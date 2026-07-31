Capturan al ‘Minimí’ y al ‘Pitufo’, líderes del Cártel de Tláhuac, tras operativo en la CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fuerzas federales resguardan uno de los inmuebles cateados en Tláhuac, donde detuvieron a los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac y aseguraron más de 300 dosis de droga. Crédito: Especial

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo este viernes a dos presuntos líderes del Cártel de Tláhuac, identificados como Mario Alberto “N”, alías “El Minimí”, de 48 años; y José Israel “N”, “El Pitufo”, de 38 años. El operativo se ejecutó mediante tres órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac y arrojó el decomiso de más de 300 dosis de droga y un arma de fuego corta.

Los dos detenidos presuntamente encabezaban una célula dedicada al narcomenudeo, la extorsión a comerciantes y locatarios, y la invasión y despojo de predios en distintas zonas de esa alcaldía. Las autoridades actuaron tras trabajos de investigación de gabinete y campo orientados a desarticular grupos delictivos generadores de violencia en la demarcación.

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El despliegue contó con la participación de policías de la SSC, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y efectivos de la Guardia Nacional. Las fuerzas de seguridad ubicaron tres inmuebles donde, según las indagatorias, se almacenaban y comercializaban narcóticos.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, los agentes las entregaron al Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo del Juez de Control los mandamientos judiciales para intervenir en los domicilios identificados. Los cateos permitieron la captura de los presuntos líderes y el aseguramiento de la droga y el arma incautadas.

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El primer cateo se ejecutó en un predio de la calle Janufa, en la colonia Miguel Hidalgo. Ahí los policías detuvieron a José Israel “El Pitufo” y aseguraron 95 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 100 dosis de aparente metanfetamina, 100 bolsitas con una hierba con las características de la marihuana y un teléfono celular.

Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen, No pase" . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda intervención se realizó en un domicilio de la calle Bohemia, también en la colonia Miguel Hidalgo. En ese inmueble los agentes decomisaron 60 envoltorios de papel azul con posible cocaína y tres kilogramos de una hierba verde parecida a la marihuana, sin que se produjera ninguna detención.

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El tercer cateo tuvo lugar en la calle Noche Buena, donde los uniformados detuvieron a Mario Alberto “El Minimí”. En ese predio aseguraron 4 kilos de una sustancia color blanco similar a la cocaína en piedra, 875 gramos en polvo del mismo tipo de droga, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Al concluir los tres cateos, los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Los dos detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará las investigaciones y definirá la situación jurídica de ambos hombres.

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Los antecedentes penales del “Pitufo” y el perfil de la célula

Las autoridades señalaron que José Israel “El Pitufo”, el detenido de 38 años, registra tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. El primero corresponde al delito de cohecho en 2008, y los otros dos, a robo en pandilla en 2011 y 2013.

El cruce de información realizado tras las detenciones reveló que ambos hombres presuntamente integran una célula delictiva que opera en distintas zonas de la alcaldía Tláhuac. Esa estructura se dedica a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y la invasión y despojo de predios.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de Tláhuac, Pablo Vázquez Camacho, agradeció públicamente el respaldo de la FGJ y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. El funcionario calificó el resultado como parte de las acciones sostenidas para “construir una ciudad más segura, justa y en paz”.

La SSC y la FGJ subrayaron que las acciones se realizaron en apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos. Ambas instituciones reiteraron su compromiso de coordinación con el Gobierno Federal para combatir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

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Presunción de inocencia y continuidad del proceso penal

Las autoridades precisaron que Mario Alberto “El Minimí” y José Israel “El Pitufo” gozan de la presunción de inocencia en todas las etapas del procedimiento. Su responsabilidad penal solo podrá determinarse mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público tiene ahora en sus manos la continuidad de las investigaciones sobre la célula del Cártel de Tláhuac. La definición de los cargos formales dependerá del análisis de la droga asegurada, el arma decomisada y la información contenida en los dos teléfonos celulares incautados.

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La detención del “Minimí” y el “Pitufo” se suma a una serie de golpes recientes contra el Cártel de Tláhuac, organización que también enfrenta la presión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de la capital. La SSC no precisó si los operativos futuros apuntarán a otros integrantes de la misma célula.