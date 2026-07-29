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Flor Vigna y Cynthia Klitbo hablan de la rivalidad de México y Argentina por el Mundial 2026: “Este rollo es pasajero”

Las actrices hablaron del choque entre Argentina y México, rechazaron a quienes insultan en nombre de todos y llamaron a bajar la hostilidad que brincó de las redes a las calles

Dos mujeres con cabello oscuro y rojo, vestidas con tops deportivos, en un interior moderno con paredes coloridas y una barra con taburetes
La charla ocurrió mientras ambas cocinaban juntas. Klitbo fue directa con Vigna —próxima participante de La Casa de los Famosos México 4 (VIX/Captura de pantalla)
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Flor Vigna y Cynthia Klitbo abordaron de frente la tensión entre Argentina y México en un video que circula en redes: reconocieron que hay provocadores de los dos lados y pidieron no generalizar, en medio de un clima de hostilidad post-Mundial 2026 que escaló de las plataformas digitales a las calles.

La charla ocurrió mientras ambas cocinaban juntas. Klitbo fue directa con Vigna —próxima participante de La Casa de los Famosos México 4—: “Tú no peles este rollo del Mundial de los argentinos, porque eso es pasajero”. La actriz mexicana también dejó en claro su postura sobre quienes generalizan: “A mí me cae regordo porque generalizan a la gente”.

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Vigna coincidió y reconoció sentir la misma incomodidad desde su propio país. “No, y a mí también cuando sale alguien en Argentina a hablar en nombre de todos, me da una bronca”, dijo. Klitbo completó la idea: “Es gente que te deja en ridículo”.

Vigna apunta a un periodista que “dice cosas polémicas para resaltar”

Dos mujeres, una de cabello oscuro comiendo fruta y otra de cabello rojo con gafas de sol sobre la cabeza. Un mostrador rosa y un fondo con luces de neón
“Por ejemplo, el periodista que habló mal de México, muchos de allá lo odiamos, porque todo el tiempo dice cosas polémicas para resaltar, ¿viste? Para que lo levanten”, afirmó Flor (VIX/Captura de pantalla)

La actriz argentina fue más específica al mencionar el caso de un periodista compatriota que, según ella, habla mal de México de manera deliberada. “Por ejemplo, el periodista que habló mal de México, muchos de allá lo odiamos, porque todo el tiempo dice cosas polémicas para resaltar, ¿viste? Para que lo levanten”, señaló.

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La conversación también incluyó el futuro inmediato de Vigna en el país. “Sí, cuando me venga a vivir acá ya”, comentó la argentina. Klitbo respondió con calidez: “Te va a ir muy bien. En México somos muy acogedores”.

Argentinos agredidos tras la final

(Infobae en Vivo)
En España se registraron incidentes similares, donde la rivalidad no se quedó en la cancha sinó que escaló a agresiones físicas contra aficionados. (Infobae en Vivo)

El tono conciliador del video contrasta con los episodios de violencia registrados tras la derrota de Argentina ante España, el 19 de julio, en la final disputada en Nueva York.

En la Ciudad de México, un ciudadano argentino identificado como Paulo —residente en el país desde hace más de cuatro años— denunció haber sido atacado por un grupo de entre 10 y 15 personas cerca de la estación Allende del Metro cuando regresaba con la camiseta albiceleste.

Según su testimonio para el medio deportivo Record, sufrió fractura de nariz y de la órbita ocular, y posteriormente recibió amenazas de muerte.

En España se registraron incidentes similares, donde la rivalidad no se quedó en la cancha sinó que escaló a agresiones físicas contra aficionados.

Lau Styling, el caso que detonó la polémica

Video X/@EmZkPr Emanuel ZP

Dentro de ese contexto, el episodio que más repercusión tuvo en el mundo del espectáculo fue el de Laura Villa, conocida como Lau Styling, estilista argentina que trabajaba con Vigna. Horas después de la final, Villa publicó historias de Instagram donde insultó a los aficionados mexicanos por celebrar la victoria española, llamándolos “hijos de p\*ta”. Un segundo video la mostró afirmando que los mexicanos tienen un “resentimiento” hacia Argentina.

Ante la presión del público, Vigna se desmarcó de forma tajante. “Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques”, escribió en sus historias, donde también anunció la desvinculación de su estilista. “Le pagué todo su trabajo para que no tenga problemas económicos, pero no va a seguir trabajando conmigo por sus dichos xenófobos y racistas”, declaró. Cerró su postura con una frase que circuló ampliamente: “Me verán mal vestida pero nunca siendo mala persona”.

Villa intentó desactivar la polémica argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Una cosa es el fútbol y otra cosa la gente”, sostuvo. Al cierre de las publicaciones disponibles, continuaba residiendo en México.

Una campaña digital sin precedentes

El fenómeno en redes tuvo una escala documentada por la propia FIFA. El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) del organismo escaneó más de 53 millones de publicaciones durante el torneo y detectó más de 7 millones de mensajes potencialmente dañinos, un registro catorce veces superior al de Qatar 2022. Más de 200,000 publicaciones fueron denunciadas o removidas, y más de 1,000 amenazas graves fueron derivadas a fuerzas de seguridad.

El Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) señaló que las interacciones relacionadas con Argentina presentaron patrones de viralización inusuales, con una velocidad de propagación de etiquetas descalificatorias superior a los niveles habituales. Las narrativas predominantes acusaban a la Selección de ser favorecida por la FIFA y describían a Argentina como “el país más racista del mundo”.

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