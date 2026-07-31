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Rector de la UNAM ofrece disculpas a aspirantes y pide “evitar tentación” de hacer trampa: “La universidad también está agraviada”

Tras encontrarse resultados atípicos en los resultados de admisión a licenciatura, la universidad anunció que implementará medidas

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que se organizará inmediatamente el examen de control
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, ofreció una disculpa pública a los aspirantes aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 que deberán presentar un examen de control adicional, luego de detectarse irregularidades en los resultados del reciente examen de admisión a licenciatura.

Pidió a los aspirantes tener confianza y evitar caer en la tentación de “recurrir a ayuda fraudulenta” durante la aplicación de esta segunda prueba que tiene el objetivo de rectificar los resultados del primer examen para garantizar que ninguno de los aspirantes seleccionados haya realizado trampa.

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Subrayó que la institución no puede ignorar la dimensión del problema, ya que está obligada a garantizar que el acceso a la universidad se base en el esfuerzo y la honestidad.

“El rector está agraviado, como lo está la universidad en su conjunto”, lamentó la máxima autoridad universitaria durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes 31 de julio, donde la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 presentó el primer informe de sus investigaciones para determinar qué acciones tomaría la UNAM ante la evidencia de acciones fraudulentas durante la aplicación del examen de licenciatura, el cual, por primera vez en la historia de la universidad, fue en línea.

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Leonardo Lomelí

Leonardo Lomelí ofrece disculpas a aspirantes seleccionados “limpiamente”

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, declaró el rector a la comunidad universitaria y a los aspirantes que buscan formar parte a partir del siguiente ciclo escolar 2026-2027.

Lomelí pidió a quienes participarán en el examen de control que confíen en sus capacidades y reiteró: “Obtendrán un buen resultado y confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México.” Hizo hincapié en la importancia de rechazar cualquier tipo de ayuda fraudulenta y llamó a la sociedad y a las familias a apegarse a un comportamiento ético: “El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social, es una práctica que debemos desterrar”.

El rector insistió en que el ingreso a la UNAM requiere compromiso y honestidad, y subrayó: “No es haciendo trampas como se forman los profesionales que el país requiere.” Añadió que él está agraviado “como lo está la universidad en su conjunto, pero también se ocupa de la solución del problema”.

La decisión de aplicar un nuevo examen surgió tras identificarse incidencias que alteraron los puntajes —sobre todo en las carreras de mayor demanda— en la primera evaluación, realizada de manera digital y supervisada con inteligencia artificial. Más de 158 mil aspirantes participaron en el concurso de selección y el 2% de exámenes fue cancelado tras detectarse conductas prohibidas, como el uso de dispositivos móviles y la suplantación de identidad.

De acuerdo a lo que explicaron las autoridades universitarias, el examen de control no representa una evaluación completamente nueva, sino una medida de verificación contemplada en la convocatoria vigente, dirigida a quienes resultaron aceptados en el primer proceso, aunque todavía no está completamente confirmado, pues en los próximos días se informará sobre cómo será este proceso. El objetivo es confirmar que el ingreso se haya dado por mérito propio, sin intervenciones externas que otorgaran ventajas indebidas.

Laptop abierta en una mesa de madera. En la pantalla, resultados de examen de la UNAM con mensaje "NO SELECCIONADO". Una persona con mano en la cabeza, edificio al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromiso institucional y seguimiento a las acciones

La UNAM reiteró su compromiso con la equidad, la ética y la transparencia en el proceso de admisión. El rector destacó que la universidad reconoce errores y se autocorrige, y que no habrá evasión ni complacencia ante los hechos detectados. El examen de control será presencial y podrán presentarlo quienes recibieron un aviso de selección, así como quienes alcanzaron el puntaje mínimo requerido en los últimos cinco años para el mismo programa y plantel.

La autoridad universitaria agradeció el apoyo de egresados, de la Comisión Técnica y de otras instituciones que han manifestado disposición para colaborar en la aplicación del examen de control. “La universidad dará condiciones de certeza y equidad para que puedan culminar este proceso de ingreso en las mejores condiciones”, afirmó.

En los próximos días se informarán los pasos para la aplicación del examen de control, mientras la universidad mantiene suspendidas las inscripciones y la entrega de documentos. El rector pidió a las y los aspirantes estar atentos a las comunicaciones oficiales y reiteró que la UNAM está del lado de quienes, con honestidad y esfuerzo, buscan formar parte de la institución. El proceso de admisión de la UNAM continúa como uno de los más rigurosos y transparentes de la educación pública superior del país.

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