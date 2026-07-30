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“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum acusa que críticas de EEUU a su gobierno son por campaña electoral

La mandataria mexicana reafirmó su apoyo a Cuba, asegurando que continuarán los envíos de la ayuda humanitaria

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que el país no debe ser utilizado como tema de campaña rumbo a las elecciones de Estados Unidos de noviembre de 2026.

“México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie”, recalcó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional.

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Asimismo, recordó que el país mantiene coordinación con autoridades estadounidenses: “colaboración sin subordinación, como lo hemos dicho”.

México reafirma su apoyo a Cuba

La jefa de Estado reafirmó su apoyo a Cuba y señaló que las ayudas humanitarias continuarán enviándose a la isla, como se ha hecho desde hace años, al considerar que “es un asunto de soberanía”.

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Siguiendo esta línea expresó que este país es un pueblo hermano, con el cual México comparte una historia en común, por lo que el bloqueo de EEUU en sus tierras afectando su sociedad y economía.

“Lo manifestó México desde 1963, o 62. Hace sesenta y cuatro años que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió, porque es una posición constitucional”, declaró.

Ante los cuestionamientos por su posición en el caso de Nicaragua, Sheinbaum subrayó que su gobierno defiende la autodeterminación y democracia de todas las naciones. “Pero Nicaragua son los nicaragüenses y nuestra posición siempre va a buscar la democracia”.

Congresista de EEUU critica envío de ayuda humanitaria a la isla cubana

El congresista republicano Carlos Giménez acusó a la presidenta mexicana, de minar la estrategia de presión que la administración de Donald Trump mantiene sobre Cuba. Su declaración surge tras el anuncio de un nuevo envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno mexicano a la isla, en un contexto de crisis económica y social agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

El funcionario, de origen cubano, señaló en redes sociales que la mandataria “perpetúa a la dictadura más longeva de la región” y advirtió que la postura de México podría afectar las negociaciones comerciales del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Remarcó que el actuar del gobierno mexicano no corresponde al de un aliado, especialmente cuando se busca la renovación del tratado comercial.

Mientras tanto, el presidente de EEUU ha intensificado sus amenazas hacia el gobierno cubano, exigiendo reformas y advirtiendo con “tomar el control” de la isla. En respuesta, Cuba acusa a Washington de preparar el terreno para justificar una posible intervención militar. El envío de este apoyo se da justo cuando las tensiones diplomáticas y comerciales en la región alcanzan nuevos niveles de complejidad.

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