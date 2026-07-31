Clima para el concierto de Harry Styles en CDMX hoy 31 de julio: ¿lloverá?

Harry Styles comienza su serie de conciertos en México. REUTERS/Isabel Infantes

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Este 31 de julio, Harry Styles comienza su serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de la gira internacional Together, Together Tour.

El cantante británico se presentará en el Estadio GNP Seguros los días: 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, donde sus fanáticas tendrán la oportunidad de disfrutar un espectáculo único después de 4 años desde su última visita en tierras mexicanas.

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A pesar de ello, el pronóstico del tiempo en la capital mexicana ha generado preocupación entre las asistentes al show, pues en los últimos días los chubascos se han vuelto más frecuentes por la temporada de verano.

Pronóstico del clima para el concierto de Harry Styles en CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este 31 de julio se esperan chubascos con lluvias puntuales en el centro del país, con una temperatura de 28 °C prevista para las 16:00 horas, mientras que alrededor de las 19:00 horas el termómetro descenderá hasta los 18 °C.

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La mañana de este viernes la CDMX amaneció con un cielo medio nublado y ambiente fresco, por la tarde se prevé un incremento en las temperaturas, con condiciones cálidas y cielo de medio nublado a nublado.

Asimismo, se espera que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, reducción de visibilidad e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

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La temperatura máxima oscilará entre 26 y 28 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C, con vientos variables de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h en algunas zonas de la capital.

Hay un bazar de Harry styles en cdmx (Facebook Ale Roortz)

Megabazar de Harry Styles en CDMX

La visita del interprete de “As it was” ha impulsado la creación de espacios alternativos para conseguir artículos alusivos al artista. Ante las restricciones para la venta de merchandising no oficial en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, el megabazar organizado por Merchada MX surgió como la principal opción para quienes buscan productos únicos antes de los conciertos.

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Este bazar, ubicado a pocos minutos del recinto y saliendo del Metro Santa Anita, reúne a vendedores habituales y ofrece más de quince mil artículos temáticos, además de estaciones para personalizar corbatas u otros accesorios. El evento estará disponible del 30 de julio al 2 de agosto, en horario de 11:00 a 19:00 horas, facilitando el acceso a los asistentes que buscan recuerdos personalizados y experiencias propias del fandom.

Además, las seguidores podrán visitar la tienda pop up oficial en Lucerna 32, colonia Juárez, donde encontrarán productos exclusivos de la gira y participar en dinámicas especiales. Como parte de la fiebre por el cantante, el Museo de Cera de la ciudad también exhibirá una figura de Harry Styles, permitiendo a los fans tomarse fotografías durante los días del concierto.

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Derrama económica por la gira Together, Together Tour en la CDMX

La gira de conciertos del artista en la CDMX ha generado ingresos superiores a 1,638 millones de pesos por la venta de boletos, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio de la capital. Cinco fechas están agotadas y solo la última mantiene localidades disponibles, lo que refleja la enorme demanda que ha provocado el regreso del cantante británico.

El impacto económico total de este evento supera los 2,094 millones de pesos, beneficiando no solo a la industria del entretenimiento, sino también a hoteles, comercios y servicios turísticos. Se estima que alrededor de 390,000 personas asistirán a los conciertos, lo que dinamiza la economía local y genera oportunidades para miles de pequeñas y medianas empresas.

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La última visita de Styles a México fue en 2022, y ahora el número de presentaciones se ha triplicado, convirtiendo estos espectáculos en referentes dentro del sector durante los años recientes.