta o transferencia bancaria, bloquea el medio de pago desde la aplicación de tu banco y reporta los cargos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). El plazo para actuar es de 1 año a partir de la fecha del pago.

Paso 5: Regulariza tu afiliación por la vía legal

Una vez resuelto el proceso de denuncia, inicia tu registro directo ante el IMSS a través del esquema de Personas Trabajadoras Independientes, sin intermediarios. Es el único mecanismo que garantiza que tus semanas cotizadas y tu cobertura médica sean válidas ante la ley. El esquema registra actualmente cerca de medio millón de afiliados.

La campaña que prepara el IMSS

Robledo informó que el Instituto pondrá en marcha una campaña informativa para reforzar el conocimiento de los canales oficiales de afiliación y proteger a los trabajadores de prácticas que afectan al sistema de seguridad social.

El objetivo, explicó, es que ningún trabajador tenga que recurrir a anuncios en redes sociales ni a tramitadores desconocidos para acceder a un derecho que puede ejercerse de forma directa, gratuita y sin intermediarios.