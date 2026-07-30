Spider-Man: Brand New Day se queda sin salas IMAX en CDMX: ¿cuál es el mejor formato disponible para verla?

Tom Holland protagoniza Spider-Man: Brand New Day (Marvel Studios)

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Spider-Man: Brand New Day llega este 29 de julio a los cines de la Ciudad de México sin una sola función en IMAX. Las salas de gran formato de Cinépolis y Cinemex permanecen ocupadas por La Odisea, de Christopher Nolan, que en su segundo fin de semana acumuló 639 millones de dólares a nivel mundial y cuyas funciones están agotadas.

La película de Marvel fue filmada con tecnología IMAX, lo que significa que parte de su imagen adicional —diseñada para verse en pantallas de gran altura— no estará disponible en la CDMX en este estreno. Aun así, la cartelera local ofrece cuatro alternativas premium que preservan distintos aspectos de la experiencia.

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Dolby Cinema en Cinemex: la mejor imagen disponible

Para quienes priorizan la calidad de imagen y sonido sobre los efectos físicos, Dolby Cinema es la opción más cercana al IMAX en términos técnicos. El formato usa proyección láser dual Dolby Vision, que ofrece mayor contraste y rango de color que una sala convencional. El sonido corre por Dolby Atmos con hasta 64 bocinas distribuidas en la sala para ubicar cada efecto con precisión. El boleto en Cinemex ronda los 154 pesos en formato Dolby Atmos.

4DX en Cinépolis: la sala que se mueve con Spider-Man

Tom Holland regresa como el protagonista de Spider-Man Brand New Day, una película que explora el lado más humano y solitario del superhéroe tras los eventos de “No Way Home”.

4DX convierte la función en una experiencia física: los asientos se sincronizan con la acción en pantalla y la sala genera efectos de viento, agua, niebla y aromas. Para una película de acción como Spider-Man: Brand New Day, con secuencias de balanceo y combates aéreos, el formato está diseñado para que el espectador sienta cada movimiento. El boleto en Cinépolis cuesta 222 pesos para adulto y 199 pesos para niño.

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ScreenX amplía la pantalla a 270 grados

La película está disponible en todos los cines de CDMX; sin embargo, no hay funciones en salas IMAX. REUTERS/Mario Anzuoni

ScreenX extiende la proyección a las paredes laterales de la sala para crear un campo visual de 270 grados. No todas las escenas usan las pantallas laterales —solo las que el director seleccionó para ese formato—, pero en secuencias de acción el efecto es envolvente. En la CDMX, Cinépolis ofrece ScreenX en los complejos de Las Antenas y Mítikah, además de la sala VIP ScreenX en Miyana Polanco. El boleto ronda los 204 pesos.

Macro XE: pantalla grande sin efectos adicionales

Tanto Cinépolis como Cinemex tienen diferentes formatos para ver la película. REUTERS/Mario Anzuoni

Para quienes prefieren una pantalla más grande que la convencional sin efectos físicos ni proyecciones laterales, Macro XE de Cinépolis funciona como alternativa accesible. La sala tiene pantalla extendida y sonido envolvente, sin el costo adicional de los formatos premium. Es la opción más parecida al IMAX en términos de escala visual dentro de lo disponible para esta película en la capital.

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El formato tradicional, desde 102 pesos

Zendaya regresa como MJ a Spider-Man: Brand New Day. REUTERS/Mario Anzuoni

La función estándar en Cinépolis arranca en 102 pesos y en Cinemex en 132 pesos. Brand New Day fue filmada en dos relaciones de aspecto: 1.90:1 para pantallas planas y 2.39:1 para pantallas scope, por lo que incluso en sala convencional la imagen varía según el complejo. Las salas VIP de ambas cadenas ofrecen butacas reclinables y servicio a la butaca, con precios desde 231 pesos en Cinemex Platino y 232 pesos en Cinépolis VIP.