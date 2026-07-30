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Detienen a conductor que abandonó su auto tras atropellar y matar a una mujer en Venustiano Carranza

La víctima quedó prensada entre un árbol y el vehículo después de que el automovilista se impactó y escapó del lugar; fue localizado minutos después mediante un cerco virtual

La SSC capitalina informó que el conductor abandonó el vehículo después de los hechos, pero fue ubicado poco después mediante un cerco virtual. (Crédito: captura de pantalla | redes sociales)
La SSC capitalina informó que el conductor abandonó el vehículo después de los hechos, pero fue ubicado poco después mediante un cerco virtual. (Crédito: captura de pantalla | redes sociales)
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Un hombre de 35 años fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer, quien quedó atrapada entre un árbol y un automóvil luego de ser atropellada en la colonia Damián Carmona, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el conductor abandonó el vehículo después de los hechos, pero fue ubicado poco después mediante un cerco virtual.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles General González Novoa y General Benigno Serratos, donde policías acudieron tras recibir el reporte de un vehículo que se había impactado contra un árbol. Al llegar al lugar encontraron a la víctima prensada entre el tronco y la unidad, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que el área quedó bajo resguardo mientras personal ministerial y peritos realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.

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De acuerdo con el reporte de la SSC, el conductor abandonó el vehículo tras lo ocurrido y escapó del lugar. Con apoyo de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, los agentes implementaron un cerco virtual que permitió ubicarlo en el cruce de las calles 6 de Marzo y Felipe Ángeles, en la colonia Revolución, donde fue detenido.

Autoridades indagan el móvil

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado. Será esa autoridad la que determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Entre vecinos de la zona comenzó a circular la versión de que el hombre detenido sería expareja de la mujer fallecida. Esa información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que forma parte de las versiones que aún deberán ser esclarecidas durante la investigación ministerial.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han informado sobre el posible móvil de los hechos o la relación entre el detenido y la víctima, por lo que se espera que el avance de las investigaciones permita esclarecer lo ocurrido.

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