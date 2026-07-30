Bomberos mexicanos combaten el fuego en Canadá y Doug Ford responde con una carta de agradecimiento

El agradecimiento formal de Doug Ford a Claudia Sheinbaum Pardo por el envío de cien brigadistas, en plena ola de siniestros y evacuaciones, reabre el debate sobre solidaridad operativa y coordinación norteamericana en crisis (@GVAbforestals)

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El primer ministro de Ontario, Doug Ford, envió una carta oficial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para agradecer el despliegue de 100 bomberos mexicanos que apoyan las labores de control de incendios forestales en el norte de la provincia canadiense. La misiva, fechada el 30 de julio de 2026, fue enviada desde el Edificio de la Asamblea Legislativa en Queen’s Park, Toronto.

El mandatario provincial plantea construir una “Fortaleza América del Norte” más fuerte ante la incertidumbre económica global, con inversión en seguridad compartida, crecimiento regional, protección a trabajadores y ventajas competitivas en la región

El contenido de la carta

En el documento, Ford calificó como “extraordinaria” la valentía y profesionalismo mostrados por el personal mexicano desplegado en territorio ontariano durante la temporada de incendios. Señaló que la disposición de los bomberos para proteger comunidades, familias y negocios de Ontario “es un símbolo de la amistad entre ambos países”.

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De acuerdo con el texto de la carta, Ford destacó que México “una y otra vez” ha demostrado ser un aliado de Ontario y Canadá, en el marco de vínculos políticos, económicos y culturales que —afirmó— generan empleos y oportunidades económicas en ambas naciones.

Los reportes locales señalan cientos de focos activos en la región norte, con salidas principalmente de comunidades de Primeras Naciones, mientras la provincia recibe ayuda de otras jurisdicciones y suma brigadistas mexicanos vía Thunder Bay

Llamado a fortalecer la alianza económica trilateral

La carta también incluyó un llamado a reforzar la cooperación entre Canadá, México y Estados Unidos, en lo que Ford describió como la construcción de una “Fortaleza América del Norte” más fuerte. El mandatario provincial subrayó que, ante la incertidumbre económica global, es momento de:

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Invertir en seguridad compartida y crecimiento económico en los tres países

Proteger a trabajadores y familias

Fortalecer las ventajas competitivas de la región

Ford envió copia de la carta al primer ministro de Canadá, Mark Carney; al embajador de México en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González; al cónsul general de México en Toronto, Iván Roberto Sierra Medel, y al director general de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Sergio Humberto Graf Montero.

El agradecimiento formal de Doug Ford a Claudia Sheinbaum Pardo por el envío de cien brigadistas, en plena ola de siniestros y evacuaciones, reabre el debate sobre solidaridad operativa y coordinación norteamericana en crisis

Contexto: la crisis de incendios en Ontario

Según reportes de medios locales, la llegada de los 100 bomberos mexicanos —además de cuatro representantes de agencia— se dio a través del aeropuerto de Thunder Bay, en el marco del Acuerdo de Intercambio Mutuo de Recursos (Mutual Aid Resource Sharing Agreement). El personal recibió capacitación sobre prácticas específicas de la región antes de ser asignado a las zonas afectadas.

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Ontario enfrenta esta temporada cientos de incendios activos en su región norte, lo que ha generado evacuaciones masivas, principalmente de comunidades de Primeras Naciones. El gobierno de Ford también ha recibido apoyo de otras provincias canadienses y jurisdicciones internacionales.

Ford también difundió el mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió que los bomberos mexicanos “están en el terreno ayudando a proteger a las comunidades del norte” y reiteró que la cooperación entre ambos países fortalece la seguridad regional.

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