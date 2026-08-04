Álex Kaffie revela crisis en la relación de Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno

Isaac Moreno y la presentadora Galilea Montijo posan juntos en una imagen que destaca su química y estilo. (Galilea Montijo: Instagram)

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La conductora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, ha estado en el ojo del huracán debido a críticas sobre su apariencia física durante las primeras galas de la cuarta temporada del reality show de Televisa, mismas a las que ha respondido y ha recibido también el respaldo de su novio, Isaac Moreno.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Álex Kaffie hizo una importante revelación en su columna en Diario Basta, asegurando que el amor entre la conductora y su pareja se está “extinguiendo”.

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Esto ha provocado especulación sobre una posible ruptura entre Galilea Montijo y su novio, quien es ocho años menor que la también conductora del programa matutino Hoy.

¿Cómo inició la relación de Galilea Montijo con Isaac Moreno?

Galilea Montijo e Isaac Moreno se sinceran sobre su diferencia de edad y poder adquisitivo (Fotos: Instagram/@galileamonijo)

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzó en 2023, poco después del divorcio de la conductora con el padre de su hijo. De acuerdo con lo que ella misma contó en su momento, ambos se conocieron durante una entrega de premios.

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Al inicio decidieron mantener el noviazgo en privado. La relación se conoció después de informes de varios medios y de fotografías filtradas, tras lo cual la pareja optó por hacer pública su historia.

La conductora explicó entonces por qué había preferido resguardar ese aspecto de su vida: “Es complicado abrir nuestra intimidad, a pesar de que existen las redes sociales, porque siempre tratas de cuidar lo más que se pueda, y más en nuestro caso porque ambos tenemos hijos, pero la gente y los amigos me preguntaban mucho: ‘¿Quién es, con quién estás saliendo?’ Y pues nada, fue algo que se dio de manera muy bonita y transparente, así que ahora queremos compartirlo con la gente que nos quiere”.

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¿Cuántos años le lleva Galilea Montijo a su novio?

Isaac Moreno y Galilea Montijo disfrutan en Bali, Indonesia IG/ipmoreno

Desde el inicio, el noviazgo de Galilea Montijo e Isaac Moreno generó comentarios por la diferencia de edad entre ambos. Él es ocho años menor que ella, un dato que alimentó el debate alrededor de la pareja en sus primeras apariciones públicas.

Pese a esos señalamientos, la también actriz llegó a hablar incluso de la posibilidad de volver a ser madre con Moreno. En esas declaraciones dijo que ya revisaba opciones para buscar un embarazo.

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Sobre ese tema, Montijo declaró: “Hemos buscado la manera, laboratorios. Hay uno que encontramos, pero está en Barcelona y sería muy difícil para nosotros darle el seguimiento en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo”, aunque de momento la pareja no ha avanzado con este tema de un supuesto embarazo.

El amor de Galilea Montijo e Isaac Moreno se está “extinguiendo”, asegura Kaffie

El video de TikTok muestra a Galilea Montijo y a un hombre en un destino tropical. Las imágenes incluyen a la pareja sobre una tabla de surf en la arena, corriendo en un muelle de madera y en la playa al atardecer. Se les observa sosteniendo cocos. Galilea Montijo aparece con un top de bikini negro, un pañuelo estampado en la cabeza y una visera. Los escenarios varían entre la playa, el mar y la vegetación. El contenido es una compilación de momentos de vacaciones.

En su columna de opinión, el periodista de espectáculos Álex Kaffie aseguró que el amor entre la conductora y su pareja se está acabando, lo cual ha provocado especulaciones sobre un posible rompimiento en un futuro cercano.

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“Mi bola de cristal me avisa que a Martha Galilea Montijo Torres y a su ponedor Isaac Moreno se les está extinguiendo el amor”, aseguró Kaffie.

Sin dar más detalles, esta fue la afirmación del periodista en su columna, y de momento ni Montijo ni su pareja se han manifestado al respecto.

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La especulación no es nueva. En 2024 circularon versiones sobre una posible separación después de que la presentadora compartió un mensaje sobre su “situación sentimental” en el que se describía como “libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso”, en aquel momento ella lo negó.

Isaac Moreno ha respaldado a la conductora ante críticas por su rostro

Qué cirugías plásticas o tratamientos estéticos se habría realizado Galilea Montijo: “Se le va el labio de lado”

En contraste con los rumores de distanciamiento, la información pública más reciente sobre la pareja apunta a muestras de apoyo. Isaac Moreno ha dejado mensajes en redes sociales para defender y halagar a Montijo en medio de cuestionamientos sobre su apariencia física.

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Esos comentarios aparecieron después de que en meses recientes crecieran las especulaciones sobre el rostro de la presentadora. Los señalamientos se intensificaron tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, cuando algunos usuarios incluso mencionaron la posibilidad de una parálisis facial.

Ante esa conversación, Montijo aseguró que tenía un nervio afectado y que ya recibía tratamiento. Moreno, por su parte, le ha escrito mensajes en los que le recuerda que es “hermosa”.

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