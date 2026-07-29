Matías Grande conquista el oro en tiro con arco masculino en Santo Domingo 2026

(Matías Grande / Instagram)

Guardar

El arquero mexicano Matías Grande se proclamó campeón en la prueba individual masculina de tiro arco recurvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse al colombiano Jorge Enríquez en una reñida final que se definió en el último set.

Matías Grande supera a Jorge Enríquez en una final cerrada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El duelo comenzó con ventaja para Colombia. En el primer set, Jorge Enríquez sumó 9, 10 y 9 puntos, para quedarse con el parcial por 2-0, mientras que Matías Grande registró 9, 8 y 9 unidades.

PUBLICIDAD

Para el segundo set, el mexicano reaccionó al conseguir 9, 10 y 9 puntos, mientras que el colombiano obtuvo 7, 10 y 9. El empate del parcial dejó el marcador global 2-2.

La igualdad continuó en el tercer set, donde Grande acumuló 9, 10 y 8 puntos, pero Enríquez respondió con 10, 9 y 10 unidades para recuperar la ventaja y colocar el marcador 4-2.

PUBLICIDAD

El mexicano define el oro en el último set

(Conade)

En el cuarto set, Matías volvió a empatar la contienda. El mexicano logró 10, 7 y 9 puntos, mientras que el colombiano finalizó con 8, 8 y 8, dejando el marcador global 4-4.

Todo se definió en el quinto y último set. Grande mantuvo la concentración con una serie de 9, 10 y 9 puntos, mientras que Enríquez cerró con 9, 9 y 8 unidades.

PUBLICIDAD

Con ese resultado, el mexicano se impuso 6-4 en el marcador acumulado y aseguró la medalla de oro para México.

Con este triunfo, Matías Grande suma una nueva victoria para la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 y confirma su protagonismo dentro del tiro con arco internacional.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

(@_matiasgrande_ / Instagram)

La actividad de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 podrá seguirse a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Estas son las opciones disponibles:

Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)

Fox Sports México (televisión de paga)

AYM Sports (televisión de paga)

Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)

Claro Sports (canal oficial de YouTube)

TV Azteca Deportes (aplicación oficial)

Azteca Network (transmisión gratuita)

México llega a esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las delegaciones favoritas para pelear por los primeros lugares del medallero.

PUBLICIDAD

Además de ser el único país que ha participado en todas las ediciones de la justa regional, la representación nacional buscará alcanzar un nuevo récord histórico al convertirse en la primera en superar las 4 mil 500 medallas acumuladas en la competencia.