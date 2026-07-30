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La beca Nichiboku 2026 lleva a mexicanos a Japón

La convocatoria de SECIHTI abre este 31 de julio con apoyos para vuelo, hospedaje, seguro, alimentos y formación técnica de tres a ocho meses en instituciones japonesas

Un joven sonriente con mochila y maleta, sostiene la bandera de México y un libro. Al fondo, un torii, cerezos en flor y la bandera de Japón.
El programa Nichiboku —cuyo nombre proviene de las palabras en japonés para México y Japón— es la edición 54 de un esquema bilateral con cuatro décadas de operación continua (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Quieres estudiar en Japón y eres profesionista? La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) abrió la convocatoria Nichiboku 2026 para que profesionistas mexicanos realicen estancias de capacitación técnica en Japón.

El programa Nichiboku —cuyo nombre proviene de las palabras en japonés para México y Japón— es la edición 54 de un esquema bilateral con cuatro décadas de operación continua.

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Desde su arranque en 1986, sustentado en el Acuerdo sobre Cooperación Técnica firmado en 1971, ha beneficiado a más de 4 mil 300 estudiantes de ambas naciones en disciplinas como agricultura, salud, ciencias de la información, arte y diseño.

Las postulaciones se reciben del 31 de julio al 25 de septiembre de 2026, con publicación de resultados el 15 de diciembre.

La integrante de la familia imperial japonesa presencia en el Estadio Monterrey el duelo entre Japón y Túnez, acompañada en un palco de honor por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este sábado 20 de junio

Qué financia la beca

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que ejecuta el programa junto con SECIHTI, cubre el vuelo redondo México-Japón en clase turista, el apoyo económico mensual durante toda la estadía, seguro médico, hospedaje, alimentos, traslados internos en Japón y el pago de matrícula en la institución receptora.

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SECIHTI, por su parte, financia el curso básico de idioma japonés en la Ciudad de México, con una duración de nueve semanas de forma presencial.

JICA complementa esa formación con cuatro semanas adicionales de japonés ya en territorio nipón, en el Centro de Capacitación JICA Chubu, ubicado en la ciudad de Nagoya.

Los cursos en las instituciones japonesas se imparten en inglés. La duración de la estancia varía entre tres y ocho meses según el programa elegido y se desarrolla en universidades, institutos, centros de investigación o gobiernos de prefecturas con convenio con JICA.

Proyecto de aplicación en México

Una mujer adulta presenta un diagrama de inteligencia artificial en una pantalla a estudiantes y adultos en un aula. Hay laptops, kits de robótica y una bandera dominicana.
Al regresar al país, los participantes asisten a una reunión en la Oficina de JICA en México para exponer los resultados obtenidos. Tanto SECIHTI como JICA realizan un seguimiento posterior sobre la implementación de ese plan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las clases, cada becario debe desarrollar un proyecto de investigación en coordinación con un tutor asignado por la institución receptora. Ese trabajo da origen a un Plan de Acción que se presenta al término de la estancia y debe tener factibilidad de aplicación en México.

Al regresar al país, los participantes asisten a una reunión en la Oficina de JICA en México para exponer los resultados obtenidos. Tanto SECIHTI como JICA realizan un seguimiento posterior sobre la implementación de ese plan.

Siete programas, 34 plazas en la edición anterior

Un aula con una docente señalando una pizarra interactiva, dieciséis estudiantes sentados frente a laptops, algunos con la mano levantada.
Los programas de Desarrollo Agrícola Sostenible y Tecnología Agrícola para Zonas Áridas contaron con cuatro plazas cada uno; Diseño Moderno y Artesanía Tradicional, con tres; y Propiedad Intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria 2026 contempla siete áreas de formación. Con base en la distribución de la edición 53, el programa con mayor número de plazas fue Control de Calidad y Mejora de Productividad Empresarial, con 10 lugares; seguido de Ciencias de la Información e Ingeniería, con seis, y Creación de Startups y Ecosistemas de Innovación, con otros seis.

Los programas de Desarrollo Agrícola Sostenible y Tecnología Agrícola para Zonas Áridas contaron con cuatro plazas cada uno; Diseño Moderno y Artesanía Tradicional, con tres; y Propiedad Intelectual, con una. En total, la edición anterior ofreció 34 becas. La convocatoria 2026 no ha publicado aún la distribución de cupos por área.

Requisitos para postular

Los aspirantes deben tener nacionalidad mexicana y título de licenciatura, especialidad o maestría con promedio mínimo de 8.0. Se requiere experiencia laboral comprobable en el área de interés, disponibilidad de tiempo completo y nivel de inglés B2 conforme al Marco Común Europeo de Referencia (MCER), acreditado con TOEFL ITP de al menos 550 puntos, TOEFL IBT de 79-80, o IELTS de 6.5.

La documentación incluye pasaporte vigente, certificado oficial de calificaciones con traducción al inglés, título profesional, comprobante de experiencia laboral y un certificado médico reciente que detalle el historial clínico del candidato, incluyendo tratamientos o medicamentos activos.

Evaluación y restricciones

La selección la conduce JICA a través de su oficina en México, en colaboración con SECIHTI, con la participación de representantes de las instituciones japonesas receptoras y expertos en cada área. Los criterios incluyen la exposición de motivos, la coherencia entre la trayectoria académica y el programa elegido, y la pertinencia del plan de reincorporación al sector productivo, social o académico de México.

De considerarse necesario, los evaluadores pueden convocar a una entrevista virtual. No serán admitidas solicitudes de personas con adeudos o incumplimientos en programas anteriores de SECIHTI, ni quienes cuenten con otro apoyo equivalente del Estado mexicano para el mismo fin.

Registro en línea a través de Rizoma

El proceso de postulación se realiza exclusivamente en la plataforma Rizoma de SECIHTI. Antes de iniciar la solicitud, los aspirantes deben crear, actualizar o validar su Perfil Único en ese sistema. La firma electrónica se realiza con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La convocatoria completa está disponible en el portal oficial de SECIHTI. La institución anunció que próximamente realizará webinarios informativos con detalles adicionales sobre el proceso de postulación.

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