¿Otro pleito? Aaron Mercury asegura que Briggitte Bozzo dejó de seguirlo en redes sociales

“Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa?”, dijo entre risas durante la entrevista, donde también confirmó que él, por su parte, también la dejó de seguir. (Instagram: Aarón Mercury)

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Ya de nuevo en la vida pública tras un duelo por la pérdida de su amigo Olvier Tree y rumores de conflicto con la productora de La Casa de los Famosos México, Mercury realizó una confesión que nadie esperaba: comentó que la actriz venezolana Briggitte Bozzo le había dejado de seguir en redes sociales, durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa.

“Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa?”, dijo entre risas durante la entrevista, donde también confirmó que él, por su parte, también la dejó de seguir.

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La ruptura de la amistad que nadie esperaba

Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Fue en esta breve entrevista donde le preguntaron sobre el conflicto entre Gala Montes y Briggitte Bozzo. Su respuesta derivó en una revelación que dejó a varios boquiabiertos: Bozzo lo había dejado de seguir en redes sociales, pese a la cercanía que ambos construyeron en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compartieron una rutina al ritmo de las Guerreras K-Pop.

“La verdad es que yo pensé, por la última que había visto, que se llevaban bien. Y al parecer se superodian”, comentó Mercury sobre el pleito entre las dos actrices.

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Ante la pregunta de si él también la dejó de seguir, Mercury fue directo: “Sí. No soy fan de nadie. Me preocupo por lo que yo hago y lo que yo pienso”.

El otro unfollow que encendió las alarmas

Ese viaje, según versiones que circularon en redes sociales, habría coincidido con su ausencia en un evento relacionado con La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla YouTube)

El 25 de julio de 2026, Aaron Mercury viajó a California para asistir al homenaje póstumo de Oliver Tree —denominado Celebration of Life— en el Quarry Amphitheater de la Universidad de California en Santa Cruz. Publicó fotografías de la visita a la tumba de su amigo con el mensaje: “Rest in Glory Oliver Tree, my brother”.

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Ese viaje, según versiones que circularon en redes sociales, habría coincidido con su ausencia en un evento relacionado con La Casa de los Famosos México, para el que habría sido considerado como conductor. La decisión de priorizar el homenaje a Tree desató rumores sobre un posible distanciamiento con la producción del reality.

Lo que alimentó las especulaciones fue que la productora Rosa María Noguerón dejó de seguir a Mercury en redes sociales. Hasta la fecha, ni Mercury ni Noguerón han confirmado que exista un conflicto, ni que el influencer haya sido excluido de futuros proyectos vinculados al programa.

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La pérdida que lo alejó de las pantallas

Mercury se enteró de la noticia por los comentarios de sus seguidores. Horas antes del accidente, él y Tree se habían escrito. “Con este tipo de noticias deseas que sea mentira y que todo esté bien. Estoy devastado”, (RS)

El 14 de junio, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Uno de los aparatos cayó sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos de la marca BYD y se incendió. Las seis personas a bordo murieron, entre ellas Oliver Tree Nickell, de 32 años.

Mercury se enteró de la noticia por los comentarios de sus seguidores. Horas antes del accidente, él y Tree se habían escrito. “Con este tipo de noticias deseas que sea mentira y que todo esté bien. Estoy devastado”, escribió el influencer en sus redes, visiblemente destrozado.

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En una entrevista posterior con el canal de YouTube de Yordi Rosado, Mercury recordó entre lágrimas al cantante estadounidense a quien llamaba su hermano. “Era un ángel ese hombre, era una locura cómo me trataba a mí y cómo habíamos conectado”, declaró. También agradeció a la vida haberlos hecho coincidir en los últimos meses de vida de Tree.

Fuente: Las peligrosas de Aaron/X

El regreso obligado por compromisos laborales

“A veces uno quisiera que la vida se pusiera en pausa para procesar el duelo, pero así no es la vida”(Instagram: Aarón Mercury)

El 20 de junio, Mercury anunció su regreso gradual a las plataformas digitales. La razón: compromisos laborales que no podían esperar, entre ellos la grabación de una telenovela con llamados de producción activos esa misma semana.

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“A veces uno quisiera que la vida se pusiera en pausa para procesar el duelo, pero así no es la vida”, expresó en un video publicado en sus historias de Instagram, donde también agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

El conflicto entre Gala y Briggitte que lo salpicó

El ensayo de la pareja de baile fue aplaudido por sus seguidores (X/programa_hoy)

El pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo se reavivó en julio de 2026 a raíz de la polémica de la estilista argentina Lau Styling —cuyo nombre real es Laura Villa—, quien insultó a aficionados mexicanos tras la final del Mundial 2026, en la que España venció 1-0 a Argentina.

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Bozzo, que había trabajado con Villa, se deslindó públicamente: “Yo de verdad no tengo nada que ver. A esa persona le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales”, declaró en sus historias de Instagram. Montes, en cambio, la señaló de mala amiga y en otra publicación afirmó que Bozzo “se colgó” de la fama de Aaron Mercury para ganar notoriedad en redes sociales.

El propio Mercury ya había anticipado la tensión semanas antes, cuando comentó en una publicación de La Casa de los Famosos México sobre la participación de Bozzo en la pregala de la nueva temporada: “Se van a pelear”.

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