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Mariana Ochoa niega que OV7 tratara mal a Aldo Rendón tras su eliminación: “Eres una inventada”

La cantante desmintió las declaraciones del stylist

Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)
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Mariana Ochoa desmintió en el foro de Hoy la versión que Aldo Rendón difundió antes de entrar a La Casa de los Famosos México: aseguró que el stylist nunca tuvo contacto directo con los integrantes de OV7 durante aquella sesión de fotos.

La cantante se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada del reality.

Aldo dijo que OV7 lo trató mal; Mariana Ochoa dice que ni lo conocían

Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)

El origen del conflicto está en una entrevista que Aldo dio en el podcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, donde recordó haber vestido a OV7 para una sesión de fotos.

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Lo describió como un trabajo “muy complicado” y fue directo sobre Mariana: “La Mariana no la soporto, insoportable”. Dijo que el grupo cuestionaba por qué unas llevaban shorts y otras pantalones, sin entender que esa era la propuesta de imagen. La situación escaló al punto de que abandonó el set antes de que terminara la sesión.

Cuando la prensa le preguntó a Mariana su opinión en ese momento, la cantante respondió con desconcierto: “No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sabía de estas declaraciones... no sé qué decirte porque no nos conocemos”.

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Mariana Ochoa asegura que Aldo miente

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

Ya eliminada del reality, Mariana explicó en Hoy por qué no recordaba haber trabajado con Rendón. La respuesta es que él nunca tuvo trato directo con los integrantes del grupo. “Yo no me acordaba que nos había vestido, pero claro, yo no me acordaba porque él nunca tuvo contacto con nosotros en esa época donde trabajábamos con Dana Prensa”, dijo la cantante.

Agregó: “Él dejó los vestuarios y él ni siquiera se quedó a nuestra sesión de fotos, ni convivió con nosotros”. Ya añadió: “Él se lo inventó. Es una inventada. Aldo, eres una inventada. Lo digo abiertamente”.

Antes de que Mariana diera esta declaración, ambos ya habían tenido un encuentro dentro del reality. Ochoa le preguntó directamente: “¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?” Rendón confirmó: “Sí, güey, fue hace mil años. De ahí fue cuando yo dije: ‘odio a los OV7, a Mariana Ochoa no la soporto’”. Ochoa respondió: “Yo no te conocía, una disculpa, no me acuerdo”. Rendón cerró el asunto: “Aquí no traemos nada del pasado”.

El productor El Borrego Nava también tomó postura durante la primera gala: “Aldo no era lo que es ahora con este prestigio y OV7 estaba en la cumbre de su carrera. Entonces él llegó a vestirlos para una sesión de fotos y la verdad es que los chavos no pusieron tanto de su parte. Lo enloquecieron, lo desquiciaron y Aldo salió corriendo a mitad de la sesión de fotos”.

La salida de Mariana Ochoa de La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa quedó eliminada de La Casa de los Famosos México el domingo 2 de agosto y, un día después, atribuyó su salida a una desconexión inicial marcada por un problema de salud y a tensiones con dos habitantes que la nominaron.

La exintegrante de OV7 perdió la silla giratoria frente a Luis Chaparro y se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada del reality de Televisa.

En la postgala del lunes, Ochoa dijo que tanto ella como sus seguidores habrían subestimado el arranque del juego. Explicó que su trayectoria hizo que parte del público confiara de más y que ella entró distraída por un problema de salud que no reveló dentro de la casa.

“No lo dije en su momento pero por un tema de salud que me surgió en último momento y empecé a conectar como hasta el cuarto día, justo después de que dimos las nominaciones”, afirmó la cantante.

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