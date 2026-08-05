Cateo en Cuautitlán Izcalli termina con cinco detenidos, un tractocamión recuperado y autopartes aseguradas por más de 400 mil pesos. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recuperó un tractocamión robado y detuvo a cinco hombres tras ejecutar una orden de cateo en un predio de la colonia El Rosario, en Cuautitlán Izcalli, cuatro días después de que un grupo armado despojara al operador de la unidad y lo privara de la libertad.

El operativo, realizado en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se concretó el 4 de agosto de 2026 luego de que el sistema de geolocalización del vehículo permitiera rastrear su ubicación dentro del mismo municipio donde ocurrió el robo.

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Cinco sujetos armados interceptaron al conductor

El hecho delictivo ocurrió el 31 de julio de 2026 en la colonia San Isidro, en Cuautitlán Izcalli. La víctima se encontraba a bordo de un tractocamión marca Kenworth, modelo 2023, estacionado en la vía pública, cuando fue sorprendida por cinco sujetos.

Uno de ellos rompió el cristal de la puerta del copiloto con un arma de fuego. Acto seguido, amenazaron al conductor y lo obligaron a subir a otro vehículo, mientras uno de los agresores ponía en marcha el tractocamión.

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Tras varios minutos de privación de la libertad, los sujetos liberaron al operador en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Teoloyucan. Una vez libre, alertó a la propietaria del tractocamión, quien solicitó el apoyo de elementos de la policía estatal.

El GPS del tractocamión guió el rastreo policial

La unidad contaba con un sistema de geolocalización activo. A través de ese sistema, las autoridades lograron ubicar el vehículo en un predio de la colonia El Rosario, en el mismo municipio de Cuautitlán Izcalli, donde se observó una unidad con las características del tractocamión reportado como robado.

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Cateo en Cuautitlán Izcalli termina con cinco detenidos, un tractocamión recuperado y autopartes aseguradas por más de 400 mil pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una autoridad judicial una orden de cateo. El mandamiento permitió el despliegue coordinado de policías de investigación de la Fiscalía y elementos de la SSEM en el predio identificado.

Cinco detenidos y tres vehículos asegurados

Al ejecutar el cateo, las autoridades localizaron el tractocamión Kenworth T880 con huellas visibles de desvalijamiento y con autopartes faltantes valuadas en aproximadamente 300 mil pesos.

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Cateo en Cuautitlán Izcalli termina con cinco detenidos, un tractocamión recuperado y autopartes aseguradas por más de 400 mil pesos. Crédito: FGJEM

En el lugar fueron detenidos cinco hombres identificados como Armando “N”, José Moisés “N”, José Juan “N”, Diego Fernando “N” y Ángel Joshua “N”. Los cinco se encontraban en posesión del vehículo con reporte de robo y manifestaron ser mecánicos. Quedaron bajo arresto por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación.

Además del tractocamión, el operativo arrojó el aseguramiento de dos vehículos adicionales. El primero fue una camioneta Dodge RAM, tipo pickup, color blanco, modelo 2026, en cuya área de carga se hallaron autopartes que aparentemente corresponden al tractocamión desvalijado, con un valor comercial estimado en 450 mil pesos.

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El segundo fue un sedán Ford Figo, modelo 2018, en cuyo interior fueron encontradas mochilas con herramienta presuntamente utilizada para llevar a cabo el desvalijamiento. El valor comercial de ese vehículo fue calculado en 150 mil pesos.

El predio quedó asegurado para continuar las diligencias

Al concluir el cumplimiento del mandamiento judicial, el inmueble ubicado en la colonia El Rosario fue asegurado por las autoridades para dar continuidad a las diligencias correspondientes al caso.

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En total, el operativo derivó en la recuperación de un tractocamión con reporte de robo, el aseguramiento de dos vehículos adicionales y la detención de cinco personas, cuya situación jurídica quedó sujeta al proceso que determinará su grado de responsabilidad en los hechos.