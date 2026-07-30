Trata de personas en México: menores representan 1 de cada 4 víctimas identificadas

Trata de personas en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La trata de personas representa uno de los delitos más extendidos y difíciles de erradicar en la actualidad. Su carácter global la convierte en una problemática que trasciende fronteras y desafía los sistemas legales y de protección de todos los países, de acuerdo con Cynthia Acosta Ugalde, coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien resalta la complejidad de definir y combatir este crimen en México y cualquier región del mundo.

Este acto ilícito, considerado la esclavitud del siglo XXI, implica la explotación y sometimiento de personas mediante engaños, fraudes o promesas falsas. Las víctimas son tratadas como mercancías, sometidas a abuso sexual, trabajos forzados, mendicidad, pornografía infantil, tráfico de órganos y hasta reclutamiento por organizaciones criminales. La violencia y clandestinidad dificultan su identificación y, en consecuencia, su erradicación.

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Retos contra la trata de personas

Esta práctica delictiva fue reconocida oficialmente como una problemática internacional en 2013, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. Esta efeméride busca visibilizar la situación de las comunidades afectadas y fomentar la defensa de sus derechos fundamentales. En el marco de la Agenda 2030, los Estados miembros se comprometieron a adoptar medidas concretas para combatir esta situación.

De acuerdo con la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, no existe consenso sobre la dimensión real del problema, ni a nivel nacional ni internacional. La medición se ve obstaculizada por la falta de estadísticas confiables y el elevado nivel de no denuncia, lo que genera estimaciones muy dispares: se calcula que entre 21 y 48.5 millones de personas en el mundo podrían estar sometidas a alguna acción de este tipo.

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La trata se manifiesta en diversas modalidades y afecta a los sectores más vulnerables, aunque nadie está exento del riesgo. La población afectada es captada mediante métodos como el engaño o la coerción, y posteriormente explotadas en actividades ilícitas, generando ganancias a costa de su integridad y derechos. Esta realidad evidencia la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y justicia.

Una infografía ilustra las cifras de la trata de personas en México, los grupos vulnerables, modalidades de explotación y desafíos globales del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras de la trata en México

El tráfico humano constituye una violación de los derechos humanos y genera consecuencias devastadoras en la vida de quienes lo sufren. México figura entre los principales países de origen, tránsito y destino de víctimas, especialmente de menores de edad, ubicándose solo detrás de Tailandia y Camboya en ese indicador.

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La mayoría de los perjudicados proviene de grupos vulnerables: mujeres, niñas, ancianos, personas con discapacidad, indígenas y miembros de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, cualquier persona puede ser captada y privada de su libertad. En muchos casos, quienes desaparecen y carecen de lazos familiares o documentos personales no son buscados ni reportados, lo que aumenta su invisibilidad y desprotección.

Existe una percepción generalizada de que la trata está vinculada únicamente a la explotación sexual, pero abarca también la laboral y la utilización de personas para pedir limosna, sobre todo en el caso de adultos mayores o personas con discapacidad. La normalización social de estas situaciones contribuye a perpetuar el delito y dificulta la identificación de quienes lo padecen.

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Reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que, durante 2020, se identificaron 3 mil 896 víctimas de delitos en materia de trata, de las cuales 2 mil 934 eran mujeres y 798 hombres. De ese total, mil 45 correspondían a menores de edad, lo que significa que una de cada cuatro era algún infante, lo que demuestra la urgencia de fortalecer la protección y atención a la niñez y adolescencia frente a este delito.

Por otro lado, en la primera mitad de 2026, el país registró 447 víctimas de esta práctica delictiva, según datos oficiales. Quintana Roo encabezó la lista de entidades con más casos reportados, seguido por el Estado de México y la Ciudad de México.

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Respecto a la trata de menores, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) informó una reducción significativa: los casos bajaron de 194 en el primer semestre de 2025 a 123 en el mismo lapso de 2026. Destaca que casi tres de cada cinco casos de niños y adolescentes explotados se concentran en Quintana Roo, Baja California y Estado de México. Municipios como Benito Juárez y Tulum (Quintana Roo), así como Tijuana (Baja California), se identifican como focos rojos.