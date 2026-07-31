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La psicología advierte que adultos que se disculpan por todo crecieron bajo presión para justificar sus decisiones

El punto central es que algunas personas asumen, casi de forma inconsciente, que ocupar espacio, expresar una opinión o tomar una decisión exige pedir permiso

Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pedir perdón de forma constante en la vida adulta puede tener un significado mucho más profundo que un simple rasgo de educación o cortesía sino que la psicología lo vincula con aprendizajes tempranos en los que justificar cada decisión y anticiparse al conflicto se vuelve una forma de protección emocional.

Ese hábito, según señalan especialistas, puede aliviar la ansiedad en el momento, pero a largo plazo refuerza la inseguridad, la baja autoestima y relaciones poco equilibradas.

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De acuerdo con información del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP) este patrón suele leerse desde fuera como amabilidad, cuando en realidad puede responder más al miedo al rechazo que a una expresión consciente de respeto. También lo describe como una respuesta de apaciguamiento, asociada al estrés relacional, en la que la persona reduce sus propias necesidades para disminuir la posibilidad de confrontación.

El punto central es que algunas personas asumen, casi de forma inconsciente, que ocupar espacio, expresar una opinión o tomar una decisión exige pedir permiso. En ese marco, la disculpa automática deja de funcionar como reconocimiento de un error y pasa a operar como estrategia de seguridad emocional.

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Mujer con chaqueta vaquera y cabello oscuro de pie sola en plaza adoquinada, rodeada por gente que la mira fijamente. Edificios de colores al fondo.
En una plaza urbana latinoamericana, una mujer con los hombros tensos y la cabeza gacha se cruza de brazos, mostrando visible angustia ante la multitud que la rodea con expresiones frías y críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La culpa y la necesidad de aprobación aparecen como motores del hábito

En este sentido, la psicología identifica dos motivaciones principales detrás de las disculpas excesivas: la culpa y la necesidad de aprobación. La primera lleva a algunas personas a asumir responsabilidad incluso en hechos donde no tuvieron un papel real; la segunda empuja a buscar validación externa aun a costa del propio bienestar.

Ese comportamiento también puede convertirse en un mecanismo de autorregulación emocional. Al disculparse, la persona intenta bajar la ansiedad y recuperar de inmediato una sensación de armonía, aunque después esa misma conducta consolida la sensación de inferioridad y vuelve más difícil romper el ciclo.

En el ambiente familiar y social esta actitud pesa de manera determinante. En familias controladoras o en entornos donde el afecto depende del comportamiento, pedir perdón puede transformarse en una forma de supervivencia emocional que después se traslada a la vida personal y profesional.

Las consecuencias no se limitan al plano interno. A nivel social, quienes se disculpan por todo tienden a ceder con mayor facilidad, evitar el conflicto y quedar expuestos a vínculos menos equilibrados, además de mostrar una hipersensibilidad al juicio ajeno.

El silencio ante el conflicto puede ocultar heridas emocionales y baja autoestima, advierten psicólogos

La psicóloga Olga Merino relaciona el exceso de disculpas con autoestima baja

Olga Merino, psicóloga del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, explicó a CuídatePlus, que esa conducta puede responder a causas distintas, desde una muletilla hasta un patrón que esconde rasgos de personalidad. La especialista dijo: “Esto puede ocurrir por muchos motivos, desde que sea una muletilla hasta un patrón conductual que puede esconder ciertos aspectos de la personalidad”.

Merino ubicó entre esos factores una autoestima baja. En la cita recogida por la publicación, la psicóloga señaló: “Al final el lenguaje no deja de ser el pensamiento expreso. Transmitimos lo que pensamos y esos pensamientos marcan la forma de interpretar el mundo”.

Según la especialista, estas personas suelen sentirse más culpables y construyen una imagen negativa y distorsionada de sí mismas. Eso puede llevarlas a interpretar que cada acción propia resulta dañina o inadecuada, incluso cuando objetivamente no lo es.

Uno de los efectos más persistentes es el círculo que se forma entre disculpa e inseguridad. Cuanto más se pide perdón sin motivo, más crece la percepción de desaprobación en señales neutras, y esa lectura alimenta nuevas disculpas.

Es así que los especialistas invitan a distinguir entre la culpa real y la culpa irracional. La primera aparece cuando sí hubo un error o un daño concreto; la segunda nace de inseguridades personales o de creencias aprendidas, y reconocer esa diferencia ayuda a frenar la disculpa automática y a construir límites más sanos.

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