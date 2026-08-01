La 4T aumenta presupuesto para Mexicana de Aviación en 2026

La 4T le inyecta a Mexicana de Aviación más de dos mil millones de pesos en 2026. Crédito: Henry Romero / Reuters

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De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, aumentó el presupuesto de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación este 2026.

La dependencia a cargo de Édgar Amador reveló que la aerolínea, “rescatada” durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pasó de tener un presupuesto aprobado de 111.5 millones de pesos a dos mil 438.9 millones. Es decir, casi 22 veces más.

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No fue un incremento menor el que recibió Mexicana de Aviación, nada más y nada menos que dos mil 327.4 millones de pesos.

Cabe recordar que la aerolínea estatal está siendo dirigida por militares. Lo que también demuestra, que el gobierno federal –sobre todo desde 2018 a la fecha– no deja de asignarle más recursos a las dependencias castrenses.

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¿Por qué dieron más presupuesto a Mexicana?

El periodista Juan Ortiz, en su cuenta de X, destacó que el aumento en el presupuesto de Mexicana tiene contemplado cubrir varios gastos, el principal, la ampliación en vehículos y equipo aéreo.

Además, aumentaron las partidas para sueldos, compensaciones, seguridad social, retiro, vivienda y otras obligaciones laborales para el personal. Algo que no fue completamente explicado durante la conferencia de prensa de este viernes de Claudia Sheinbaum.

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La mayoría de los recursos para Mexicana se usarán en nuevas aeronaves. REUTERS/Henry Romero

Fue en 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador relanzó a Mexicana como aerolínea a cargo del Estado. Sin embargo, está bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sheinbaum destaca “rentabilidad” y “consolidación” de Mexicana

Este viernes, durante su “Conferencia del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Mexicana de Aviación alcanzará su meta operativa y la rentabilidad económica una vez que complete una flota de 20 aeronaves.

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De acuerdo con Sheínbaum Pardo el proyecto avanza conforme a lo planeado con la incorporación gradual de nuevos aviones y la apertura de más rutas, que ha sido uno de los pendientes de la aerolínea.

Además, la mandataria defendió el rescate de la aerolínea estatal y afirmó que la empresa, bajo administración de la Sedena, mantiene un crecimiento sostenido. Aunque eso es algo que también repetía su antecesor en Palacio Nacional.

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La titular del Ejecutivo señaló que la aceptación entre los usuarios aumenta por sus tarifas competitivas y por la expansión de sus destinos. Prevé que llegue a 19 rutas.

“Es muy importante haber rescatado a Mexicana de Aviación. Va muy bien, hay nuevos vuelos y en el momento que tenga las 20 aeronaves va a alcanzar su meta y, al mismo tiempo, su rentabilidad económica. La gente está muy contenta de viajar en Mexicana y además es la línea aérea más barata del país”, dijo.

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AMLO "rescató" a Mexicana de Aviación en 2023 y Sheinbaum no abandona a la empresa. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Una empresa administrada por el Ejército

Claudia Sheinbaum aseguró que el desempeño de Mexicana se integra a una estrategia de empresas administradas por las Fuerzas Armadas, la cual, sostiene, ya muestra resultados favorables.

En esa misma línea, la mandataria incluye proyectos como el Tren Maya, los hoteles del sureste, el Aeropuerto Internacional de Tulum y los aeropuertos operados por la Marina, que, dice, mantienen un saldo positivo.

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Objetivo es llegar a 20 aeronaves: Ricardo Trevilla

Durante su intervención en la conferencia matinal, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que desde la planeación del proyecto se contempló integrar una flota de 20 aeronaves Embraer con capacidad para transportar alrededor de 125 pasajeros cada una.

El expresidente AMLO tuvo la idea de lanzar una nueva aerolínea del Estado. EFE/Isaac Esquivel

Detalló que durante este año se incorporarán siete aviones adicionales y que en agosto llegará una nueva aeronave, lo que permitirá ampliar las rutas comerciales de la aerolínea. Las ocho unidades restantes serán entregadas durante el próximo año, con lo que se completará la flota prevista.

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El titular de la Sedena señaló que la llegada escalonada de los nuevos aviones permitirá fortalecer la conectividad de Mexicana de Aviación y consolidar su operación comercial, con la expectativa de alcanzar el equilibrio financiero una vez que opere con las 20 aeronaves programadas.

Aunque la aerolínea del Estado Mexicana de Aviación no termina de ser redituable, el gobierno de Claudia Sheinbaum le inyectó más recursos