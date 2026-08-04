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Checo Pérez exige a Cadillac un mayor “desarrollo” tras la pausa de verano en la Fórmula 1

El volante mexicano no ocultó su frustración por abandonar en Bélgica y Hungría, afirmando que su desempeño puede mejorar en la segunda mitad de la campaña

Un monoplaza de carreras con piloto en una pista de asfalto. Al fondo, una barrera con valla, personas con vestimenta naranja y un cartel de Louis Vuitton.
El piloto mexicano pide más desarrollo a Cadillac para la segunda mitad de la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio Michel Pérez Mendoza vive su etapa vacaciones tras regresar a la Fórmula Uno con la escudería Cadillac, sin embargo, el piloto tapatío se encuentra dentro de los últimos lugares del campeonato al no sumar puntos al son de once grandes premios.

En sus últimas dos competencias, en Bélgica y Hungría, Checo Pérez abandonó la carrera: primero, en Spa-Francorchamps debido a una falla en la suspensión de su monoplaza, y en Hungaroring por una rotura en la suspensión de su neumático izquierdo.

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Aunque asegura que ha sido un buen inicio para Cadillac en la Fórmula Uno, el volante mexicano presiona a sus mecánicos al no estar conforme con su actual desempeño. Checo pide un “mejor desarrollo” en su monoplaza para obtener un “mejor rendimiento” en lo que resta de la temporada 2026.

“Obviamente es fácil decirlo, pero las últimas carreras han sido doloras. Quiero ver un mejor rendimiento. Quiero ver más desarrollo. Creo que lo que he visto hasta ahora no es suficiente”. manifestó Sergio Pérez en entrevista con RacingNews 365.

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Primer plano de un piloto en la cabina de un coche de carreras blanco, con casco amarillo, negro y azul, y logos Cadillac, Tommy Hilfiger, Venezuela, Jim Beam e IWC.
El piloto mexicano lamenta que esta situación frustra su pelea por los puntos de la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de Cadillac concede a Checo Pérez aportar experiencia y también un trabajo propio porque, al igual que mucha gente, no se conforma con sólo correr en el Gran Circo, concentra la atención en ayudar a la escudería a convertirse en uno de los equipos que muestre competitividad en la F1.

“Ha sido un reto empezar con un nuevo equipo. Estamos construyendo los cimientos junto con el equipo. Estamos encontrando muchas cosas que eran muy obvias como equipo nuevo y creo que lo bueno es que he estado rindiendo a un buen nivel”, dijo Checo Pérez.

“Comparto con gente extremadamente competitiva igual que yo, no es que estemos contentos de estar aquí: todos nos estamos esforzando muchísimo y eso, para mí, ha sido lo más importante, y algo positivo: poder impulsar todo en la dirección correcta”, añadió el mexicano.

Al hacer una evaluación sobre qué hace falta en Cadillac para mostrarse superior a otros equipos, Checo Pérez respondió de manera contundente: “Desarrollo. Construir esa base para tener una línea más recta desde la fábrica hasta la pista. Creo que es algo que nos ha faltado”.

Frustrado por cerrar la primera mitad con dos abandonos al hilo

Checo Pérez desde los pits de Cadillac
Checo Pérez no culminó las carreras de Bélgica y Hungría. (X / Sergio Pérez )

Sergio Checo Pérez se fue de vacaciones con sin terminar la carrera en Bélgica y Hungría Ante esa circunstancia desfavorable, Checo dijo sentirse frustrado por haber dado “un paso atrás” cuando Cadillac llevaba un buen progreso en su año de debut en la Fórmula Uno.

“Bueno, es una lástima que hayamos tenido que retirar el coche. Creo que esto llega en un buen momento; hay muchas cosas que debemos analizar de cara a la vuelta del parón veraniego”, comentó el corredor de Jalisco en un video compartido por Cadillac F1.

“Estoy seguro de que, como equipo, aprovecharemos este descanso para comprender mejor la situación, ya que las últimas carreras han sido algo frustrantes, pero debemos agregó Sergio Pérez Mendoza.

Checo sin puntos tras once grandes premios

Surge lista de equipos que podrían contratar al mexicano
Checo espera mejor rendimiento en la segunda mitad. (Sergio Pérez )

Luego de estar facultado para correr en la Fórmula Uno, después de pasar un año sabático, el mexicano Sergio Checo Pérez no sumo puntos al paso de once grandes premios de la campaña 2026, —Arabia Saudita y Baréin no se celebraron por motivos relacionados a la Guerra en Medio Oriente—.

En el Gran Premio de Mónaco, Checo había hecho historia al sumar el primer dígito para la escudería Cadillac en Fórmula Uno, sin embargo un error puntual del mexicano al posicionar equivocadamente su bólido en el grid, la FIA lo penalizó con 10 segundos, perdiendo el punto logrado en Montecarlo, al caer de P10 a P15.

Enseguida te compartimos los resultados que Sergio Pérez registra en la temporada 2026, siendo parte de la escudería Cadillac en la Máxima Categoría del Automovilismo mundial:

  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º sitio.
  3. Gran Premio de Japón: 17º peldaño.
  4. Gran Premio de Miami: 16º espacio.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º posición (por sanción).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º casilla.
  8. Gran Premio de Austria: 21º nivel.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo.
  10. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera
  11. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la F1?

Sergio Pérez El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará 17 en la Sprint.
El mexicano cruza la línea de meta sobre su auto Cadillac. ( X / Sergio Pérez)

La última participación del piloto mexicano ocurrió el domingo 26 de julio, día que se celebró el Gran Premio de Hungría. Será hasta el fin de semana del del 21 al 23 de agosto, cuando la madre del automovilismo reanude el festejo de su calendario desde el Circuito de Zandvoort, en Países Bajos.

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