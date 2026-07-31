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Detienen a mujer en Neza por quemar a su pareja tras una pelea

Lo roció gasolina y le prendió fuego dentro de una vivienda en la colonia San Agustín, dejándolo con quemaduras en 70% de su cuerpo

Una mujer quemó a su pareja sentimental tras una pelea en la colonia San Agustín, en el municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México
Una mujer quemó a su pareja sentimental tras una pelea en la colonia San Agustín, en el municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México
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Una mujer fue detenida en Nezahualcóyotl después de que presuntamente roció gasolina a su pareja y le prendió fuego dentro de una vivienda en la colonia San Agustín, una agresión que dejó al hombre con quemaduras en 70% de su cuerpo y lo mantuvo hospitalizado en estado delicado.

La presunta agresora fue identificada como Yesenia “N.”, de 34 años, y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

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El caso fue atendido luego de una alerta del Centro de Mando sobre una persona lesionada por quemaduras dentro de un domicilio del municipio mexiquense. La movilización involucró a policías municipales y a servicios de emergencia, que ingresaron al inmueble y encontraron al hombre con lesiones visibles.

El ataque ocurrió durante una discusión dentro de una vivienda

Peligro de fuegos artificiales Consecuencias de quemaduras Escenarios de riesgo Prevención de accidentes pirotécnicos (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA
Una impactante visión del peligro: escenarios que revelan las consecuencias de quemaduras por fuegos artificiales, destacando la urgencia de practicar la seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

De acuerdo con las primeras indagatorias y con los testimonios recabados por las autoridades, la agresión ocurrió durante una discusión de pareja al interior de la casa ubicada en la colonia San Agustín. La versión preliminar indicó que la mujer habría vertido combustible sobre el hombre y después le habría prendido fuego.

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Ese señalamiento formó parte de la investigación abierta por el Ministerio Público. Las autoridades precisaron que las declaraciones y elementos reunidos serían evaluados formalmente conforme avanzaran las diligencias para deslindar responsabilidades.

Al momento de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal adscritos al Sector 14 “Izcalli” realizaban recorridos preventivos de vigilancia por la zona. Tras la alerta, acudieron de inmediato al domicilio señalado para atender la emergencia.

Cuando llegaron, localizaron a la víctima con quemaduras de gravedad. Los uniformados solicitaron apoyo médico y brindaron los primeros auxilios mientras se concretaba la atención especializada.

Peligro de fuegos artificiales Consecuencias de quemaduras Escenarios de riesgo Prevención de accidentes pirotécnicos (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA
Una impactante visión del peligro: escenarios que revelan las consecuencias de quemaduras por fuegos artificiales, destacando la urgencia de practicar la seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima a un hospital de especialidades

Paramédicos dieron atención prehospitalaria al hombre y, por la gravedad de las lesiones, determinaron su traslado urgente a un hospital de especialidades. Los médicos informaron que presentaba quemaduras en alrededor del 70% de la superficie corporal.

El estado de salud de la víctima fue reportado como delicado y permaneció bajo atención médica especializada. Hasta ese momento, el reporte oficial no precisó su edad ni ofreció más datos sobre su evolución clínica.

La respuesta de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana permitió asegurar el inmueble y preservar el lugar de los hechos para las investigaciones correspondientes. Esa actuación también derivó en la detención de la probable responsable dentro del mismo operativo.

El Ministerio Público definirá la situación jurídica de la detenida

Después de su aseguramiento, Yesenia “N.” fue informada de sus derechos constitucionales. Más tarde fue presentada ante el Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.

Esa autoridad sería la encargada de integrar la carpeta de investigación con los testimonios, el reporte policial y los datos preliminares obtenidos en el lugar. A partir de ese expediente se determinaría la situación jurídica de la mujer.

El reporte de las autoridades señaló que los policías municipales atendieron la emergencia, pidieron apoyo médico, aseguraron a la presunta agresora y resguardaron la escena. También sostuvo que la intervención se realizó con respeto al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas.

La agresión ocurrió dentro de una vivienda de la colonia San Agustín, en el municipio de Nezahualcóyotl, y dejó a un hombre gravemente herido por fuego. La investigación quedó centrada en establecer cómo se desarrolló la discusión y en confirmar la responsabilidad penal de la mujer detenida.

  • Un hombre sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo tras un ataque presuntamente cometido por su pareja en la colonia San Agustín.
  • La presunta agresora, Yesenia “N.”, de 34 años, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.
  • La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de especialidades y su estado de salud fue reportado como delicado.

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