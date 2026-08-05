Movimiento Ciudadano revira a Claudia Sheinbaum: “La transparencia no es una concesión, es un principio constitucional”

El senador de MC, Clemente Castañeda, recordó que la transparencia no es un concesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @ClementeCH

Guardar

Este martes, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, criticó el decreto en materia de transparencia que firmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas”, compartió el legislador emecista en sus redes sociales.

Reprueba que Morena desapareciera INAI

El líder naranja en el Senado de la República reprobó que, primero, el gobierno federal –encabezado por Morena– desapareció a un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

PUBLICIDAD

Posteriormente, concentró las funciones de transparencia y rendición de cuentas en el titular del Poder Ejecutivo federal y, ahora, pide un voto a la ciudadanía, bajo el argumento de que todo será “más” transparente.

“El Gobierno federal de Morena tiene una idea muy peculiar de la transparencia: desaparece el órgano autónomo, concentra las funciones en el Ejecutivo y después pide un voto de confianza diciendo que ahora sí todo será más transparente”, expresó el legislador.

PUBLICIDAD

“La transparencia en un principio constitucional”: MC

Desde el punto de vista de Clemente Castañeda, la transparencia no es una concesión del poder, en este caso de Claudia Sheinbaum, ya que se debe regir como un principio constitucional de las y los mexicanos.

Claudia Sheinbaum firma decreto de transparencia durante la mañanera del pueblo de este 4 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

En consecuencia, consideró indispensable que haya contrapesos en la vida pública del país, algo que, poco a poco, la “cuarta transformación” ha ido borrando, como fue el caso del INAI y otros organismos constitucionalmente autónomos.

PUBLICIDAD

“La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas; por eso son indispensables los contrapesos, las reglas claras y las autoridades independientes. Cuando el Estado es juez y parte, la información deja de ser un derecho y empieza a parecer un privilegio”, agregó el legislador emecista.

Sheinbaum firma decreto sobre transparencia en Palacio Nacional

La reacción de Clemente Castañeda se dio después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del gobierno de México, tras la desaparición del INAI.

PUBLICIDAD

“Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México”, expresó Sheinbaum Pardo durante su conferencia del pueblo.

También se dio un tiempo para hablar sobre algunos extractos del artículo sexto constitucional, donde se garantiza el derecho de las audiencias, la información plural, así como la información de las actividades de las autoridades, del ejercicio de recursos públicos y de un portal de claridad de datos establecidos.

PUBLICIDAD

Gobierno de México busca fortalecer a transparencia en sus sistemas. Crédito: Cuartoscuro

Puntos relevantes del decreto

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los puntos relevantes de este principio de máxima publicidad enfocado en la transparencia de las entidades gubernamentales.

El Decreto Presidencial impulsa que las instituciones publiquen información adicional de interés público, más allá de las obligaciones legales.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se estabilizó, después de ocho años desde su creación.

Incorporación de herramientas para mejorar la descarga de información, así como formatos más fáciles de utilizar.

A más tardar en 30 días hábiles se incorporará más datos de interés público. La PNT contará con contenidos más completos y actualizados para facilitar su consulta.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro durante la mañanera del pueblo de este 4 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Buenrostro también explicó cuáles son las cuatro áreas principales para el fortalecimiento de la transparencia en el país.

Contrataciones públicas Contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal disponibles mensualmente.

Filiales de Pemex y CFE Finanzas , gobierno corporativo, contratos, entre otros.

Fiscalización y auditorías Programa anual, observaciones y despachos de auditores externos.

Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes.

Parece que en la 4T les gusta trabajar doble, por lo que el senador de MC, Clemente Castañeda, le recordó a Claudia Sheinbaum que la transparencia es un “principio constitucional”.

PUBLICIDAD