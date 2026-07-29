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Kia invertirá 649 mdd para producir su primer auto eléctrico en México y una planta de aguas residuales

La inversión contempla la creación de 500 empleos en 2026 y 1,500 empleos directos adicionales entre 2027 y 2030

Un hombre habla en un podio junto a una mujer, mientras una pantalla grande proyecta una mujer trabajando en una fábrica automotriz. Se observa una bandera de México.
Claudia Sheinbaum y un ejecutivo de Kia presentan aspectos de la industria automotriz mexicana, con una proyección en pantalla que muestra la producción de vehículos en una fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La empresa automotriz coreana Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para fabricar el primer vehículo eléctrico de la marca en México y construir una planta de reciclaje de agua en Nuevo León, como parte de su infraestructura sustentable.

El proyecto incluye una nueva línea de producción en Pesquería y la construcción de una segunda planta de reciclaje de aguas residuales, con un enfoque en electromovilidad y sostenibilidad.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el presidente de Kia México, Andy Kim, detallaron en la conferencia “La Mañanera del Pueblo” que el arranque de la producción está previsto para el 4 de agosto de 2026.

Este anuncio forma parte de las iniciativas alineadas al Plan México y busca fortalecer la industria automotriz nacional, el empleo y el contenido nacional en los vehículos ensamblados.

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Primer auto eléctrico de la marca en México

La nueva inversión permitirá a Kia México fabricar el modelo EV3, un vehículo eléctrico que hasta ahora solo se ensamblaba en Corea del Sur. Con el inicio de operaciones en la planta de Pesquería, la empresa estima que el contenido nacional del vehículo será cercano al 27 por ciento, con la meta de incrementarlo paulatinamente conforme avance el proyecto.

El secretario Marcelo Ebrard explicó que la llegada de la línea de producción del EV3 representa una apuesta por la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento hacia la industria mexicana.

El anuncio destaca la generación de 500 empleos directos en la primera etapa, durante 2026, y la expectativa de crear 1,500 empleos adicionales entre 2027 y 2030. De acuerdo con Ebrard, la decisión de la automotriz refleja la confianza de la compañía en el entorno productivo mexicano y responde a los objetivos de aumentar el contenido nacional y enfrentar la incertidumbre internacional en el sector automotriz.

“Kia México será su socio más estratégico y confiable para lograr la prosperidad compartida, tomando como base nuestras avanzadas iniciativas ESG”, aseguró Andy Kim.

Kim reiteró la filosofía de la empresa: “Hecho en México, para México”, y subrayó el compromiso para contribuir al desarrollo nacional con inversiones en personas, medio ambiente y electromovilidad.

La automotriz cuenta actualmente con 2,600 colaboradores, pero el impacto en la cadena de suministro alcanza a más de 85,000 personas en todo el país.

Horacio Chávez, director comercial de la marca, indicó que la planta mexicana fue reconocida entre más de 70 empresas del sector en América por la alta calidad de su manufactura. Detalló que una de cada tres personas empleadas por la firma en México es mujer, lo que contribuye a diversificar y fortalecer la cultura organizacional.

Energía renovable y uso responsable del agua en el nuevo plan de Kia

La inversión de Kia México incluye la construcción de un parque solar de dos megawatts dentro de su complejo industrial, con la meta de expandirse hasta ocho megawatts en 2030. La energía generada será equivalente al consumo anual de más de 4,000 hogares mexicanos, lo que permitirá reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia una industria más limpia.

Marianela Calderón, directora de administración de la empresa, explicó que la estrategia de energía renovable es uno de los pilares de la apuesta por la sostenibilidad.

El proyecto prevé también una segunda planta de reciclaje de aguas residuales, que permitirá reutilizar aproximadamente 1,050 metros cúbicos de agua al día, cifra que corresponde a cerca del 70 por ciento del agua tratada que utiliza la compañía en su producción.

El volumen anual recuperado equivale al consumo de más de 2,000 hogares mexicanos. La gestión responsable del agua es presentada como un compromiso de la empresa con el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio y resaltó que la producción del EV3 y la creación de infraestructura de carga para autos eléctricos robustecen la estrategia nacional de electromovilidad.

Según la mandataria, el proyecto de Kia México muestra la confianza de la industria automotriz global en el país y asegura nuevas oportunidades para el crecimiento económico y tecnológico.

Infraestructura de carga y tecnología para la electromovilidad

El plan de Kia México contempla el desarrollo de soluciones de carga eléctrica para hogares, espacios públicos y servicios de asistencia en carretera.

El objetivo es que las familias mexicanas cuenten con respaldo en caso de baja batería o incidentes en el camino, mediante tecnología de carga de vehículo a vehículo. Horacio Chávez destacó:

“Queremos que las personas adopten la movilidad eléctrica con la certeza de que contarán con apoyo cuando más lo necesiten”.

La empresa insistió en que el verdadero valor de la inversión va más allá del lanzamiento de un nuevo modelo. Según Andy Kim, la apuesta incluye la transferencia de tecnología, la generación de talento especializado y la consolidación de México como referente industrial en la región.

La automotriz buscará convertirse en uno de los empleadores más atractivos del país y en la marca de autos más popular entre las familias mexicanas.

La apuesta de Kia México por el desarrollo sostenible y la electromovilidad se traduce en una inversión total de 649 millones de dólares en el periodo 2026-2028.

El proyecto refuerza la confianza de la industria automotriz global en el país y marca un paso relevante hacia la transformación tecnológica y productiva nacional.

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