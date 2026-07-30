El PRI se burla de Morena y reta al INE: publica imagen con “narcopartido” camuflado tras la medida cautelar

El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. (Infobae-Itzallana)

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Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retirar publicaciones que calificaban a Morena como “narcopartido”, el partido tricolor difundió en su cuenta oficial de X (@PRI_Nacional) una nueva publicación que, de acuerdo con lo que circula en redes sociales, buscaría sortear la medida cautelar sin transgredir formalmente la orden del órgano electoral.

Una imagen con mensaje oculto

La publicación, acompañada del texto “El INE nos prohibió usar ciertas palabras pero...”, incluye una imagen en la que se repite de forma vertical la palabra “CONARTIDOPAR” en distintos tonos de gris, formando un patrón visual. Al centro del diseño, resaltada en negro y en un tipo de letra distinto, aparece la frase “MORENA ES UN”, seguida por una fila de la misma palabra repetida.

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Según se observa en la imagen, la disposición del patrón permitiría leer, al combinar la frase central con parte de las palabras que la rodean, el término “narcopartido” —el mismo calificativo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó eliminar de las redes del PRI y de Moreno Cárdenas.

La cuenta @PRI_Nacional difunde un diseño con texto “oculto” tras la orden del INE de retirar señalamientos similares; en redes se interpreta como un intento de eludir la medida cautelar sin violarla abiertamente

El origen de la controversia

La resolución del INE, aprobada por unanimidad este 29 de julio, derivó de una queja presentada por Morena en contra de Moreno Cárdenas y de las cuentas oficiales del PRI. De acuerdo con el comunicado del órgano electoral, la denuncia se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como:

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“Narcogobierno”

“Narcopropagandista”

“Narcopolíticos”

“Narcodictadura”

“Cártel de Morena”

“Narcopartido”

El INE determinó que dichas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos sin que se hayan aportado elementos que los sustenten, lo que abriría la puerta a una posible calumnia en materia electoral. La medida cautelar alcanzó cinco publicaciones de las cuentas personales de Moreno y cuatro publicaciones o republicaciones de las cuentas oficiales del PRI.

El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. Crédito: X/@alitomorenoc

La respuesta del dirigente priista

Tras conocerse la resolución, Moreno Cárdenas la calificó públicamente como un acto de censura. En un mensaje difundido en sus redes, sostuvo que la medida “fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena”, y adelantó que impugnará la decisión ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, además de llevar el caso ante organismos internacionales.

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Por su parte, la dirigencia nacional del PRI emitió un comunicado en el que afirmó que combatirá la resolución “con toda la fuerza de la ley” y cuestionó lo que consideró una pérdida de autonomía del árbitro electoral rumbo al proceso electoral de 2027.

Un round más en la disputa

Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si el INE analizará la imagen publicada por el PRI como una posible reiteración de la conducta sancionada. La controversia se suma a una semana marcada por otros frentes de tensión entre el partido tricolor y el organismo electoral, en el contexto de la disputa por el uso político del tema del narcotráfico rumbo a las elecciones de 2027.

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