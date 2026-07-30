INAPAM ofrece empleos para adultos mayores de 65 años: requisitos y cómo registrarse

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Las personas mayores de 65 años que deseen continuar trabajando pueden acceder a oportunidades laborales mediante el programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Esta iniciativa busca aprovechar la experiencia, conocimientos y habilidades de quienes tienen 60 años o más, al facilitar su incorporación a empresas interesadas en contratar personal de este grupo de edad. Las opciones pueden incluir sueldo base, horarios definidos y prestaciones establecidas por la legislación laboral.

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El INAPAM no contrata directamente a los aspirantes ni realiza el pago de los salarios. Su función consiste en servir como enlace entre las personas adultas mayores y las compañías que participan en el programa. Por ello, el tipo de puesto, la remuneración, la duración de la jornada y las prestaciones dependen de cada vacante y del empleador.

Aunque el requisito general establece una edad mínima de 60 años, el esquema también está disponible para personas de 65 años o más, incluidas aquellas que cuentan con experiencia previa en comercio, atención al público, ventas, alimentos, administración o servicios.

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El programa de Vinculación Productiva del INAPAM conecta a personas de 60 años o más con empresas que ofrecen vacantes acordes con su experiencia y habilidades

¿Qué empleos ofrece el INAPAM para mayores de 65 años?

Las oportunidades disponibles pueden variar de una entidad a otra y están sujetas a las vacantes que mantengan abiertas las empresas colaboradoras. Entre las actividades que se han ofrecido mediante este mecanismo se encuentran la atención a clientes en establecimientos, orientación a consumidores, ventas y promoción de productos.

También pueden encontrarse puestos como anfitrión en tiendas, apoyo en la organización de mercancías, asesoría en departamentos específicos y colaboración en tareas administrativas o de servicio. Algunas alternativas contemplan actividades de empaquetado y asistencia en las áreas de cajas o salida de productos.

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Las condiciones de contratación pueden establecerse por hora, jornada, proyecto o servicio, dependiendo de las necesidades de la empresa y de la disponibilidad del solicitante. El objetivo es encontrar una alternativa adecuada para su oficio, profesión, experiencia y capacidades.

Entre las empresas mencionadas como participantes en convenios de Vinculación Productiva se encuentran Starbucks, Domino’s Pizza y otras marcas de Alsea, así como Cinépolis, Soriana, Chedraui, Walmart y Galerías El Triunfo.

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Sin embargo, esto no significa que todas mantengan contrataciones abiertas permanentemente o que tengan vacantes en todas las ciudades. Por esa razón, los interesados deben consultar directamente en los módulos del INAPAM cuáles son las ofertas vigentes en su localidad antes de iniciar una postulación.

Sueldos, horarios y prestaciones de las vacantes

Los ingresos no son iguales en todos los puestos. Algunas coberturas periodísticas han reportado remuneraciones de hasta 7 mil pesos mensuales en determinadas ofertas, pero la cantidad final depende de la empresa, el cargo, las horas trabajadas y la modalidad de contratación.

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Cuando se trata de un empleo formal, el sueldo es cubierto por la compañía contratante y no por el INAPAM. Las condiciones pueden incluir prestaciones de ley, como afiliación al IMSS, aguinaldo y vacaciones, mientras que algunos empleadores podrían ofrecer beneficios adicionales.

La Vinculación Productiva tampoco debe confundirse con un apoyo económico o una transferencia gubernamental. El programa no entrega depósitos automáticos por contar con la credencial del INAPAM, sino que facilita el acceso a procesos de selección laboral.

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Estas oportunidades pueden complementar la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores u otros ingresos. La incorporación a un empleo no implica que el Instituto sustituya o pague las prestaciones económicas recibidas por los beneficiarios.

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM conecta a personas de 60 años o más con empresas que ofrecen vacantes acordes con su experiencia y habilidades

Requisitos para solicitar empleo mediante el INAPAM

Las personas interesadas en participar deben tener al menos 60 años, por lo que quienes ya cumplieron 65 también pueden registrarse. Entre los documentos básicos solicitados se encuentran:

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Credencial vigente del INAPAM en original.

Identificación oficial con fotografía, como credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

Dependiendo de la vacante y de la empresa, podrían solicitarse documentos adicionales, como comprobante de domicilio, CURP, constancias laborales o información relacionada con la experiencia del aspirante.

Cumplir con los requisitos permite incorporarse al proceso de vinculación, pero no garantiza una contratación inmediata. La selección final corresponde a la empresa y está condicionada a la disponibilidad de puestos, así como a la compatibilidad entre el perfil del solicitante y las funciones requeridas.

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Cómo registrarse en Vinculación Productiva del INAPAM

El trámite comienza en un módulo de Vinculación Productiva cercano al domicilio del interesado. La persona debe llenar la solicitud de inclusión social y participar en una entrevista con un promotor del programa.

Durante el encuentro se revisa su experiencia, habilidades, profesión u oficio, además de su disponibilidad de horario. Posteriormente, el solicitante puede elegir entre las actividades productivas o voluntarias que se ajusten a su perfil.

Si existe una vacante compatible, el personal del INAPAM gestiona el contacto y la entrevista con la empresa. En caso de ser seleccionado, el aspirante se incorpora a la plantilla bajo las condiciones laborales establecidas por el empleador.

La atención en los módulos suele ofrecerse de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:00 horas, y el procedimiento no tiene costo. Para conocer las vacantes disponibles, las personas interesadas también pueden escribir a buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx o vinculacion.productiva@inapam.gob.mx, así como solicitar orientación en el teléfono 55 5523 8680.

Antes de entregar documentos, se recomienda confirmar los horarios, datos de contacto y requisitos en los canales oficiales del INAPAM, debido a que pueden cambiar de acuerdo con la entidad y la disponibilidad del programa.