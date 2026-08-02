Detienen a dos “coyotes” frente al Registro Civil de la CDMX: llevaban droga y documentos falsos

Fueron detenidos en inmediaciones de la dirección general de registro civil capitalino. Crédito: Especial

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Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en inmediaciones de la Dirección General del Registro Civil, tras ser identificados como presuntos coyotes o gestores irregulares de tramites.

El arresto derivó de denuncias previas y una revisión en la que les aseguraron una mochila negra tipo cangurera con diversas bolsas de aparente marihuana, dos documentos presuntamente falsos, celulares y dinero en efectivo. Ambos cuentan con antecedentes delictivos, según datos oficiales.

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Los coyotes son personas que operan en los accesos de oficinas de gobierno e interceptan a ciudadanos que van a hacer trámites ofreciéndoles gestionarlos —en ocasiones con documentación falsa— a cambio de dinero.

Denuncias ciudadanas alertaron a la SSC sobre la presencia de “coyotes” en la zona

Efectivos de la SSC llevaban a cabo labores de investigación e inteligencia en las calles aledañas a la Dirección General del Registro Civil, ubicada sobre la avenida Arcos de Belén, en la colonia Doctores, en respuesta a múltiples reportes ciudadanos que advertían la presencia de sujetos que comercializaban documentos falsos en los alrededores de la dependencia.

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Los señalamientos describían con detalle las características físicas de los individuos y el modo en que operaban: se colocaban cerca de los accesos de la oficina, interceptaban a las personas que llegaban a realizar los trámites y les ofrecían sus servicios de gestión, legítimos o no, a cambio de un pago.

La zona de Arcos de Belén, por su concentración de oficinas de gobierno, es un punto conocido por la presencia de este tipo de operadores informales.

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Con esos datos, uniformados de la SSC iniciaron recorridos de reconocimiento sobre la avenida Arcos de Belén y la calle Buen Tono. Durante esos recorridos, identificaron a dos sujetos cuyas características coincidían con las descripciones contenidas en los reportes ciudadanos.

Los policías se identificaron y solicitaron una revisión

Ante la posible comisión de un hecho delictivo, los oficiales se aproximaron a los dos hombres. Se identificaron como policías y les solicitaron una revisión preventiva.

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Estos fueron los objetos asegurados a los presuntos coyotes. Crédito: Especial

La inspección arrojó el hallazgo de una mochila de color negro tipo cangurera que uno de ellos portaba. Dentro encontraron 24 bolsas transparentes con una hierba verde de apariencia similar a la marihuana, dos documentos públicos de aspecto presuntamente apócrifo, dos teléfonos celulares y una cantidad de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado en el reporte oficial de la SSC. En imágenes obtenidas por Infobae México se observan 250 pesos.

Uno de los detenidos ya había pisado el penal por robo en pandilla en 2025

Según datos oficiales, a los hombres de 42 y 32 años de edad se les informó el motivo de su detención y fueron notificados de sus derechos constitucionales en el lugar de los hechos. Junto con los objetos y la droga asegurada, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien es la autoridad facultada para determinar su situación legal.

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El historial de ambos apunta a una trayectoria delictiva que antecede a esta detención. El hombre de 32 años ingresó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por el delito de robo agravado calificado en pandilla, uno de los tipos penales con mayor peso en el catálogo de delitos patrimoniales del fuero común en la capital.

El de 42 años acumuló cinco presentaciones ante un Juez Cívico a lo largo de 2022. Los motivos fueron reiterados: ocupar los accesos de oficinas públicas para ofrecer trámites no solicitados a los usuarios, coaccionarlos para que pagaran por sus servicios e impedir o estorbar el libre uso de la vía pública.

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