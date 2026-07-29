Este video documenta un operativo de la Fiscalía del Estado. Muestra un vehículo blindado táctico junto a una residencia. Oficiales de la UECSE, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, aparecen escoltando a tres individuos. Los individuos tienen los rostros pixelados. Se observan señalamientos con las palabras 'Secuestros y Extorsiones' en una pared. Un vehículo blindado con luces de emergencia azules está estacionado. El metraje cubre las acciones de las autoridades. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Guardar

La Fiscalía de Jalisco detuvo en flagrancia a cinco hombres acusados de extorsionar a representantes de mutualidades en Guadalajara, a quienes exigían el pago mensual de $35 mil pesos por organización a cambio de permitirles operar. La captura ocurrió el 24 de julio durante un operativo de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones (UIESE) en una terraza de la colonia San Elías, donde los imputados habían citado a sus víctimas bajo el pretexto de una reunión para establecer condiciones de pago.

Los imputados exigían esa cuota mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y reuniones presenciales, y fueron capturados en el momento en que coordinaban uno de esos encuentros. Las propias víctimas presentes en el lugar los señalaron de forma directa ante las autoridades.

PUBLICIDAD

Quiénes son los detenidos

Los cinco hombres capturados fueron identificados como Irving Ricardo “N”, Gerónimo “N”, Julio Heriberto “N”, Fausto Daniel “N” y Rubén “N”. Las autoridades los sorprendieron en el momento en que coordinaban el ingreso de los asistentes al inmueble y daban indicaciones a quienes llegaban al lugar.

Desmantelan en Guadalajara red de extorsión que operaba con grupos de WhatsApp para cobrar piso: hay 5 detenidos. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Su detención se formalizó en flagrancia. Diversas víctimas presentes en la terraza los señalaron de forma directa como quienes, mediante amenazas, les habían exigido las cuotas.

PUBLICIDAD

Cómo operaba el esquema de cobro de piso

El esquema comenzó a tomar forma el 4 de junio, cuando varios sujetos se presentaron en las oficinas de una mutualidad ubicada en la colonia Libertad, en Guadalajara. Al no encontrar al representante, dejaron un documento con instrucciones y advirtieron que se comunicarían con él posteriormente.

Desmantelan en Guadalajara red de extorsión que operaba con grupos de WhatsApp para cobrar piso: hay 5 detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días después, la víctima empezó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp de un hombre que le exigía una cuota mensual de $35 mil pesos por cada organización a cambio de no sufrir represalias. El afectado se negó a pagar.

PUBLICIDAD

Lejos de desistir, los presuntos extorsionadores escalaron su operación. Agregaron a la víctima a un grupo de mensajería instantánea donde convocaron a representantes de distintas mutualidades a una reunión el 24 de julio en la colonia San Elías. El objetivo declarado: establecer las condiciones definitivas para los pagos.

La trampa que derivó en el operativo

La UIESE siguió el rastro del caso desde el incidente de junio y desplegó un operativo para la fecha de la reunión. Durante la intervención, los agentes observaron a los cinco sospechosos coordinando el acceso al inmueble y dirigiendo a los asistentes.

PUBLICIDAD

Una vez identificados, fueron detenidos en flagrancia. Las víctimas que se encontraban en el lugar los reconocieron de inmediato y los señalaron como los responsables de las exigencias económicas bajo amenaza.

Vehículos de lujo y documentación entre lo asegurado

El operativo coordinado por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada dejó un volumen considerable de indicios materiales. Las autoridades aseguraron el inmueble donde se realizaba la reunión en la colonia San Elías, además de tres vehículos en color negro: un Mercedes Benz, una camioneta Ford Lobo y una camioneta Dodge Ram.

PUBLICIDAD

También fueron decomisados siete teléfonos celulares y diversa documentación con información relativa a mutualidades y sus colaboradores. Todos los indicios quedaron integrados a la carpeta de investigación para sustentar el proceso legal.

Situación legal de los imputados

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica. Enfrentan cargos por el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso.

PUBLICIDAD

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que el caso es resultado de acciones coordinadas orientadas a investigar y perseguir este tipo de delitos, con el fin de llevar ante la justicia a quienes vulneren la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.