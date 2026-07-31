Survivor México: quién gana el collar de inmunidad hoy 31 de julio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dinámica de los viernes en Survivor México 2026 gira principalmente en torno a competencias por suministros y recompensas esenciales para la supervivencia de las tribus.

Las publicaciones más recientes solo mencionan que la competencia está cerrada y que la tribu Jaguares se perfila como favorita en algunas dinámicas recientes, pero no hay filtraciones específicas sobre el resultado individual del collar de inmunidad para esa fecha.

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Los equipos (Halcones y Jaguares) se enfrentan en pruebas físicas y estratégicas para obtener alimentos y víveres, como arroz, frijoles, aceite y otros productos básicos.

(Survivor Mexico)

Estas competencias suelen ser de alta intensidad y marcan la pauta para el resto de la semana.

Dónde ver Survivor México

El programa se transmite de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 por Azteca UNO, además de estar disponible en el sitio web oficial y en Disney+.

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Carlos Guerrero “Warrior” conduce las pruebas, que cada vez presentan mayores grados de dificultad y reglas renovadas.

El programa se transmite de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30, por la señal de Azteca UNO .

También está disponible en el sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+.

La conducción está a cargo de Carlos Guerrero “Warrior”, quien guía a los participantes a través de cada reto.

La tensión y la estrategia son elementos clave, ya que el resultado de las competencias de los viernes puede cambiar la dinámica de poder entre las tribus y definir la supervivencia de los participantes para la próxima semana.

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Qué ha pasado en Survivor México

Durante la segunda semana de Survivor México 2026, la tensión y la estrategia dominan la convivencia en la isla.

Los equipos Halcones y Jaguares compiten en retos por suministros clave, como arroz y herramientas, que resultan fundamentales para resistir las pruebas físicas y el desgaste diario.

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(Survivor México/FB)

Se producen los primeros conflictos internos, principalmente en la tribu Jaguar.

Acusaciones de manipulación y desacuerdos sobre decisiones estratégicas generan discusiones abiertas, especialmente con figuras como Azalia y Sheila. También surgen alianzas y se hacen evidentes las diferencias acumuladas entre los participantes.

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En el Consejo Tribal, Jaguar enfrenta divisiones al momento de elegir quién va al Duelo de Extinción.

Bobby Larios se convierte en el primer eliminado tras perder el duelo decisivo contra Azalia, lo que deja al equipo con nuevos retos de cohesión y confianza.

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Integrantes actuales de Survivor México La Reliquia en Llamas

Actualmente, la lista de participantes que continúan en la competencia, después de las salidas de Azalia y Bobby Larios, es la siguiente:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Sebastián Yate

Sheila Velázquez

Avril Andrade

Erick Castro